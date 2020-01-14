Ижкарын К. Гердэз буре ваён ужрадъёс ортчизы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 14 января, 2020 16:04
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93

Related Articles

Туннэ, 14-тӥ январе, 122 арес тырмысал Удмуртилэн дано пиезлы — Кузебай Гердлы

Сяська понон ужрад
Туспуктӥз: М. Емельянова

Удмурт югдытӥсьлы, поэтлы сӥзем ужрадъёс быдэс Элькунамы ортчо. Ижкарын Кузебай Гердлэн синпелетэз доры сяська понон, кылбур лыдӟон ортчиз. Сое буре вайыны удмурт огазеяськонъёслэн азьветлӥсьёссы, школаын дышетскисьёс люкаськизы.
— Кузебай Гердлэн улон сюресэз кузь ӧй вал ке но, макем трос со лэсьтӥз асьме калыкмы понна, — пусйиз Вань удмуртъёслэн «Удмурт кенеш» огазеяськонзылэн тӧроез Татьяна Ишматова, — ми туж данъяськиськомы, асьмелэн Кузебай Гердмы вал, вань но луоз шуыса. 

Туспуктэмъёс басьтэмын К. Герд нимо музейлэн соцвотэсъёсысьтыз

Со сяна югдытӥсез данъяса, люкаськемъёслы вазиськизы Кузебай Гердлэсь нимзэ нуллӥсь музейлэн кивалтӥсез Александр Фёдорович Волков, гимназилэн директорез Татьяна Геннадьевна Волкова. К. Герд нимо гимназиысь дышетскисьёс кылбуръёс лыдӟизы.
Та нуналлы ик К. Герд нимо музейын «Удмуртия. XX-тӥ даур» адӟытон дасязы. Лыктӥсьёс тодозы, кызьы Удмуртия Быдӟым ож аръёсы улӥз. Озьы ик историк Николай Кузнецов вераз Кузебай Гердлэн удмурт калыклэн улоназ пытьыез сярысь.

Мария Емельянова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 14 января, 2020 16:04
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<