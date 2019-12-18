Эрик вань, коньдон ӧвӧл

18-тӥ шуркынмонэ Ижысь Эшъяськон юртын ортчиз Удмуртиысь Писательёслэн союззылэн 85 ар тырмонэзлы сӥзем кенешон. Пумиськонын писательёс огкылэ вуизы: вуоно арын февраль толэзе отчётно-выборной съезд ортчытоно.

Туала вакытэ кылбурчиослэсь быгатонлыкъёссэс дунъяло слэмъёсын. Огзэ сыӵе ӵошатсконэз ортчытӥзы Писательёслэн огазеяськонзы но «Удмурт дунне» газет.

Туспуктӥз: М. Егоров

Огазеяз 1934-тӥ, люкиз 1993-тӥ

Удмуртиысь Писательёслэн союззы кылдытэмын 1934-тӥ арын инвожо толэзе, шаерысьтымы гожъяськисьёслэн 2-тӥ конференцизы ортчыку. Союзлэн нырысетӥ кивалтӥсез луиз Кедра Митрей. Та арын ик гудырикошкон толэзе Кедра Митрей, Михаил Коновалов но Григорий Медведев гожъяськисьёс Москвае мынӥзы, Совето Союзысь писательёслэн 1-тӥ съездазы пыриськизы. Со сяна, Нижний Новгород улосысь писательёсын ӵош Максим Горький доры куное ветлӥзы.

Нырысетӥ съезд, уката ик М. Горькийлэн докладэз, трос писательёслэсь но кивалтӥсьёслэсь синзэс усьтӥз. М. Горький туж вылӥ дунъяз котькуд калыклэсь вашкала культуразэ, фольклорзэ, сое люканы, уже кутыны ӵектӥз. Со «покчи» кылъёсын гожъяськись писательёсты бурдъяз, саесъёссэс пужалляса ужаны мылкыд сётӥз. М. Горький шуиз: талант но, литературалэн данэз но меӵак ӧвӧл герӟаськемын калыклэн лыдыныз. Писатель калыкъёслэсь сюлмаськонъёссэс ӟеч валалляз. Солэн аслаз песянаез но фин-угор выжыысь вал.

Съезд дыръя удмурт писательёс СССР-ысь Писательёслэн союзазы пыризы. Та съезд ортчем бере Совето Союзысь писательёслэн мукет огазеяськонъёс кылдытъямзы ӧз ни луы.

Гожъяськисьёсты люкиз 1993-тӥ ар. Асьме вакытэ писательёслэн огазеяськонъёссы трос луизы. Россиысь Писательёслэн союззы сылэ «Слово к народу» платформа вылын (отчы пыризы вал Юрий Бондарев, Валентин Распутин, Валерий Ганичев но мукетъёсыз). «Союз российских писателей» огазеяськонлэн инъетэз — «Письмо 42-х». Сое кылдытыны кичӧлтӥзы Евгений Евтушенко, Юрий Черниченко, Римма Казакова но мукетъёсыз. Та союзлэн учредительной съездаз ветлӥз удмурт писатель Пётр Чернов, ёзчиез вал Валерий Батуев.

Али шаерысьтымы куд-огез гожъяськисьёс Удмуртиысь Писательёслэн союзазы гинэ пыро, мукетъёсыз Россиысь Писательёслэн союззылэн ёзчиосыз но луо. Маин та огазеяськонъёс пӧртэмесь, законъёс ласянь кыӵе соослэн статуссы? Тае нокин валэктӥсь ӧвӧл.

Огез куноын, мукетыз тюрьмаын

Асьмеос туж данъяськиськом, 1934-тӥ арын огазеяськонмы кылдӥз шуыса. Мукет ласянь, вань писательёсты огазеясь союз аслэсьтыз ёзчиоссэ репрессиослэсь ӧз утьы, келялляз писательёсты ГУЛАГ-лэн кион ымаз. Син шорамы пуктомы таӵе югдурез: куд-ог писательёс — съездъёсын, совещаниосын, кивалтӥсьёс дорын куноын, нош мукетъёсыз: Трофим Борисов, Кузебай Герд, Михаил Тимашев, Йыгын Курбат, Пётр Баграшов, Константин Яковлев, Прокопий Горохов, Иннакей Дмитриев-Кельда но мукетъёсыз — тюрьмаын яке следствие улын. Эрике кылемъёсызлэн пигонзы но ӧз вырӟылы, нокин аслэсьтыз ӧз но юалля кадь: кызьы озьы луиз, зэм ик-а эшъёссы тушмонъёс вылӥллям? Та шимес югдур литератураямы умой-умой возьматэмын ӧвӧл романын но, драмаын но, поэмаын но, озьыен, сюлэм пыр поттэмын ӧвӧл на.

