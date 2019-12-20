Шекспир ӧте зарезь дуре

Ижкарын кезьыт, лымыя, нош Ӟуч театрын зарезь тулкымъёслэн гурзы чузъяське но йылтэм-пумтэм юмшан ортче. Татын Уильям Шекспирлэн «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно» (12+) комедиезъя спектакль возьмато.

«Двенадцатая ночь» спектальысь суред

Туспуктӥз И. Тюлькин

Буш ярдурын «12-тӥ уй» нимо бар неон тылъёсын пиштэ. Ярдуре егит пияш кадь дӥсяськем пересь шут Фесте потэ, кияз — тулкымъёс вылын уян дуско. Ӧвӧл, со бадӟым крезь вылэм — соин шудыса, Фесте маскара куараеныз ӝож кырӟан быдэстэ. Но спектакль, сыӵе гань-гань кутскыса, учкисез алда гинэ. Иллириын — Шекспирен малпам выжыкыл дуннеын — чус улыны уг ярато, татын ялан юр-яр каро.

Иллирилэн ярдураз егит нылмурт Виола сюре — солэсь пыжзэ сильтӧл тарказ. Нылаш, пиосмурт кадь дӥсяськыса, Орсино герцог доры мынэ, ассэ Цезарио нима. Орсино Оливия графиняез яратэ, Виола Орсинолы синмаське, нош Оливия, Виолаез пиосмурт кожаса, солы синмаське. Иллирие ӝоген вуэ на Виолалэн кыкто выныз Себастьян. Ваньмыз сураськемын, ваньзы ог-огзэс алдало, соин юмоке сюро.

Со дыре ик геройёс понна чик уд сюлмаськиськы. Азьвыл ик тодӥськод ини: выжыкыл дуннеын вормоз яратон. Ма, Иллириын шуг-секытъёсты уг но тодо. Рыцарьёс но дворянъёс зарезь дурын кыллё, коктейльёс юо, шуныт вуын жомбыллясько, экто, маскаръясько, серекъяло, шаянто… Ваньмыз осконтэм чебер: геройёслэн дӥсьёссы, йырсиоссы. Выросъёссы но дурыстэмесь. Ярато ке — яратонзы сярысь быдэс дунне тыр кесясько, куректэмзы

соосты шумпоттэ кадь. Соин курадӟытӥсь яратон сярысь ялан верась Орсиноез уд жаляськы. Спектакльын зэмос улонысь адямилы тужгес тупась мурт — Оливиялэн визьтэм Мальволио ляльчиез. Со огназ геройёс пӧлысь зэм но курадӟе кадь — визьтэм луэменыз сэрен. Мукетъёсызлэн кайгыремзы серемес. Ма, валтӥсь геройёс асьсэос но ортчытэсь — мултэс чебересь, йӧноесь, сэзесь. Пьесалэн кылыз но сыӵе ик — туала адямилэн пельыз сыӵе вераськонъёслы дышемын ӧвӧл.

«Двенадцатая ночь» спектальысь суред

Туспуктӥз И. Тюлькин

Спектакльын чорыгез туж трос — со троссэ арбериосты воштэ. Мальволио, кылсярысь, коӵыш интые чорыг возе. Зундэс интые горд чорыг кузьмало. Христианствоын чорыг — Христослэн символэз, жалямез возьматӥсь маке. Нош Шундыӝужан палась кунъёсын вашкала кылась-бурасьёс, яратон сярысь вераськыкузы, чорыгъёс сярысь мадё вал. Спектакльын учкисьёс но, чорыгъёс кадь, залын пуко, геройёс шоры учко: ма меда таос даурто? Нош пумаз Исландиысь Sigur Rós группалэн лӥятӥсь гурез улсын вылӥе ӝутско бадӟымесь чорыгъёс. Соос шоры учкыса, малпаськод: куке но быдэс дуннемес океан выльысен шобыртоз, соин, оло, шулдыръяськыны дырез жаляно ӧвӧл?

Спектаклез дасясьёс, артистъёс усто тыршиллям таӵе чебер дунне кылдытон бордын. Утопической комедилэн режиссёрез Яков Ломкин вера: Иллирия — со быдэс дуннелэсь ватӥськем шормуӵ, узьмаг (рай), кытчы сильтӧл вуттэ, пе, улонлэсь жадем адямиосты. Ярдурысь бар но лэсьтэмын таркам пыжъёслэн пуоссылэсь. Соос вылэ кылемын на корабльёслэн нимъёссы: Англиысь «Титаник», Франциысь «Медуза», Швециысь «Васа»… Но шимес учыръёсты татын уг тодо ни. Иллирия — вашкала грек мифологиысь лотос сяська сиисьёслэн шормуӵсы кадь. Лотосэз сиисьёс вань ортчемзэ — умойзэ но, уродзэ но — вунэто. Яратон но адямиез капыртэ но, со огдырлы вань мукетсэ вунэтэ. Таӵе дуннее куд-ог дыръя зэм но пегӟем потэ — тужгес но толалтэ, зор-кот усьыку, пелляськыку.

«Двенадцатая ночь» спектальысь суред

Туспуктӥз И. Тюлькин

Сцена вылысь указатель вера: Москваозь — 967 иськем. Татын но асьмемыз алданы выро. Ижкарез Иллириен ӵошатыны ым уз пыры. Зарезьмы татын ӧвӧл, мылкыдъёсмес ӵемысь ватыса возиськом, чильпырась дэремъёс интые, зӧк курткаос нуллӥськом. Исало-а, мар-а асьмемыз?Англиын «Дас кыкетӥ уй» нимо праздник Ымусьтонлы сӥзем юмшан нуналъёс пӧлысь берпуметӥез луэ. Та уй бере нош ик огшоры пурысь улон кутске. Спектакль но сыӵе ик — ческыт эмъюм кадь, но со сярысь тодэ ваён ӝоген тӧлӟоз. Ма, Иллирия кадь чебер дуннеын но улыса акыльтод, ымныре пельтӥсь лек тӧллэсь мӧзмыны кутскод, вылды.

Анастасия Шумилова