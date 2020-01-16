Александра но «Саша» калык понна ужало

Можга ёросысь Александрово гуртын улэ адӟем карымон нылкышно, ужбергатӥсь Александра Маева.

А. Маева

«Гурт адями» вожвылъяськонэ пыртылэм адямиос сярысь лыдӟылӥсько но ваньзылы синмаськисько: номинантъёслы но, соос сярысь ивортӥсьёслы но. Нырысьёсызлы — тыршись, мыло-кыдо, котькытчы вутскись луэмзы, калык сярысь, удмурт кыл сярысь сюлмаськемзы понна. Кыкетӥосызлы паймисько, гуртооссы сярысь сыӵе яратыса, данъяськыса гожтыны быгато шуыса.

Ми палъёсын но вожъяськымон, данъяськымон адямиос уло. Одӥгез яркытэз шуысал, Александра Иосифовна Маеваез. Со милям кизилимы. Кема аръёс ӵоже Александра Иосифовна ужбергатӥсь луэ ини, гуртысьтымы «Саша» вуз карон интыен кивалтэ.

Вордӥськиз со Ягул-Какся (али Вуж Юбера шуиське) гуртын. Отын ик будӥз, дышетскиз. Сарапулысь совхоз-техникумез йылпумъяса, Александра ужаны кутскиз «Трактор» колхозын валтӥсь бухгалтер луыса. Егит специалист соку ик калыкез синмаськытӥз сабырлы, ӟеч мылкыдо луэменыз. Александра сюлэмзэ берыктӥз ӟуч пияшлэсь Николай Маевлэсь. Ӝоген соос шулдыр сюан ортчытӥзы.

Егит семьялэн ваньмыз умой радъяське вал ини — 2 мусо пиоссы будо, ужзы кельше. Но улонзы воштӥськиз 1990-тӥ секыт аръёсы. Маев кузпалъёс дӥсьтӥзы выль удысэ вамыштыны — фермер кариськизы. Асьсэлы осконзы юнмаз, ужбергатӥсьёс луизы. Кредит басьтыса, гуртамы лавка усьтӥзы. Пичиен-пичиен лавказылы выль юрт ӝутӥзы. Табере «Саша» гурт шорамы ик сылэ калыкез дораз ӧтьыса кадь. Басьяськисьёс татысь уг ик бырыло.

Александра Иосифовна пиеныз, кенэныз но кузпалыныз ӵош лавкаез калыклы кулэ вузъёсын тырмытыны тырше, татысь котьмае шедьтыны луэ — пӧртэм арбериос, дӥськут, сиён-юон. Со сяна, та ӟеч семья трос лэсьтэ гурт калык понна. Маевъёс одӥг ужрадлэсь но палэнэ уг кылё: Гыронбыдтон-а, Тол келян-а, спортэн ӵошатскон-а гуртамы ортчо — соос спонсор карисько. Коньдонэн юртто школамылы, музеймылы, нылпи садмылы, клубмылы. Ма, мукет гуртъёсысь калык — Вуж но Выль Юбераосысь, Юдрукысь, Коммунаысь — вазиське ке, соосты но саклыктэк уг кельто.

Коньдонэн юрттэм сяна, Александра Иосифовна ачиз ик пыриськылэ вань ужрадъёсы. Пыдын бызьылэ, куас вылэ султэ, кырӟа, эктэ. А. Маева котьку туж шулдыр мылкыдо, пальпотӥсь, каньыл сямо, лачмыт, вань калыкмылы ӟеч лэсьтыны тыршись. Гурт калык пӧлын чебер сяська керттэтъёсты быръёнъя вожвылъяськонъёс радъялляз, вормисьёсты кузьымъёсын пусйылӥз.

Огъя вераса, милям Александра Иосифовнамы — ӟеч сюлэмо адями. Вань гурт калык сое но семьязэ яратэ, гажа, ми шумпотӥськом, вӧзамы сыӵе адӟем карымон адямиос уло шуыса. Александра Иосифовналэн сыӵе мылкыдыз медаз воштӥськы, тазалыкез мед луоз. Нош сюлмысьтыз лэсьтэм ужез аслыз ик трос поллы ӟечен мед берыктӥськоз.

Римма Рылова