Азьланезлы осконэн
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Арня кутсконын Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов вуылӥз мувӧй поттӥсьёс доры. Дэри ёросысь Якшур гурт котырын выль месторождение усьтэмын. Отын ужа «Лукойл» огазеяськонлэн «Лукойл-Пермь» компаниез.
«Лукойл» огазеяськон, шаерамы улӥсьёслы ужан интыос кылдытэм сяна, промышленной предприятиосмылы азинскыны луонлык сётэ. Туннэ шаерамы «Лукойл» компанилэн 60-лэсь ятыр заправкаосыз ужало, отын 450 адями тырше. Мувӧй поттӥсьёс Воткинскысь «Техновек» предприятиын поттэм тӥрлыкез ужазы куто.
Александр Бречалов пусйиз, «Лукойл» благотворительностен выре, котьку мыло-кыдо юрттэ дышетон, культура удысъёслы. 3 ар ӵоже Удмуртиысь социальной проектъёслы мувӧй поттӥсьёс оглом 13 миллион манетлэсь трос уксё висъязы.
«Лукойл-Пермь» огазеяськонлэн директорез Олег Третьяков пусйиз, предприятизы али Кез, Балезино но Дэри ёросъёсын мувӧй кыске. Дэри ёросысь Якшур гурт котырын кылем арын гинэ ужзэс мытӥзы. Али отын 1 скважина сылэ. 3 толэзь куспын 360 тонна нефтепродукт поттӥз, матысь дыре отчы эшшо 6 скважина пуктыны чакламын на. Шорлыдын, пе, одӥг скважина уй ӵоже 5 тонна нефтепродукт сётэ. Али компания Южно-Пызепской участоклы лицензия басьтон бордын ужа.
— Усьтэм выль участокъёслы ним сётыкумы, данъяны тыршиськомы мувӧй поттон удысын ужам адямиосты, — шуэ Олег Третьяков. — Якшурысь участокез Полушкинской нимамы. Пермьын вордскем Арсений Полушкин 1946-тӥ-1963-тӥ аръёсы Ижевскын геологоразведчик луыса ужамын, Удмуртиысь мувӧй поттон удысэз усьтӥсьёс пӧлысь одӥгез луэ. Архивъёсын бугыръяськыса, шедьтӥмы солэсь Олег Владимирович внуксэ, МГУ-ын профессор луыса ужа. Мувӧй поттон участоклы Полушкинлэсь нимзэ сётэммылы со туж шумпотӥз.
Валентина Емельянова
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