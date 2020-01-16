Бӧрысьлы кельтыны уг луы…

27-тӥ декабре Кун Кенешысь депутатъёс люкаськылӥзы азьвыл ялымтэ сессиязы. Кенешонлэн повесткаяз пыртэмын вал кӧня ке гинэ ужпумъёс. Но малы соосты Выль ар бере эскерыны кельтэмзы ӧз поты?

Законъёс бордын ужан

Туспуктэм: udmgossovet.ru

Городъёслы — дано ним

Кылем арын апрель толэзе Кун Кенешысь депутатъёс Кун Думае кичӧлтонэн потӥзы: 1941-тӥ-1945-тӥ аръёсы Быдӟым тылож дыръя вормонэз ож мышкын дурем городъёсты «Город трудовой воинской славы» дано нимен пусъёно. Табере та кичӧлтон законэ выжыны быгатоз — федерал законлэн проектэз дась ни. Зэм, федералъёс ӵекто «Город трудовой доблести» нимез юнматыны — сыӵе кичӧлтонэз Россилэн Президентэзлэн Владимир Путинлэн. Соглаш-а таин улосъёс, кызьы дунъяло законлэсь проектсэ? Соослэсь та пумысен мылкыдзэс али юало.

Кун Кенешысь депутатъёс одӥгтэмак шуизы: закон кулэ. Оскемзэс веразы: со юнматэмын луиз ке, Ижевск нырысетӥосыз пӧлын та дано нимез басьтыны быгатоз. Угось шоркармы, соин ӵош быдэс республикамы война вакытэ вань кужымзэ сётӥз фашистэз чигнатон понна: ог 400 сюрс нылъёссэ но пиоссэ келяз ож лудэ, 12 миллион пала пыӵал тӥрлык поттӥз.

Законлэн проектэзъя, «Город трудовой доблести» дано ним сётон понна лыдэ басьтӥськоз городысь предприятиослэн кун наградаоссы, СССР-ысь Обороная кун комитетлэсь киысь кие ветлӥсь горд знамязэ басьтылэмзы, ужасьёслэн кун наградаоссы, 1941-тӥ-1945-тӥ аръёсы калыклэн геройлыко луэмез. Таӵе дано нимын пусъем городъёсы пуктыны чакламын нимысьтыз стеллаос.

Нылпиос сярысь сюлмаськыса

Депутатъёс ватсанъёс пыртӥзы быдэ вуымтэослы электрон сигаретъёсты, вейпъёсты вузаны алонэн герӟаськем законэ. Табере кыл кутон улэ кыскозы быдэ вуымтэослы пэкъёсты, снюсъёсты вузасьёсты но.

Н. Зямаева

Кун Кенешысь депутат, Пичи Пурга ёрос больницалэн валтӥсь врачез Наталья Зямаева: — Уно калык ӝожтӥське, снюсъёсын, пэкъёсын сэрен нылпиос шуге-леке вуо шуыса. Малыез валамон: со суретъёсын туж трос никотинэз — куд-ог ляб тамакъёсын 1,5 миллиграмм луыны быгатэ ке, таосаз 60 миллиграммозь но вуэ. Соин ик одӥг пичи пачка снюс яке пэк но пиналэз шугектытэ ни. 2-3 пачкаез быдтыны но быгатэ. Со сяна, еж мугор та суретъёслы туж ӝог дыше – выльысь но вылысь утчаны кутске. Соин ик та законэз юнматыса, туж шонер лэсьтӥськом.

Законлэсь проектсэ дасяз Кун Кенешысь Тазалыкез утёнъя, демографияя но семья ужпумъёсъя ялан ужась комиссия. Кызьы вераз солэн кивалтӥсез Надежда Михайлова, анай-атайёслэсь, дышетӥсьёслэсь, общественной огазеяськонъёслэсь туж трос ӝожтӥськонъёс вуыны кутскизы, нылпиос канфет выллем лэсьтэм макеосты кельшытӥзы шуыса. Соин ик та ужпумез сэрттон-пертчонэз бӧрысьлы кельтыны уг яра ни. Пэкъёс тамак пӧлы пыртэмын ӧвӧл бере, соосын вуз карисьёсты кыл кутон улэ кыскыны уг луы вал. Соос кышкыт луо еж мугорлы: 2-3 «конфетэз» сиемез бере йырсазез ыштыны, оло, улонэн но люкиськыны луэ. Со сяна, пэкъёслы мугор туж ӝог дыше — соослэсь куштӥськыны секыт.

В. Невоструев

Кун Кенешлэн Тӧроезлэн воштӥсез Владимир Невоструев: — Кемалась ӧвӧл Увае люкаськылӥзы кивалтӥсьёс но, эмчиос но, дышетӥсьёс, анай-атайёс но. Соос веразы, макем кышкыт луо снюсъёс, пэкъёс нылпиослы. Мукетыз пумиськон ортчиз Ижысь 74 номеро школаын. Асьсэос пиналъёс мынэсьтым меӵак юазы: алыны уг луы шат та суретъёсын вуз каронэз? Ваньмы валаськом: законэз юнматыса, туж шонер лэсьтӥськом. Кичӧлтонэн потоно Кун Думае — быдэс Россиын таӵе алон луыны кулэ.

