Шедьтӥз аслэсьтыз сюрессэ

Туэ 90 арес тырмысал Россиысь Писательёслэн огазеяськонзылэн ёзчиезлы, Флор Васильев нимо премилэн лауреатэзлы, Удмуртиысь культура удысысь дано ужасьлы, кылбурчилы но журналистлы Семён Перевощиковлы.

С. Перевощиков

Сое буре вайыса, 2-тӥ толсуре Ижысь Некрасов нимо библиотекае кылбурчилэсь творчествозэ яратӥсьёс, писательёс но журналистъёс люкаськылӥзы. Семён Андреевич сярысь тодэ ваёнъёссэ вераз кылбурчилэн кузпалыз Мария Эваристовна. Ачиз со 29-тӥ шуркынмонэ 90 арес тырмонзэ пусйиз. Тюменьын вордскем ӟуч кышномурт, удмурт кылбурчилы бызьыса, удмурт кылын вераськыны ӧдъяз. Вань улонзэ со нылпиослы сӥзиз, школаын ӟуч кыллы но литературалы дышетӥз.

Семён Андреевич улонысь кошкем бере 12 ар ортчиз ини. Мария Эваристовна кузпалызлэсь гожъямъёссэ калыке вӧлмытэ, кылбуръёссэ книгаосын поттон сярысь сюлмаське, кылбуръёссэ ӟуч кылэ берыктэ. Мария Эваристовна «Тулкым» (2003) но «Эти строчки простые мои» (2006) книгаосты поттыны юрттӥз.

Критик но литературовед Александр Шкляев пусйиз: Семён Андреевич будэтӥз уно гожъясьёсты. С. Перевощиковлэн кылбуръёсызъя крезьгурчиос чебересь кыр­ӟанъёс гожтылӥзы. Со кыр­ӟанъёс калыке юнме шорысь ӧз вӧлме: С. Перевощиков зэмос лирик вал. Со ӟуч кылысь удмуртэ берыктӥз Александр Пушкинэз, Афанасий Фетэз, Сергей Есенинэз, Александр Блокез, Николай Некрасовез но мукет классикъёсты. Берыктылӥз асьме шаерысь ӟуч гожъясьёсты но, кылсярысь, Олег Поскрёбышевез но Владимир Семакинэз. Аслаз но чуръёсыз чуваш, коми, бигер, пор но мукет кылъёсын потэмын.

С. Перевощиков сярысь тодэ ваёнъёссэ вераз кылбурчи но журналист Владимир Михайлов:

— Семён Андреевич котькинэн одӥг кыл шедьтылӥз, капчи мылкыдо адями вал со. Ас вакытаз «Советской Удмуртия» («Удмурт дунне») газетын ужаз, быгатыса нуиз «Шӧкыч» бамез, огдыре Удмурт радиоын но, «Молот» («Кенеш») журналын но тыршиз. Соин ӵош гуртъёсы ӵем поталлямы, гурт калыкен пумиськылӥмы. Азьло писательёсты калык ки йылаз нуллыны дась вал. Ачиз Семён Андреевич востэм но ужзэ кыштыр гинэ лэсьтӥсь адями вал.

Семён Андреевич «Инвожо» журналын но ужаз. Ужрадын ми, соин ӵош ужам кылбурчиос — Лидия Нянькина, Ада Диева но мон — Семён Перевощиковлэн «Юнме вождэ поттӥськод» кылбурезъя гожтэм кырӟанэз быдэстӥм (крезьгурзэ гожтӥз Михаил Оськин).

Удмурт журналистъёс пӧлын С. Перевощиков огез устоез вал. Нош егит дыръяз со, Якшур-Бӧдьялась шор ёзо школаез йылпумъяса, нырысь-валысь Ижысь мединститутэ дышетскыны пыриз. Кӧня ке дыр ортчыса, шӧдӥз: быръем удысэз сюлэмызъя чик но ӧвӧл. Отӥяз со пединститутэ йыгаськиз. Татын ини со гожъяськыны кутскиз, аслэсьтыз сюрессэ шедьтӥз. Соку ик чуръёсыз пӧртэм удмурт журналъёсын но газетъёсын печатласькыны ӧдъязы. Дышетсконзэ йылпумъямез бере егит дышетӥсез пединститутэ ужаны кельтӥзы, со аспирант луиз. Но татын но солэн сюлэмыз интыяз ӧй вал, кӧня ке дыр ортчыса, С. Перевощиков быдэсак выжиз журналистикае, вань улонзэ солы сӥзиз.

Любовь ТИХОНОВА

