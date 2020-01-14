Калыклы пайда ваёно!

Можга ёросысь Александрово школаысь нылпиосты 40 арлэсь кема дышетӥз Римма Рылова. Пенсие потыса но, со нылпиосын, калыкен ужанлэсь уг ӵыды! Кӧня со лэсьтэ калыкмылэсь улонзэ тунсыкогес, шулдыргес, узыргес карон понна.

Р. Рылова

Римма Иосифовна егит дыръяз ай азяз ужпум пуктӥз: калыклы маин ке пайдаё луыны. Та кылъёс улсын быдэс улонзэ радъя.

Римма Рылова вордскиз Можга ёросысь Тылойылпочинкаын. Школа бере вамыштӥз Можгалась педучилищее, собере — Удмурт кун университетысь филология факультетэ. Школалы, нылпиослы трос аръёссэ сётэмез уно данъетъёсын пусъемын: со Россия Федерациысь дышетон удысысь отличник, Удмурт Элькунысь дано дышетӥсь, Г. Ходырев нимо премилэн лауреатэз, ужысь ветеран.

Ужан сюресэ кутскиз Можга ёросысь Вуж Юбера гуртын пионервожатой бордысен, берло тыршиз Сибыын, Александровоын. Шаплы луэмысьтыз солы олкыӵе но ужез оскылӥзы: интернатын воспитатель вал, профсоюзэн, комсомолэн кивалтӥз, вань сюлэмзэ сётыса, удмурт кыллы но литературалы дышетӥз. Анай кылзэс яратон мылкыдзэс нылпиослэсь пӧртэм сямен бурдъяны быгатылӥз, кытӥ-отӥ уроксэ кырӟаса но кутскылӥз. Римма Иосифовналэн урокъёсыз но туж тунсыко, мур пуштросъем ортчылӥзы. Пиналъёслэсь быгатонлыксэс усьтон но волятон понна литературно-творческой но драматической кружокъёсты ог 15 ар пала нуиз.

Ужан висказ дыр шедьтылӥз удмурт журнал-газетъёсы гожъяськыны. Пиналъёслэн ужъёссы потылӥзы «Дась лу!» газетын, шаерысьтымы дышетӥсьёс урокъёсазы кутылӥзы «Вордскем кыл» журналын печатлам сценарийёссэ, нош «Удмурт дунне» газетын али но печатласько солэн кылбуръёсыз, тодэ ваёнъёсыз, улонысь учыръёсыз.

Пенсие потэмез бере но Римма Иосифовна калыкен, нылпиосын ужамлэсь ӧз палэнскы. Школаямы усьтэм музеен кивалтэ. Та уж огвакытэ воксё куштэмын вал ини — адями сюрымтэен, вашкала арбериос тузонӟыса сылӥзы. Но Римма Иосифовна соосты утялтӥз, узыр но чебер адӟытон радъяз. Табере музее яратыса ветло нылпиос, гурт калык, музейлэн узырлыкезлы синмаськемзэс таукарон тетраде гожтыса кӧня кельтӥзы ни татчы лыктэм куноос но.

Озьы ик та мыло-кыдо кышномурт гуртысьтымы «Зарни сӥзьыл» ансамбльын кырӟа. Кенакъёсмы мукет гуртъёсысь арлыдоосын эшъясько. Ог-огзы доры концертъёсын ветлыло.

Гуртын нимаз лулчеберетъя юрт ужа ке но, Римма Иосифовна ас мылкыдызъя вань калык понна удмурт ёлка ортчытъя, солы сценарий дася, сценка гожтэ.

Нош кемалась ик ӧвӧл Римма Иосифовна, Дэриысь «Мӧзмон» клублэн ужамезлы синмаськыса, Тракторысь но Александровоысь арлыдоос понна «Огинын шулдыр» клуб усьтӥз. Табере мӧйыос пӧртэм ужрадъёсы музее люкаськыло, ваньмон дырзэс шулдыр но пайдаё ортчытъяло. Пумиськонъёсын Римма Иосифовнаен гожтэм кылбуръёс, кырӟанъёс чузъяськыло.

Та адӟем карымон кышномурт — милям нырысетӥ ивор вуттӥсьмы но. Со вань удмурт газет-журналъёслы гожтӥське, удмурт иворъёсты кылзӥське. Кытысь мар кылэ, ваньзэ гурт калыклы ивортэ. Паймиськом, кызьы гинэ вань ужез берыктыны вуттэ!

Сюлэм шунытэз нунокъёсызлы но тырме. Пиналъёсызлэн нылпиоссы песянайзы доры урокъёссэс дасяны вуыло. Озьы песянайзы бордын пиналъёс удмурт кылэз гажаса но дунъяса будо.

Можга ёросысь Александрово но Трактор гуртъёсысь калык