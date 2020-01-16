В. Путин Россилэн Конституцияз воштонъёс пыртыны дэмлаз

Президент Владимир Путин, Федерал Собранилы вазиськыкуз, Россилэн Конституцияз воштонъёс пыртыны дэмлаз.

В. Путин

Туспуктэм: басьтэмын ria.ru

Президентлэн одӥгез ӵектонэз: странамылэн валтӥсь документаз юнматоно, пичиез уждун (МРОТ) улыны чаклам минимумлэсь ичигес медаз луы, нош пенсиослы индексация арлы быдэ ортчытоно.

Со сяна, Россиысь Правительстволэн ёзчиосызлэн, Кун Думаысь депутатъёслэн, судьяослэн, озьы ик улосъёслэн Тӧроосылэн, губернаторъёслэн мукет кунъёсын гражданствозы луыны кулэ ӧвӧл. Нош Россилэн Президентэзлы кандидат Россиын ӧжытсэ 25 ар улэмын мед луоз.

Конституцие воштонъёсты дасянъя нимысьтыз группа кылдытэмын ни — та сярысь указзэ В. Путин поттӥз Федерал Собранилы вазиськонэн потэмез бере ик. Группае пыриз 75 адями, пӧлазы — право удысысь экспертъёс, тодосчиос, депутатъёс но мукет.