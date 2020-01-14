Ижкарын К. Гердэз буре ваён ужрадъёс ортчизы
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Туннэ, 14-тӥ январе, 122 арес тырмысал Удмуртилэн дано пиезлы — Кузебай Гердлы
Удмурт югдытӥсьлы, поэтлы сӥзем ужрадъёс быдэс Элькунамы ортчо. Ижкарын Кузебай Гердлэн синпелетэз доры сяська понон, кылбур лыдӟон ортчиз. Сое буре вайыны удмурт огазеяськонъёслэн азьветлӥсьёссы, школаын дышетскисьёс люкаськизы.
— Кузебай Гердлэн улон сюресэз кузь ӧй вал ке но, макем трос со лэсьтӥз асьме калыкмы понна, — пусйиз Вань удмуртъёслэн «Удмурт кенеш» огазеяськонзылэн тӧроез Татьяна Ишматова, — ми туж данъяськиськомы, асьмелэн Кузебай Гердмы вал, вань но луоз шуыса.
Со сяна югдытӥсез данъяса, люкаськемъёслы вазиськизы Кузебай Гердлэсь нимзэ нуллӥсь музейлэн кивалтӥсез Александр Фёдорович Волков, гимназилэн директорез Татьяна Геннадьевна Волкова. К. Герд нимо гимназиысь дышетскисьёс кылбуръёс лыдӟизы.
Та нуналлы ик К. Герд нимо музейын «Удмуртия. XX-тӥ даур» адӟытон дасязы. Лыктӥсьёс тодозы, кызьы Удмуртия Быдӟым ож аръёсы улӥз. Озьы ик историк Николай Кузнецов вераз Кузебай Гердлэн удмурт калыклэн улоназ пытьыез сярысь.
Мария Емельянова
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