Азьвыл но выль классикъёс

22-тӥ толшоре тодмо луизы «Кенеш» журналлэн «Удмурт кылын тужгес кужмоез чеберлыко литература уж» конкурсаз вормисьёс.

Вожвылъяськонын вормисьёс

Туспуктӥз: А. Тронин

Прозаез вормиз кылбурет

Удмуртиысь Печатья но ивор вӧлмытонъя агентство юрттэмен, 2017-тӥ арысен «Кенеш» журнал литературалы сӥзем конкурс ортчытэ. Котькуд ар югдур воштӥське, пусъе журналлэн валтӥсь редакторез Ольга Бородина. Кылем арын проза номинацие трос но кужмо ужъёс вуизы, нош туэ азьпал радэ кылбурчиос потӥзы. Оглом вожвылъяськонэ 85 гожъяськисьёс произведениоссэс ыстӥзы, пӧлысьтызы 35-ез — кылбурчиос.

Быдэ вуэм авторъёсын валче егит гожъяськисьёслэн но вормемзы шумпоттэ. Кылсярысь, проза номинациын вормизы Ижкарысь писатель Ульфат Бадретдинов но Ува ёросысь кутскись гожъяськись Лариса Чернышева. Лариса дышетске УдГУ-ысь Удмурт филологияя, финно-угроведениея но журналистикая институтын. Литературной конкурсэ нырысьсэ пыриське, озьы ке но вормисе потыны быгатӥз. Юнме шорысь ӧвӧл: егит гожъяськись «Кенеш» журналлэн семинаръёсаз пыриське, критикаез санэ басьтэ, удмурт классикаез лыдӟе. Тыршемез пайдаен берытскиз. Жюри огкылысь пусйиз нылашлэсь будэмзэ, нош Пётр Куликов писатель вераз: нылашлэн «Мон — ӧвӧл, мон — вань» веросэз классика луыны кулэ.

Литературалэсь палэнскем гожъяськисьёс но конкурслы луыса выльысен перо борды басьтӥсько. Кылсярысь, Башкортостанысь кылбурчилэн Рафит Миннекузинлэн нырысетӥ (но удмурт кылын берпуметӥез) «Берпуметӥ пыдйылчи» сборникез потӥз 1995-тӥ арын. Берло дыре

куараез чик но ӧз кылӥськылы. «Кенеш» журналысь ужасьёс солы конкурсэ пыриськыны ӵектӥзы. Конкурсэ кылбуръёс лэземез бере кылбуръёсыныз эшшо 5 гожтэт ыстэм на — нимысьтыз бичетэн поттымон.

Р. Миннекузин «Поэзия» номинациын вормисе потӥз. Соин ӵош 1-тӥ инты басьтӥз Анна Трубачева — Дэри ёросысь егит журналист. Со тау кариз удмурт кылъя дышетӥсезлы Ангелина Алексеевна Байсаровалы гожъяськыны мылкыдзэ ӝутэмез, бурдъямез понна.

Тужгес умоез пьеса понна но 2 адямиез дунъязы. Шаркан ёросысь Владимир Котков «Кытын тон, Кылдысин дауре» эпической драмаеныз вормиз. Солэн нимыз тодмо ини. Нош Можга ёросысь Татьяна Кибардина — выль ним. «Анай» пьесазэ со 10 арлэсь кема гожъям. Кыксэ ик ужез коть али ик театрын пукты, шуиз

О. Бородина.

Школа вакчи веросъёслы ёрме

Пиналъёслы гожъяськись усто авторъёс луизы Ижкарысь Вениамин Ившин кылбурчи но Пичи Пурга ёросысь дышетӥсь Мария Никитина. В. Ившин тау кариз «Кенеш» журналлы но агентстволы литературной улонэз бугыртэмзы понна. Та номинациын но лыдӟисьёслы выль ним усьтӥськиз. Мария Захаровна кема аръёс ӵоже Вуж Мӧнья гуртысь школаын удмурт кыллы но литературалы дышетэмын, алигес пенсие потӥз. Со шуэ: школаын шоро-куспо классъёсын дышетскись пиналъёслы вакчи веросъёс бырйыны ёрмоно.

— Мон 6-тӥ классысен гожъяськисько, — вера

М. Никитина. — Весяк литературной кружокъёсы ветлэмын, дышетски В. Самсонов,

Д. Яшин, С. Самсонов, Г. Ходырев дорын. Школаын ужакум но, сценарийёс, кылбуръёс, веросъёс весь гожъясько вал. Урокез выль амалэн нуэме потылӥз: кыӵе ке произведениез эскерыкумы, мон, улонысь учырез басьтыса, вакчи гинэ верос малпасько вал пиналъёслэсь мылкыдзэс ӝутон понна. Литература — со улон ук. Озьы улонэз бугыръяськом, котыр адямиосты чакласьком, калыкез эскериськом. Быдэс ужатозям турттӥ, пиналлэн сюлмыз чебер мед луоз шуыса.

М. Никитина верамъя, пиналъёс пичи веросъёсты туж лыдӟо. Ярато Л. Нянькинаез,

В. Пантелееваез, Е. Миннигараеваез, И. Байметовез,

Н. Самсоновез, Г. Романоваез, Л. Малыхез, В. Ар-Сергиез. Озьы ке но будӥсь пиналъёслы литература тырмыт ӧвӧл.

Критика номинациын вормиз Ижкарысь тодосчи но критик Любовь Фёдорова. Со эскериз детектив жанрлэсь удмурт литературае пыӵамзэ но азинскемзэ. Кылем арын Любовь Петровна та конкурсын жюриын вал, нош туэ вожмаськыны мылкыдыз кылдӥз. Со шуиз: удмурт кылын критика али кулэсмемын. Оло, асьсэос гожъяськисьёс критиклэсь ужзэ быдэстозы? Азьло писательёс эшъёссылэн ужъёссылы дунъет сётъяллязы. Та ӟеч сямез улӟытоно вал.

Туэ огез номинация тӧлсяськалы пӧрмиз: удмуртысь ӟуч кылэ берыктэм произведение быръемын ӧй вал, тыро-пыдо ужъёс вуымтэен. Та номинация 2-тӥ арзэ радъяське. Т. Душенкова тодосчи осконзэ вераз: али Москваысь Литинститутын Вера Пантелеева тодосчи кивалтэм улсын удмурт студентъёс кылысь кылэ берыктонлы дышетско. Оло, соос тыршемен, югдур тупатскоз.

Туэ вормисьёс туж пӧртэмесь: ёросъёсысь но, Ижкарысь но, егитъёс но, арлдыоос но… Зэм, конкурсэ вуэм тросэз произведениос редакторлэсь ужзэ кулэ каро, шуиз Пётр Куликов. Но соиз но умой: вань мар бордын ужаны. Жюриысь тодосчи Виктор Шибанов но шуиз: конкурс оскон сётэ, «Кенеш» журналлэн но, удмурт литературалэн но азьлань улонзы вань шуыса.

Анастасия Шумилова