Законэз кутыны дэмланэн нырысь ик потӥзы Кун Кенешысь КПРФ-лэн фракциез. Солэн азьветлӥсез Алексей Конорюков тазалыкез утён понна кыл кутӥсь ялан ужась комиссилы тау кариз законлэсь проектсэ туж ӝог дасямез понна. Кун Кенешлэн Тӧроезлэн воштӥсез Владимир Невоструев дэмлаз: та законэз быдэс Россиын мед кутозы шуыса, Кун Думае ӵектонэн потоно. Нош али со кутэмын Удмуртиын но эшшо кӧня ке улосъёсын гинэ. Тупатэмын тыриськонъёс: нимаз адямиослы — 3 сюрс манетысен 5 сюрс манетозь, кивалтӥсьёслы — 30-50 сюрс манет но предприятиослы-огазеяськонъёслы – 500 сюрс манетысен 1 миллион манетозь.

85 закон, 14 кичӧлтон

2019-тӥ ар ӵоже Кун Кенешысь депутатъёс 85 закон юнматӥзы, со пӧлысь 23-ез — чылкак вылесь. Кызьы соос воштозы улон-вылонмес?

Мар бордын ужаз парламент ортчем ар куспын но кыӵе ужпумъёс борды со басьтӥськоз туэ — та сярысь журналистъёслы вераз Кун Кенешлэн Тӧроез Алексей Прасолов. Пусйиз: Кун Кенеше шедем вань партиослэн — «Огъя Россилэн», КПРФ-лэн, ЛДПР-лэн но Справедливая Россиялэн — фракциоссы огъя ужало. Пӧртэм мылкыдъёс кылдыку, одно уртче кенешо но огъя малпанэ вуо. Кун Кенеше шедьымтэ партиосты но уг палэнто – но таосызлэн, пе, огъя ужрадъёсы пыриськыны мылкыдзы сокем уг шӧдӥськы.

Кун Кенешлэн Тӧроез Алексей Прасолов: А. Прасолов — Кун Кенешлэн 6-тӥ ӧтчамаз люкаськемын зэмос профессионалъёслэсь кужмо команда. Депутатъёс визьмоесь, котькуд вамышсы понна кыл кутыны дась луо. Соин ик вань законъёсты тыро-пыдо кутӥсько. Данакез депутатъёс парламентын ялан уг ужало, куд-огез бадӟым предприятиосын но кивалто. Но та шоры учкытэк, соос одӥг кенешонэз но уг кельто, бырйисьёслэн куронъёссыя чырмыт ужало.

Кун Кенеш пыр ортчо уно пӧртэм документъёс, пусйиз Тӧро. Кылсярысь, федерал законъёсын герӟаськемъёсыз гинэ кылем ар ӵоже 1 сюрс 400-лэсь уно люкаськизы. Со сяна, ачиз Кун Кенеш 14 кичӧлтонъёс дасяз Кун Думае. Нош элькунамы кутэм законъёс сярысь верано ке, данакез экономикаен, коньдон ужпумъёсын герӟаськемын. Мукет удысъёс но палэнэ ӧз кыле. Кылсярысь, тазалыкез утён.

2020-тӥ ар Россия, озьы ик республикамы понна бадӟым ужрадъёсын узыр луоз. Кылсярысь, 75 ар тырмоз Быдӟым Вормонлы, 100 ар — Удмуртилэн кунлык басьтэмезлы, 25 ар — республикаысьтымы законъёс кылдытъянъя валтӥсь ёзлы. Кун Кенешысь депутатъёс та юбилейёсын герӟаськем ужрадъёслэсь палэнэ уз кыле.

2020-тӥ арын улонэ пыӵаны кутскем куд-ог элькун законъёс:



18 аресозь нылпиослы энергетической напитокъёсты вузаны алэмын. Соосын вуз карын уг яра нылпи, эмъян, мугорез кыдатон, спорт учреждениосын, трос калыко ужрадъёсын. (Кун Кенешен юнматэмын 2019-тӥ арын 28-тӥ ноябре.)



Опекаен, попечительствоен, сирота пиналъёслы юрттэт сётонэн табере выроз Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство. Татчыозь та ужпумъёсты нуизы интыосысь аскивалтон ёзъёс. (Кун Кенешен юнматэмын 29-тӥ октябре 2019-тӥ арын.)

Опекаен, попечительствоен, сирота пиналъёслы юрттэт сётонэн табере выроз Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство. Татчыозь та ужпумъёсты нуизы интыосысь аскивалтон ёзъёс. (Кун Кенешен юнматэмын 29-тӥ октябре 2019-тӥ арын.)

Мукет улосъёсысь республикаямы ужаны лыктӥсь ужбергатӥсьёслы 2020-тӥ арын 1-тӥ январьысен 2022-тӥ арын 31-тӥ декабрёзь тупатӥськозы капчиятэм вытъёс – 1 процентысен 5 процентозь. (Кун Кенешен юнматэмын 2019-тӥ арын 28-тӥ ноябре.)



Трос нылпи будэтӥсь вань семьяос транспортлы вытлэсь 50 процентсэ гинэ тырозы – доходзы лыдэ уз басьтӥськы. Пичиятэм выт тупатӥське 1 транспортлы, кужымез 150 вал кужлэсь бадӟымгес ӧвӧл ке. (Кун Кенешен юнматэмын 2019-тӥ арын 24-тӥ сентябре.)

Трос нылпи будэтӥсь вань семьяос транспортлы вытлэсь 50 процентсэ гинэ тырозы – доходзы лыдэ уз басьтӥськы. Пичиятэм выт тупатӥське 1 транспортлы, кужымез 150 вал кужлэсь бадӟымгес ӧвӧл ке. (Кун Кенешен юнматэмын 2019-тӥ арын 24-тӥ сентябре.)

Кыл кутон улэ кыскыны луэ быдэ вуымтэослы снюс но пэк вузасьёсты. Та суретъёсты вӧлмытыны алэмын автоматъёс пыр но.

Элина Кумачёва