Вожъяськымон уло

Узи черкогуртысь «Звезда» хозяйство Сьӧлта ёросын одӥгез кужмоез луэ, татын ужез капчиятон понна трос сюлмасько. Трос аръёс ӵоже колхозэз азьлань валтэ адӟем карымон воргорон Владимир Блинов.

В. Блинов

Владимир Николаевич вордӥськиз Сьӧлта ёросысь Лудӟи-Ӝикъя гуртын. Сьӧлталась школаез йылпумъяса, тодон-валан люказ Ижысь гурт удысъя институтын, дышетскиз зоотехниклы.

Ёрос администрациысь гурт удысъя управление егит специалистэз ӧтиз «Звезда» хозяйствое. В. Блинов уж борды мылысь-кыдысь басьтӥськиз, оскымон быдэсъяз. Соин ик сое бырйизы колхозысь партийной организацизылы секретаре. Солэн сюлмаськемезъя хозяйствоысь 5 азинлыко ужасьёс Удмурт Правительстволэн данъетъёсыныз пусъемын вал, мукет хозяйствоосын ӵошатыса, со ваньмызлэсь трос.

1988-тӥ арын Владимир Николаевич, скал гидэз арендае басьтыса, бордаз 5 адямиез бичаз но аслэсьтыз ужзэ мытӥз. 2 ар ортчыса, ферма тодмантэм воштӥськиз. Ар ӵоже доходзы 5 миллион манетозь ӝутскиз, со гурт хозяйствоысь мукет удысъёсын ӵошатонтэм трос вал.

Ог 6 ар ортчыса, Владимир Николаевичез бырйизы Узи сельсоветлэн администрациезлы кивалтӥсе. В. Блинов 10 ар ӵоже гурт калыклэсь сюмаськонъёссэ тупатон бордын вань гижысь-пиньысь тыршиз.

Рос-прос луэмзэ адӟыса, 2003-тӥ арын сое бырйизы черкогуртысьтызы «Звезда» хозяйстволы кивалтӥсе. Шуг-секытъёс ичи ӧй вал, озьы ке но Владимир Николаевич сюлмаськемъя колхозын югдур шӧдскымон воштӥськиз. Со одӥгез кужмоез хозяйство луиз. Владимир Николаевичлэн кивалтэмез улсын паськытатэмын гырон-кизён бусыос, будӥз урожайность. Гуртын кутскизы будэтыны етӥн. Узиос ёросын нырысь ик бусые гырыны пото, кизёнзэс ваньмызлэсь вазьгес быдто. Татын ӟеч но таза пудо вордыны тыршо. 2017-тӥ арын «Звезда» племенной пудо будэтонъя хозяйство луиз.

Хозяйствоын арлы быдэ техника выльдӥське, ӝутӥсько но выльдӥсько гидъёс, ваньзы соос адямилэсь ужзэ капчиятон понна сюлмаськыса лэсьтэмын. Владимир Николаевич сюлмаське ужасьёсызлы дырыз дыръя но ӟеч уждун тырыны, егит специалистъёслы коркаос ӝутыны, соин хозяйствоысь калык кошкыны уг дырты. Та пумысен гуртоосмылы мукетъёсыз вожъясько.

Калыклэсь тыршыны мылкыдзэ будэтон понна рос-прос ужасьёс нимысьтыз премиен пусйисько. «Звезда» ужрадъёсты радъяны коньдон, кузьымъёс висъялля, гурт котырез чылкытатон но утялтон понна сюлмаське, черкмылы юрттӥське.

Владимир Николаевичлэсь гурт калык понна тыршемзэ вылӥ кивалтӥсьёс но дунъяло. Со пусъемын «За трудовую доблесть» медален, Россиысь но Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась луэмын, 2017-тӥ арын Удмуртилэн Данъян пул вылаз пыртэмын вал.

Владимир Николаевич — усто атай но кузпал, 2 пиналъёсыз гуртамы ик тыршо. Та воргорон сомында лэсьтӥз но лэсьтэ калыкмы понна. Адямиос котькыӵе юанэн, куронэн со доры вазиськыны быгато, со ваньмызлы быгатэмезъя юрттӥське. Владимир Николаевич ми понна устоез кивалтӥсь луэ.

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