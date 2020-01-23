Калык сярысь котькыӵе вакытъёсы сюлмаськоно

Россилэн валтӥсь документаз – Конституцияз – воштонъёс пыртоно. Таӵе дэмланэн потӥз Президент Владимир Путин, 15-тӥ январе Федерал Собранилы вазиськыкуз. Туннэ Конституцие воштонъёс пыртонъя законлэн проектэз вуиз ни Кун Думае. Мар вылез возьма?

В. Путин

Алиез Конституция юнматэмын вал 1993-тӥ арын, странамылэн секыт вакытъёсаз. Кызьы вераз Президент Владимир Путин, валтӥсь законэз воштонлэн кулэлыкез ӧвӧл ке но, выльдонъёс пыртыны дыр вуэмын ни. Ог 20 статьяос выльдӥськыны быгатозы. Соос герӟаськемын кун кивалтӥсьёслэн статусэнызы, Кун Думалэсь полномочиоссэ бадӟыматонэн, социальной гарантиосын но мукет. Тани куд-ог кичӧлтонъёс:

Россилэн Конституциез — калыккуспо праволэсь вылынгес. Таин валче кунъёс вискын ужась ёзъёслэн решениоссы, Россилэн Конституциезлы пумит луо ке, быдэсъяськыны кулэ ӧвӧл.

Россиысь Правительстволэн ёзчиосызлэн, Кун Думаысь депутатъёслэн, судьяослэн, озьы ик улос тӧроослэн, губернаторъёслэн мукет кунъёсын гражданствозы луыны кулэ ӧвӧл.

Нимысьтыз куронъёс Россилэн Президентэзлы: 35 ареслэсь егитгес луыны кулэ ӧвӧл, странаямы ӧжытсэ 25 ар улэмын мед луоз, со сяна, ноку медаз луы мукет кунъёсын гражданствоез. Одӥг мурт Президент луыны быгатэ 2 пол гинэ.

Правительстволэсь Тӧро­зэ юнматыны кулэ Кун Дума (со дыре ик сое интыысьтыз мозмытыны правоез кылёз Президентлэн). Озьы лыдэ басьтӥськоз Кун Думалэн вице-премьере, федерал министре кандидатъёс пумысен мылкыдыз.

Выль кутэм федерал законлы Президент 14 нунал куспын пумит луэмзэ вераз ке, Кун Дума но Федерацияя Кенеш та законэз эшшо одӥг пол эскерыны быгатозы. Данакез депутатъёс но Федерацияя Кенешлэн ёзчиосыз выльысь со понна куаразэс сётӥзы ке, Президент соосын соглаш кариськыны кулэ. Бен, Президентлэн Конституционной судэ вазиськыны луонлыкез кылёз на.

Федерацияя Кенеш Президентлы вазиськыны быгатоз федерал судьяосты интыысьтызы мозмытыны дэмланэн.

Югдурез утёнэн, оборонаен, кышкыт югдуръёсын герӟаськем министерствоослэсь кивалтӥсьёссэс юнматыкуз, Президент лыдэ басьтыны кулэ Федерацияя Кенешлэсь мылкыдзэ. Россилэн Президентэз нимысьтыз пусйиз, калыкез улон-вылонын утён вылысь куд-ог нормаосты но Конституцие пусъёно, пе. Вакытъёс котькыӵе луыны быгатозы, но социальной гарантиос быдэсъяськыны кулэ, шуиз со. Таин валче дэмлаз:

Пичиез уждун (МРОТ) улыны чаклам минимумлэсь ичигес луыны кулэ ӧвӧл.

Пенсиослы индексация арлы быдэ ортчытъяно.

Законлэсь проектсэ Кун Дума нырысетӥ лыдӟемен эскерыны кулэ ни туннэ, 23-тӥ январе. Кыкетӥ лыдӟемен сое юнматыны быгатозы ни феврале. Та сярысь ивортон сётэмын Кун Думалэн сайтаз. Отӥяз законлэн проектэз поттэмын луоз на огъя куара сётонэ — мылкыдзэс вералозы Россиын улӥсьёс. Кызьы со радъяськоз — чаклалоз Конституцие воштонъёсты дасян бордын ужась группа.

Элина Кумачёва