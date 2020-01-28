Башкириысь вын но «Сестрёнка»

У. Бадретдинов

Кылем арлэн пумаз «Сестрёнка» кинофильмез учки. Со Башкириысь калык кылбурчилэн Мустай Каримлэн «Радость нашего дома» повестезъя 2019-тӥ арын пуктэмын вал, кылбурчилэн вордскемез дырысен 100 ар тырмонлы сӥзьыса. Та фильмез быдэс Россиын возьматӥзы.

Фильм мыным кельшиз. Режиссёр Александр Галибин Мустай Каримлэн произведениезлэсь кылбурет шӧмзэ киноын возьматыны быгатэм. Фильм пуктэмын Башкортостанысь Белорецк ёросысь Новохасаново гуртын. «Сестрёнкаын» возьматэмын война вакыт. 6 аресъем башкир пи Ямиль ялан вите атаезлэсь ожмаськонысь бертэмзэ. Нош атаез Украинаысь одӥг гуртын фашистъёслэсь гур пушкы ватӥськем пичи нылашез Оксанаез шедьтэ. Собере сое Башкирие аслаз вордӥськем гуртаз поездэн келя. Ямиль чик уг вала ӟуч кылэз, нош Оксана — башкир кылэз, озьы ке но соос эшъясько, вын-апай кадь луо…

Фильмез учкеме бере тодам вайи Мустай Каримен пумиськемме. 1986-тӥ арын толсур толэзе Удмуртиын советской литературалы сӥзем нуналъёс ортчизы. Элькунамы трос тодмо писательёс лыктӥзы. Соос пӧлын Мустай Карим но вал. Соку мон «Советской Удмуртия» газетлэн редакцияз культурая отделын ужай. Ми дано куноослэн ужъёсынызы литературалы сӥзем «Италмас» бам поттӥм. Отын Мустай Каримлэн «Долгое-долгое детство» повестьысьтыз люкетэз печатламын вал. Удмурт кылэ мон берыктӥ.

«Сестрёнка» фильмысь суред

Одӥг нуналэ дано землякеным пумиськи. Тодматским. Башкириысь луэмме тодыса, со шумпотӥз, юалляськыны кутскиз. Кӧня ке вераськеммы бере мон дипломатысьтым «Долгое-долгое детство» книгазэ поттӥ, автограф гожтыны курыса, вазиськи.

Тани со кыӵе ке кылъёс гожтэ ни. Огвакытэ дугдӥз но шорам учкиз:

— Мон пересь адями ни, мыным городдылэн вуж нимыз ик кельше, соин ик Ижевск шуыса гожто, ява, — вераз калык кылбурчи.

Со аре шоркармы Устинов нимын «ветлэ» на вал. «Моему земляку Ульфату Шайхутдиновичу с добрыми пожеланиями в память нашей встречи в Ижевске. Мустай Карим. 10.12.1986 г.» — тӥни сыӵе кылъёс гожтыса кельтӥз. Соку солы 67 арес вал. Нош мыным 30 арес тырмиз. Калык кылбурчиен одӥг пол гинэ пумиськеме весяклы сюлмам кылиз. Гожъяськыны мылкыдме но со ӝутӥз.

Ульфат БАДРЕТДИНОВ, Россиысь Писательёслэн огазеяськонзылэн ёзчиез