1935-тӥ арын 2 шӧдскымон воштӥськон вал. «Молот» журнал потыны кутскиз, отын удмурт но ӟуч кылъёсын материалъёс печатласькизы. Сыӵе «не ӟуч, не удмурт» журналэз Геннадий Красильников прозаик исаса «гермафродит», «двуполой» шуылӥз.

Со сяна, союзын кылдытэмын вал парторганизация, со партилэн нимыныз косъяськыса улӥз: озьы гожты, тазьы кар. Озьыен, союзын кӧня ке кивалтӥсез вал: правленилэн тӧроез, со сяна, комиссарез — партбюроысь секретарь. Обкомлэн нимыныз парторганизация туж «ӟеч» кивалтӥз: Кедра Митреез пытсамзы бере Удмуртиысь союз быдэсак куашказ, сое Кировысь краевой союз борды юнматӥзы.

Ёрмытэк улӥзы

Туннэ союз мырдэм шока. Азьвыл Писательёслэн союззы коньдон курыса ӧз ветлы, нокинлы ӧз йыбыртъя. Али со пыре Печатья но ивор вӧлмытонъя агентстволэн структураяз, аппаратаз одӥг но штатной ужасез ӧвӧл. Нош азьло Писательёслэн союззы коньдон басьтылӥз СССР-ысь Литературая фондысь (Литфонд). Со туж узыр вал, совето вакытэ книга поттон удысын туж усто закон вал угось. Писатель книга поттэ ке, гонорарысьтыз 10 процентэз Литфондэ мынэ вал. Литфондлэн вал творчествоя юртъёсыз, Москваын писательёс понна ужаз нимысьтыз поликлиника. Писательёслы квартираос, санаторийёсы дунтэм путёвкаос сётъяллязы, соос творческой командировкаосы поталлязы. Семён Самсонов, кылсярысь, сыӵе командировкаен вуылӥз Париже но Женевае. Генрих Перевощиков улӥз Сьӧлта ёросысь Ленин нимо колхозын, романъёсызлы материал люкаса. Верано на: Литфонд государстволы бадӟым налог тыре вал. Малы кулэ вал сое ваньзэ тур-пар карыны? Мар вал отын уродэз? Оло, соин гинэ: Россиысь Писательёслэн союззы 1993-тӥ арын Ельцинлэн режимезлы пумит кариськиз.

СССР-ысь писательёслэн ӧтчамъёсазы вуылӥзы быдэс Совето Союзысь гожъяськисьёс, асьмелэнъёс но.

Туспуктэм басьтэмын «Удмурт дуннелэн» архивысьтыз

Мукетыз тужгес но лэчыт ужпум — кылэз утён. Нош мар каро удмурт писательёс, лэчыт ужпумен пумиськыса? Тросэз-а писательёс пырисько кылэз утён уже? Ма, туж ичиез. Тросэз чал-чал уло. Нош вань удмуртъёс асьсэ кылзэс тодысалзы ке, сое гажасалзы ке, удмурт кыл котькытын кутӥськысал ке, писатель ӧй ветлысал кивалтӥсьёс но бизнесменъёс дортӥ кураськыса. Со гожъяськысалыз, нош лыдӟись книгазэ басьтысалыз. Нош туннэ писатель книга поттэ ке, со книга понна уксё басьтэ художник, редактор, корректор, техредактор, полиграфистъёс, ачиз писатель гинэ уг басьты.

Нош мар ӵуказе? Сыӵе союз, кыӵе вал, уз ни берытскы. Нош литература улоз но, улэ но: писательёс уг гожъяло коньдон понна гинэ, соос гожъясько сюлэмзы косэмъя. Озьы гожъяськизы асьмелэн нырысетӥ писательёсмы: Григорий Верещагин, Иван Михеев, Иван Яковлев, Михаил Можгин, Михаил Ильин. 1920-тӥ аръёсы сямен, тросэз туала писательёс мылкыд куремзыя гожъясько. Соос, государстволэсь юрттэт витьытэк, калык понна ужало. Кызьы но озьы поталляло кылбуръёс но, веросъёс но. Нош кызьы улэ писатель, кыӵе солэн данэз, вань-а солэн лыдӟисез, азьпала осконэз — таиз мукет ужпум.

СССР-ысь писательёслэн ӧтчамъёсазы вуылӥзы быдэс Совето Союзысь гожъяськисьёс, асьмелэнъёс но.

Александр ШКЛЯЕВ, Россиысь Писательёслэн но Журналистъёслэн союзъёссылэн ёзчизы

