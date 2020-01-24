Йыбыртты перепечлы

Арлэн кутсконаз Удмуртиысь этнофутуристъёс Алнаш ёросысь Байтэрек гуртын симпозиум ортчытӥзы. Татын соос видеоарт лэсьтӥзы, крезьгуразы, гурт калыкен тодматскизы.

«Омырвӧт» видеоартысь суредъёс.

Туспуктӥз Ленар АХМЕТОВ

Удмуртиысь Жон-Жон Сандыр (Александр Пушин), Кучыран Юри (Юрий Лобанов), Чудья Жени (Евгений Бикузин) борды итӥськизы Мордовиысь Йыро Юртай (Юрий Буянкин) но Татарстанысь Дуэсо Ленар (Ленар Ахметов). Симпозиум ортчытъяса, этнофутуристъёс Удмуртиысь пӧртэм гуртъёсы вуыло, кунгож сьӧры но поталляло. Туэ, бурдъясь мылкыд утчаса, суредасьёс алнаш музъеме вуизы. Азьвыл Байтэрек гурт дорын

Булда вӧсь ортчытъяло вылэм, соин симпозиумзэс «Жон-жон Булда» нимазы. Кучыран Юри верамъя, вӧсь интыын азьло быдӟым вашкала тыпы сылэм. Солэсь вайзэ, пыш гозыен зыраса, воргоронъёс тылгизьы поттылӥллям, куасьтэм сенькигубилэсь (трутовик) вата кадь пушсэ ӝуатыса, тылскылӥллям, бӧрысь ӝук пӧзьтылӥллям.

Симпозиуме гуртоос но пыриськизы. Кылсярысь, Чудья Женилы видеоарт лэсьтыны юрттӥз Полина Куликова. «Перепечизм» видеосуредын со перепеч лэсьтэ, перепечлы йыбырттэ. Анастасия апаеныз ӵош Полина озьы ик пыриськиз «Омырвӧт» видеоартэз лэсьтонэ. Та видеосуред удмурт нылкышнолэсь чеберзэ данъя. Кельыт йырсиё нылашъёс киязы вож лысо вайёслэсь керттэтъёс возё, нюлэскын шудо.

«Омырвӧт» видеоартысь суредъёс.

Туспуктӥз Ленар АХМЕТОВ

Дуэсо Ленарлэн «Эн кельты огнаме» видеоартаз христиан кырӟанъя «Мылкыд» ансамбльысь нылкышноос дэмен перепеч куто, кырӟало — огшоры уж сокем чебер адӟиське, учкыса кӧт уг тыры. Мукетаз видеоартын художникъёс Байтэрек батырен ӵошато гуртысь воргоронэз Александр Пушкинэз. Йӧспӧртэм воргорон камера азьын маке дауртэ-выре. Гуртысь клубын видеоартэз учкыкумы, сьӧрам пукись кенакъёс шуизы: зэм но, батыр кадь адӟиське. Озьы суредасьёс гуртоослэсь котырысьтызы адямиос шоры учконзэс но вошто.Художникъёс но крезьгурчиос школаын 10 нунал ӵоже улӥзы. Огаз кабинетын матрасъёслэсь пӧрмытэмын вал крезьгур гожтонъя студия. Туэ, видеоарт лэсьтэм сяна, суредасьёс шаман оркестр пӧрмытӥзы. Пӧлазы профессиональной крезьгурчи но вал — Юрий Буянкин Мордовиысь «Морденс» йӧскалык оркестрлэн кивалтӥсез луэ. Мукет суредасьёс но крезьгуро инструментъёсын шудо. Видеоарт бере этнофутуристъёс концерт возьматӥзы. Гуртысь ансамблен ӵош этнофутуристъёс асьсэлэсь гимнзэс быдэстӥзы. Соосын ӵош кырӟазы Вавож но Ува ёросъёсысь культура удысысь ужасьёс — та ёросъёсын симпозиумъёс азьло аръёсы ортчылэмын. Этнофутуристъёс кошкем бере соослэсь кема мӧзмоно, маке уг тырмы кадь, шуизы уваос.

Анастасия ШУМИЛОВА