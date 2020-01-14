Азинскыны юрттэ ӟечезлы оскон

Шаркан ёросысь Быги гуртысь Антонина но Анатолий Хохряковъёслэсь семьязэс тодӥсьтэмез ӧвӧл, дыр. Анатолий Григорьевич трос аръёс ӵоже быгатыса кивалтэ «Восход» но «Ошмес» хозяйствоосын. Кивалтон удысын 30 ар тырше ни. Ӟеч ужамез «За заслуги перед Отечеством» орденлэн 2-тӥ степенё медаленыз пусъемын.

Хохряков А.Г.

Анатолий Григорьевич вордскем гуртэзлэсь кыдёке ӧз кошкылы. Котьма гурт ужез мыло-кыдо быдэсъя. Армиысь бертыса, колхозын ужаны кутскиз. Нырысь ик ыстӥзы Шегъян бригадае, инженер-механик вал. Собере Быгиысь гаражен кивалтӥз. 7 ар валтӥсь инженер вал, нош 1990-тӥ арын сое председателе бырйизы. Ужезлэсь люкиськытэк ик, вылӥ образование басьтӥз, УдГУ-ысь экономической факультетын дышетскиз.

Егитысен спортэн эшъяськиз — куасэн бызьылӥз. Одӥгаз ӵошатсконын синмаськиз егит нылашлы. Табере Антонина Михайловнаен ӵош 5 пинал будэтӥзы. Пиналъёссы сабырлы будӥзы, Колязы сяна, вань нылпиоссы школазэс йылпумъязы зарни медален. Колялэн угось книгаос сьӧрын пукыны дырыз ик ӧз кыльылы: Россиысь куасэн бызьылӥсьёслэн сборноязы кутэмзы бере, ялан ӵошатсконъёсы потаз. Со понна солэн мукет зарни медальёсыз трос.

Анатолий Григорьевич аслыз дан поттон вылысь гинэ тыршысал ке, гуртысь кемалась пегӟемын луысал ни. Табере 30 арзэ председательын ужа. Азьпала учкыны быгатэ, ваньзэ йыраз рос-прос бергатэ. Быдэстоно ужъёсыз лачак. Вазь ӵукна кошкыса, бер ӝыт сяна уг вуы. Семьяезлэсь но бадӟымгес сюлмаськонэз — гурт хозяйство. 2009-тӥ арын акционер огазеяськон луизы. Ар ортчыса, бордазы кутӥзы «Югдон» хозяйствоез. Сое пыд вылаз рос-прос ӝутон вылысь трос коньдон пононо луэ, но гуртаз туннэ нуналлы пайда поттыса ужаны быгато ни.

— Экономика ласянь малпаськытэк уг луы, — шуэ Анатолий Григорьевич. — Огаз гуртын йӧл будэтонлы тросгес саклык висъяськом, мукетаз — сӥль поттонлы. Озьы одӥг аре секыт югдурысь потыны юрттӥз сӥль, нош собере — йӧл. Сюлмаськонъёс трос, котькуд гуртэ вуылыны кулэ. 2 хозяйствоез огазеяса, сюлмаськон 2 поллы уногес луиз. Жаляса верано, гуртын ужаны мылкыд карисьёслэн лыдзы арысь аре кулэсме. Мувӧй поттӥсьёс бордазы кыскыны выро, шутэтскон нуналъёсын, бадӟым уждунэн гочато. Но мон котьку умоезлы оскисько, гуртын ужасьёс но азьланяз узырмозы ай, мувӧй поттон удысын тыршисьёс мында ик уждун басьтыны быгатозы. Со понна ваньзэ лэсьтыны вырисько.

Вазь тулысысен бер сӥзьылозь председатель гурт хозяйство котырын берга, толалтэзэ гинэ, пе, ӧжытак ваньмон дыр шеде. Куасэн нискылам сяна, сике ветлэ — пӧйшураны. Ӵош ужась эшъёсыз одӥгаз вордскем нуналаз велотренажёр кузьмаллям — шутэтскон сямен отчы пуксьылэ. Ас вакытаз Хохряковъёслэн семьязы ёрослэсь данзэ утиз Гурт шудонъёсын. Куасэн бызьылӥсь вань ӵыжы-выжыоссэс люкано ке, ӧжытсэ 13 кузя люкасько.

Шаркан ёросысь «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёзэз