Вакытэз 10 арлы азьпалтӥзы

Вавож ёросысь Выль Бия гуртысь «Колос» хозяйствоын усьтӥськиз туалалэсь но туала комплекс — куазь воштӥськемъя асьсэ коже усьяськись укноосын, метеостанциен, пудолы массажёръёсын, скал кысконъя «Карусель» установкаен. Таӵеез шаерамы ӧй вал на. Чакламын со 1 сюрс 712 йыр скаллы.

Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоын «Карусель» установкаен йӧл кыско.



— Вань хозяйствоосты 10 арлы азьпалтыны ужпум пуктэмын вал. Туннэ ми быдэстэм уженымы данъяськиськом. Азьланяз эшшо трос лэсьтоно на, — комплексэз усьтыку, шуиз «Колослэн» кивалтӥсез Владимир Красильников.

Шаерысьтымы хозяйствоосын кивалтӥсьёс, специалистъёс, паймымон музее сюрем кадь, абдраса котыръяськизы выль комплексэтӥ. Уж ваньмыз сямен компьютерен радъямын. Фермаын пуктэмын нимысьтыз метеостанция. Со чакла температураез, мускытэз но зынэз. Маке умойтэмзэ шӧдыкуз, укноосты, тӧллэсь пельтэмзэ чакласа, усьтэ, вентиляциез радъя. Со сяна, нимысьтыз установка кыедэз соку ик сепаратор пыртӥ выллем поттэ. Напсэ, аспӧртэм технологиосъя изваскаен сураса, выж вылэ вӧлдоз, озьы со пул пызез воштоз, нош кизерез соку ик 15 сюрс кубометръем 3 гуосы (лагунаосы) кошкоз, татын, бусыосы поттытозь, сисьмоз. 25 тоннаем 2 танкъёсысь йӧлзэс сӥятӥсь чылкыт вуэз но кытчы карыны шедьтӥзы — пудолы люкталозы.

Куд-огезлэн коркаяз но таӵе шуныт но югыт ӧвӧл, дыр. Хозяйствоысь специалистъёс но шуо: ми татын пудоез

адямиосты сямен мусояса утялтӥськомы. Татын пудолы машина массаж лэсьтэ, гадьвылзэ, чыртызэ посэ. Скалъёс солы дышемын ни, массаже черодэ люкасько.

Бадӟым комплекс 4 фермалэсь луоз. 2-ез пуктӥськиз ни — быдэн 428 интылы. Хозяйстволы та туала гидъёс 300 миллион манет тыр усизы. Кредитэ пыратэк, со быдӟа объектэз йылсаны быгатӥзы. Вӧзаз 3-тӥ ферма ӝутӥське, сое сӥзьыл быдэстозы. Котыраз эшшо 1-езлы инты вань. Быдэс комплексэз вуттыны чакламын 2022-тӥ арозь. Со рос-прос ужаны кутскиз ке, ужасьёслэсь шоро-куспо уждунзэс 50 сюрс манетозь йылтыны луоз, шуэ Владимир Красильников. Али та лыдпус 35,6 сюрс манет луэ.

В. Красильников

«Колос» хозяйстволэн кивалтӥсез Владимир Красильников: — Трос йӧл кыскон понна ӟеч сиён кулэ. Тулыс кутскомы кормоцентр пуктон борды. Хозяйстволы со ог 100 миллион манет тыр усёз. Оборудование Израильысь вуттомы. Кормоцентр ужаны кутскемен, котькуд скаллэсь ватсаса 1,5-2 литр йӧл басьтыны быгатомы. Ми дась мукет ёросъёсысь предприятиослы но пудо сиён лэсьтыны.



Нялтас вераса, «Колосын» али ик нуналлы быдэ 75 тонналэсь трос йӧл потто. Шаерамы та тужгес бадӟым лыдпус. Нормаосты учконо ке, со быдэс ар ӵоже 300 адямиосты сюдымон луэ. Кылем арын хозяйствоын котькуд скаллэсь шорлыдын 8 сюрс 437 килограмм йӧл кыскизы.

2018-тӥ арен ӵошатыса, со 1 сюрс 273 килограммлы уногес. Хозяйствоысь оглом 10 фермаосын 9 сюрс 160 йыр сюрооссы, та пӧлысь кысконо скалъёссы 3 сюрс 250 кузя. Туэ ар пумозь уллёзэс эшшо но уноятыны малпало, соин валче йӧл но тросгес поттыны кутскозы. Туала «Карусель» установкаен со капчи, шуо скал кыскисьёс. Выль комплексын угось скалъёс котырын берганэз ӧжыт. Быдэс залын 4 доярка сяна уг ужа. Кыкез веразэ сузя, куинетӥез кыскон аппарат тыре. Нош ньылетӥез йӧл кыскем бере вераез миське. Мукет ужез лэсьтэ робот. «Карусель» соку ик 50-75 скалэз кыске. Со 8 минут гинэ кыстӥське. Валтӥсь зоотехник Сергей Курбатов

пусъемъя, установка Швециысь вуттэмын. Тӥясько-

нэзлэсь кышкан ӧвӧл — вань ёзъёсыз запасэн келямын. Скалъёс солы 3 нунал ӵоже дышизы. Зэм, нырысь нуналъёсаз 1,5 тонналы йӧлзэс кулэстӥзы.

— Ми скалъёслэсь золгес кышкамы ай «Карусель» шуонлэсь, — мыняло скал кыскисьёс. — Соин ужаны дышетскыны вуылӥмы ке но, кытӥзэ ке тӥялод я мар шуыса, нырысь-валысь туж куалекъямы. Пумен адямиосты роботъёс воштозы ни: скал кыско, кыед сузяло.

Нош «Колосын» тросгес ужан интыос кылдытыны но адямиослэсь ужзэс капчиятыны тыршо. Табере хозяйствоын февральысен малпало уен-нуналэн дугдылытэк ужан сярысь. Озьы, 3 сменаен ужаса, 12 доярка скалъёсты утялтоз. Озьыен, ужзы аспӧртэм заводын кадь радъяськоз, нош скал йӧл сётӥсь машиналы пӧрмоз. Нялтас вераса, татын дояркае сюрон понна конкурс пыр потоно. Уждунзы ог 50 сюрс манет люкаське бере, куриськисез лачак.

Владимир Красильников пусъемъя, бадӟым вамышъёсын азинтӥськыны туннэ люкетэ музъемлэн тырмымтэез — 12 сюрс гектар гинэ гыроно-кизёно муоссы. Соин ик ӧжыт бусыосысь трос сиён люканы ужпум пуктэмын. Сиёнлэсь ӟечлыксэ но йылтоно. Миым кунгож сьӧрысь 10 миллион манетлы басьтӥзы трос аръем турынъёслэсь кидыссэс. Тулыс пудо сиён дасянъя кормоцентр лэсьтыны кутскозы, отчы Израильысь технологиосты пыӵатозы.

Елена Сараматова