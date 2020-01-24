Калыкъёсты герӟась выж

«Лулчеберет выж: ӟуч — удмурт» — таӵе нимын конкурс ялӥз тодмо «Папмамбук» интернет-журнал. Асьсэ кужымзэс мертаны быгато школаын 9-тӥ-11-тӥ классъёсын, колледжъёсын но университетъёсын дышетскись удмурт нылпиос.

Конкурс ортче интернет-журнал­лэн «Культурные мосты» проектэз улсын. Пусйыны кулэ, интернет-журнал таӵе конкурсъёсты кемалась ортчытъя ни. Калыккуспо проект туннэ ортче Израиль, Франция, Америка, Англия, Италия, Германия но мукет кунъёсын ӵош. Вожвылъяськон сӥземын егитъёслэсь огвакытэ ик кӧня ке кылын вераськыны быгатэмзэс азинтонлы, утёнлы. Та кунъёсын вожвылъяськонэ пыриськисьёс ӟуч текстъёсты итальян, немец, англи кылъёсы берыкто. Озьыен, соос одно ик тодыны кулэ ӟуч кылэз но, анай кылзэс но.

Удмурт кун университетысь «Важнин ключ» ансамбль удмурт но ӟуч кыраӟанъёсты быдэстэ

Туспуктэм: «Важнин ключ» ансамбльлэн «ВКонтакте» группаез

Нош кызьы проект удмурт кылэз тодӥсь егитъёс доры вуиз? Италиын улӥсь удмурт нылкышно, ӟуч, венгер, англи но удмурт кылъёслы дышетӥсь Лариса Широбокова пусъе:

— Аслам «Мама в Италии» журналам мон «Культурный мост: русский — итальянский» проект сярысь гожтӥ вал, солэн радъясеныз, филологен но писателен Марина Аромштамен, интервью лэсьтӥ. Проект зэмзэ туж тунсыко. Пиналъёс ӟуч кылысь туала произведениосты итальян кылэ берыкто. Тӥни соку йырам чилектӥз: Россиын улӥсь билингвъёслы но таӵе конкурс кулэ. Марина Семёновна малпанъёсме умоен лыдъяз. Паймиз, удмуртъёслэн литературазы зол азинскемын шуыса. Озьы «Папмамбук» интернет-журналлэн «Культурные мосты» проектэз пушкын «Культурные мосты России» выль проект вордӥськиз. Солэн бурд улаз нырысетӥез ик конкурс удмурт кылэз тодӥсьёслы сӥземын.

Конкурсэ пыриськисьёс нылпиослы гожъясь туала авторъёслэсь произведениоссэс удмурт кылэ берыктыны кулэ. Луоз мае ке одӥгзэ бырйыны, луоз кӧня ке гожтэмез кутыны. Но ваньзы соос «Папмамбук» интернет-журналысь бась­тэмын луыны кулэ.

Вожвылъяськонын быгатэмез 4 пӧртэм тубатъя (уровень) эскерыны луоз. Адями ачиз быръе, мар солы матынгес. Сак луэ, вожвылъяськонэ пыриськыны мылкыд карисьёс papmambook.ru вотэс бамын пусйиськыны но аккаунтсэс кылдытыны кулэ 31-тӥ мартозь. Та сайтысь ик куриськом туж сак лыдӟыны конкурслэсь куронъёссэ. Конкурсэ ужъёс кутӥськозы 1-тӥ-2-тӥ апреле, нош йылпумъянъёс лэсьтэмын луозы 31-тӥ мае.

Вожвылъяськонэ пыриськем котькуд адями нимысьтыз сертификат басьтоз. Нош вормисьёсты дипломъёсын но кузьымъёсын дунъялозы.

«Лулчеберет выж: ӟуч — удмурт» конкурслэн партнёръёсыз — Удмуртиысь Нациосын ужан политикая министерство, «Удмурт Кенеш» огазеяськон но Ижысь Эшъяськон юрт. Нош жюрие шаерысьтымы тодмо кылчиос, писательёс но журналистъёс пыро.

Елена Панфилова