Юась муртлэн ымаз уг чабко

Луэ-а сюлмаськытӥсь ужпумез Удмуртиысь вылӥ кивалтӥсьёс доры вуттыны? Луэ! Ӵапак сыӵе юанъёсын лыктӥзы шаерамы улӥсьёс Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов доры. Калыкен пумиськон радъяськиз Россиысь Президентлэн Удмуртиысь приёмнояз.

Тӧроен пумиськылӥзы трос нылпиё анайатайёс

Туспуктӥз: udmur.ru

Уно ужпумъёсты ӝутӥзы трос нылпиё семьяосты огазеясь группаысь анай-атайёс. Удмуртиын 21 сюрс 992 семья трос пинал будэтэ. Нош льготаосты ваньмыз уг басьто. Кылсярысь, школаын дунтэк сюдон чакламын ёрмись семьяосысь пиналъёслы гинэ. Сыӵе льготаез вань 17 сюрс семьялэн, кылемез 4 сюрс 700 семья ёрмисен уг лыдъяськы. Нош гужемысен трос нылпиё семьяослэсь доходзэс выль сямен лыдъяны кутскизы — соин валче кварталлы быдэ ог 200-300 семья ёрмисьёс радысь потэ. Куддыръя семьялэн 17 манетэз мултэс луэ — соку нылпиез школаын дунтэк сюдэмысь дугдо. Соин валче анай-атайёслэн огъя ӵектонзы: дунтэк сюдыны кулэ трос нылпиё семьяосысь вань пиналъёсты.

Александр Бречалов пусйиз: та ужпумез быдэстыны коньдон трос кулэ. Со сяна, вань на мукет ужпум но: школаын дунтэк сюдонэз возьмало огназы нылпи будэтӥсь анайёс но. Озьы ке но ӝутэм ужпумъя кенешонъёс мыно ни. Югдурез тупатыны кыӵе ке амал ӵектэмын луоз.

Озьы ик пӧртэм сямен радъямын нылпи сад понна тырон. Шуом, Ижын вань семьяослы 50 процент скидка чакламын, нош Воткинск, Сарапул городъёсын, Пичи Пурга, Дэри, Грак но мукет ёросъёсын нокыӵе юрттэт ӧвӧл. Арлы быдэ таӵе льгота сётэмысь дугдо эшшо кӧня ке ёросъёсын. Тӧро пусйиз: трос нылпиё семьяос быгато кварталлы быдэ нылпи сад понна компенсация басьтыны, нош 50 процент льгота ёрос бюджетысь потэ. Муниципалитетлэн уксёез вань ке, юрттэт чакламын, коньдон ӧвӧл ке — льгота быдтэмын. Озьы ке но анай-атайёс куризы утьыны нылпи сад понна тыриськись компенсациез. 1-тӥ пинал понна 20 процент чакламын, 2-тӥ пиналлы — 50 процент, нош 3-тӥезлы — 70 процент. Угось туэ сое выль сямен тыро: семьялэсь огъя доходзэ чаклало. Соин данакез трос нылпиё семьяос кылизы льготатэк но, компенсацитэк но.

Мукетыз сюлмаськытӥсь юан — музъем люкылон. Федерал законъя вань трос нылпиё семьяослы сыӵе юрттэт чакламын, нош Удмуртиын музъем басьтон понна нырысь ик пырыны кулэ улон интылы ёрмисьёс радэ. Соин 21 сюрс семья пӧлысь черодэ пуктэмын 3 сюрс мындаез гинэ. Луоз-а воштыны югдурез? Александр Бречалов ужпумез рос-прос тодэ, но уг лыдъя, музъемез люкылон трос нылпиё семьялэсь улон условиоссэ умоятыны юрттоз шуыса. Уго буш бусые корка уд ӝуты, кыскыны кулэ тыл, газ, ву, сюрес. Нош азьвыл сётъям участокъёсы инфраструктура кылдытыны али 2 миллиард манетлэсь трос коньдон кулэ. Соин тазэ но юрттэтэз выльдыны чакламын. Оло, со капчиятэм ипотека луоз, трос нылпиё семьялы нырысетӥ взнос тырыны уксё висъяськоз.

Тӧро доры лыктӥзы Вотка ёросын улӥсьёс, Июльское но Молчаны гуртъёсын газ пыртонэз азьланьтыны курыса. Татысь ульчаосы чагыр эстӥськон вуиз ни 1994-тӥ арын. Та дыре эшшо 27 юрт дась луэ газ гумы кыскыны. Александр Бречалов пусйиз: Ростехнадзорлэн заключениез вуиз ке, газ лэзьыны луонлык вань 2020-тӥ арлэн нырысетӥ кварталаз.

Ижысь огаз нылпи садлэн азбараз тыл уг пишты, ӝожтӥськиз егит анай. Озьы ик нылпи сад котырын будо вуж топольёс — кужмо тӧласькыку, вайёс чигыло, усьыло. Кышномурт сюлмаське: вай улэ нылпиос яке садын ужасьёс пачканы быгатозы. Тӧро оскытӥз, вань нылпи садъёслэн азбаръёссы эскеремын луозы шуыса.

Ижысь Ленин ёросысь ветеранъёс сюлмасько «Локомотив» стадион пумысен. Тодмо луиз: со вузамын. Табере республика малпа стадионэз выльысь басьтыны но, ГЖД-лэн Ижысь ёзэныз ӵош кариськыса, тупатъяны.

Тӧроен пумиськон возьматӥз: кивалтӥсь калыклэсь сюлмаськонзэ кылэ, соцсетьёс пыр но, гожтэтэн но ыстэм юанъёсын тодматске, юрттыны амалъёс утча.

Алёна Ионина