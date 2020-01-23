Губи будэ заводын

Шаерамы будэтэм губиез ярато ни быдэс Россиын. Якшур-Бӧдья ёросысь Порва гуртысь губи будэтонъя фермалы рыноке потыны юрттӥз Ува ёросысь Турынгуртысь предприятиен валче ужан но.

Якшур-Бӧдья ёросысь Порваын толэзьлы быдэ 40 тонналэсь ятыр губи будэто

Туспуктэм: udmurt.ru

Порва гуртысь «Первый сельскохозяйственный завод» предприятие — шаерамы шампиньон но вешенка будэтӥсьёс пӧлын сюрес усьтӥсь. Татын нырысетӥ урожайзэс 2009-тӥ арын бичазы. Табере толэзьлы быдэ 40 тонналэсь ятыр губи окто. Ваньмыз сямен со шаерысьтымы лавкаосы но столовойёсы кошке. Уг тырмы на. Юасьёс трос луэмен, завод миым фермазэ паськытатӥз. Эшшо но пуктӥськемзы потэ. Татын али 70 адями тырше, ваньзы сямен —

порваос. Заводысь бухгалтер Светлана Перевощикова пусъемъя, дӥнязы губи будэтыны дышетскыны вуыло быдэс Россиысь аспӧртэм производствоен тунсыкъяськисьёс. Якшур-Бӧдья ёросын улӥсьёс но дырын-дырын заводэ кожалляло, компост басьто, доразы губи будэтыны кутско, ичигес ке но урожай люкало. Губи будэтыны угось гулбеч но тупа. Со понна завод гуртоослэсь кутэ кубиста, кешыр, соосты сылалтэ но вуза. Предприятие ачиз бакча сиён будэтонэн уг выры. Губилы музъем но берло дыре ачиз уг лэсьты ни — трос дыр но кужым кулэ, пе.

Ува ёросысь Турынгуртысь «Сельхозпродукт» огазеяськон басьтӥськиз порваослы нимысьтыз сюй дасян борды. Компост ӟеч мед пӧрмоз шуыса, курег вордон

предприятиосысь кыед ваё, губилэсь кидыссэ (спораоссэ) кизё. Брикетъёсын вузаськись музъемез утялтыны, отчы ву кисьтаны гинэ кыле на — губи ачиз ӝужа. Турынгуртъёс асьсэос но шампиньон будэтыса эскеризы — пӧрме. Сыӵе компостсылы Россиысь мукет улосъёсын но синмасько. «Сельхозпродукт» огазеяськонлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Станислав Данилов верамъя, кунгож сьӧрысь рыноке но сюрес лёгизы ни. Турынгуртъёс талы шумпото. Предприятие угось гуртсэс возись луэ. Сотэк, оло, бырыны но кутскысалзы ни: гуртын али ог 70 кузя улӥсез, куд-огез — азьвылгес бырем Скалгурт но Нардыг гуртъёсысь потэмъёс.

Паймоно кадь: 2014-тӥ арозь Россие шампиньонэз кунгож сьӧрысь вуттылӥзы, ӵемысь — Польшаысь, нош табере асьмеос экспортэ потӥмы. Зэм, Казахстанэ гинэ ай. Санкциосын валче губи асьме кунамы пыртыны алэм сиён-юон пӧлы шедиз. Таин валче гуртоослы фермаоссэс паськытатыны луонлык кылдӥз. Россиын шампиньонэз но вешенкаез берло аръёсы 10-15 процентлы уногес сиыны ӧдъязы. Соин валче шаерамы но сое будэтыны яратӥсьёс йыло. Кылсярысь, Вотка ёросысь Гавриловка гуртысь фермер Марина Панькова басьтӥськиз вешенка будэтыны. Басьяськисьёс арысь аре тросгес луо, шуэ. Туэысен Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство губи будэтӥсьёслы субсидиос но чаклаз.

Елена Сараматова