Кечато пул сьӧрын — 6-18 аресъем пиналъёс

19-тӥ-23-тӥ январе Дэбесысь политехникумын ортчиз Россиысь гуртъёсын улӥсь пиналъёслэн шахматэн ӝог шудонъя но блицъя ӵошатсконзы. Быдэс странаысьтымы пинал шахматистъёсты Удмуртия нырысьсэ люказ.

Дэбесэ люкаськизы быдэс Россиысь гуртъёсысь пинал шахматистъёс

Туспуктӥз: С. Суворов

17 улосысь 222 пиналъёс, 33 тренеръёс но вылӥ категориен 10 судьяос Дэбес черкогуртэ люкаськизы. Ужрадэз усьтонэ пыриськизы Дуннеысь шахматэн шудонъя школьной кенешлэн президентэз Александр Костьев, дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова, мугорез кыдатон культурая, спортъя но егитъёсын ужан политикая министр Александр Варшавский. Соослэн верамзыя, 2020-тӥ арын «Дышетон» нацпроект чотын шаерысьтымы 42 школаын шахматэн шудонлы эшшо но бадӟымгес саклык висъяськоз.

Куное лыктэмъёс понна Дэбесын улӥсьёс бадӟым программа дасяллям. Пинал шахматистъёс вуылӥзы Сибирь трактлэн музеяз, «Чупчипал» паркын ортчем «ЛымыПог» фестивале, нош киужъёсъя юртысь специалистъёс мастер-класс возьматӥзы.

Шахматэн ӝог шудӥсьёс пӧ­лын вылӥ интыос

бась­тӥзы Башкортостанысь, Марий Элысь но Татарстанысь командаос.

Удмуртиысь команда сярысь ке верано, та ӵошатсконэ пыриськизы 12 ёросъёсысь пинал шахматистъёс. Дэбес, Пичи Пурга но Ува ёросъёсысь командаос 6-тӥ, 8-тӥ но 10-тӥ интыос басьтӥзы.

Толон йылпумъяськиз блиц амалъя шудон. Отын вормизы Марий Эл, Татарстан но Башкирия. Дэбесысь политехникумын ужась тренер Андрей Князев ивортэмъя, ӵошатсконэ 18 аресозь пиналъёс пыриськизы, пӧлысьтызы кыкезлы — Якшур-Бӧдья ёросысь но Оренбург улосысь пияшъёслы — 6 арес гинэ вал.

Валентина Емельянова