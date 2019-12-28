Чорыг — туннэ, пельнянь — ӵуказе

Тазалыкез утёнъя министерствоысь висёнъёсты алонъя валтӥсь специалист Наталья Шишкина тодамы вайытэ: Выль ар праздникъёс дыръя тазалыкез утён сярысь вунэтоно ӧвӧл!

Кызьы пумиталод, озьы ортчытод

Со понна чаклано валтӥсь куронэз: мултэс сиёно-юоно ӧвӧл!

— Котьку алӥськом: кӧё-вӧё, укыр гольтрес (коньыт) но кузьыт сиёнъёслэсь возиськоно, — шуэ Наталья Александровна. — Жаляса верано, Выль ар ӝӧк пуктыкумы, тае ум чаклаське. Малпаськом: макем со узыргес, сокем умойгес. Но тазалыкмы та понна тау уз кары.

Специалист верамъя, Выль ар уе сӥль яке чорыг (кыкетӥез умойгес), бакча емышъёс сиыса но тырмоз. Трос но мудрон салатъёс лэсьтонэз ӧвӧл. Уката ик ӵуказеяз соосты сиыны уг яра ни — ӝушлы секыт йӧтоз. Кин салатъёстэк воксё уг быгаты, майонезэз воштоно сакыртэк лэсьтэм йогуртэн яке йӧлвылэн.

Валамон, Выль ар ӝӧк шулдыр уз луы сыртэк. Со борды умой луозы чечы, чырсалэс емышъёс, кылсярысь, нюрмульы, сутэр. Мултэс уз луэ пӧртэм мульыос но.

Пельнянь кутон — туж умой сям! Но сое Выль арез пумитам бере ӵукнаяз пӧзьтыса умойгес луоз. Эсьма, лыменыз валче кыӵе ческыт кошкоз!

Эшшо: возиськоно газэн гольтрес юонъёслэсь, соосты воштозы огшоры ву, сокъёс, морс.

2 бокал шампанской…

— Валатэк сиськем-юэмез тужгес зол шӧдэ сюлэм, — вера Сюлэм но сэр висёнъёсъя элькун центрысь профилактикая ёзэн кивалтӥсь Светлана Шабардина. — Таӵе учыръёсы вирын холестеринэз шуак вылӥе ӝутске. Лыдпусъёс возьмато: шулдыръяськонъёс бере котькуд витетӥезлэн адямилэн сюлэмыз зол йыгаськыны кутске, вирзӥбетэз ӝутске — инфарктозь кема ӧвӧл. Уката секыт йӧтэ сюлэм но сэр висёнъёсын, сакыр диабетэн курадӟисьёслы, куаем муртъёслы.

Адямилы суткаяз 1200-1800 килокалорий тырме. Нош Выль ар праздникъёсы со ӵемысь 2-3 поллы тросгес луэ. Кӧё-вӧё сиёнъёслэсь возиськоно. Со понна котькӧня сиыны луоз чорыг (сылалтэмзэ лыдэ басьтытэк), кизер йӧл но солэсь лэсьтэм сиён-юонъёсты.

Луысал ке, эмъясьёс курытсэ юонлэсь воксё но алысалзы, вылды. Но шампанскоен тырмытэм бокалъёсын шуккиськытэк, кыӵе Выль ар? Соин ик шуо: 2 бокал шампанской яке 200-250 грамм кӧс горд вина тазалыкез уз куасалтэ. Курытгес юонъёс 80-100 граммен тырмозы. Кудӟытӥсь юонъёсты сютэм дыръя юыны уг яра.

Но сюлэм но сэр висёнъёсын курадӟисьёслы возиськыны дэмласал. Сазь йырын но луэ кырӟаны-эктыны, шулдыръяськыны.

Синъёс медаз лыз-вожектэ

Выль ар праздникъёс вуэмлэсь туж кӧберало вылэм… син эмъясьёс. Малы? Тазалыкез утёнъя министерствоысь валтӥсь офтальмолог Елена Леонова верамъя, та нуналъёсы шуак йыло синъёссэс вӧсь карыны шедемъёс.

— Шампанскоез усьтыны ум быгатӥське! — лулӟе эмъясь. — Ӵемысь солэн пытсэтэз кытчы сюрем пезьдэ. Вуэ ӝӧк сьӧры люкаськемъёслэн синмазы но. Бен, Син висёнъёсъя элькун

больницаысь дежурной офтальмологъёс Выль ар уе но ужало. Но шулдыръяськем интые, больницаетӥ ветлыны туж ик кельшымон ӧвӧл кадь. Соин ик умойгес луоз, шампанскоез валаса усьтӥмы ке — дыртытэк, нырзэ адямиос пала берыктытэк, ӵушконэн шобыртыса.

Со сяна, адямиос петарда пуштытъяло. Таосыныз сэрен шуге-леке вуисьёс озьы ик арлы быдэ луо.

— Соин пуштылӥсь арбериосты басьтоно лицензиен ужась магазинъёсысь гинэ, — алэ Елена Витальевна. — Соосты пуштытъяно инструкцияя — со котькуд петарда бордын гожтэмын.

Макмыръяськоно ӧвӧл — куасэн бызьылоно

Ма веранэз, Выль ар шутэтскон нуналъёсы пӧсь йӧтэ наркологъёслы! Тазалыкез утёнъя министерствоысь валтӥсь нарколог Александр Лукин верамъя, суррогатъёсты, урод винаосты юыса шуге-леке вуисьёс котьку но вань. Нош Выль ар праздникъёс дыръя уката йыло юэмысь дугдыны быгатӥсьтэмъёс.

— Выль арез пумитало, ӵуказеяз макмыръясько, ӵуказе улысаяз нош ик юо…

Специалист пусъемъя, адямилэн ӵуказеяз макмыръяськемез потэ ке, сое висисен лыдъяны луэ ни. Таза муртлэн ӵуказеяз вина зынэз зынъямез но уз поты.

Куд-огез, Выль ар уе кудӟыны медаз шедьты шуыса, 2-3 часлы вазьгес пичияк юэ, бӧрысь ӝӧк сьӧрын кудӟон уз вормы кожа. Александр Лукин тае умоен уг лыдъя. Бен, пе, таӵе учыръёсы кудӟонлы пумит мугорын ферментъёс азьло ик люкаськыны кутско. Но соослэн кужымзы огдырлы гинэ тырме. Собере адями шуак супырӟе — чакласькыны уг быгаты ни. Юэмлэсь азьло вӧй сиёнэз но нарколог умоен уг лыдъя — уз юртты, пе.

Нош мар кароно, мултэссэ юыны шедьтӥд ке?

— Одӥгъёсыз юо аспирин, мукетъёсыз — активированной уголь, вань мукет но туала эмъюмъёс, — пусъе А. Лукин. — Но умой карем сяна, соос урод но лэсьтыны быгато. Юэм бере ӝушлы сотэк но секыт, нош тӥ кислота (аспирин) ватсаськоды на. Активированной уголез небӟытыса тросэн юоно. Со кӧтпушкысь вань кырсьсэ бордаз кыске. Но жаляса верано, ваньмыз со уголен валче мугоре ик кыле — уг поты.

Нарколог шуэ: сылалтэм кубиста вулэсь умоез номыр ӧвӧл.

— Умойгес юытэк! — дэмла Александр Юрьевич. — Мон, кылсярысь, ӝӧк сьӧрын кема пукыны уг малпаськы. Сомында ужрадъёс луозы — Ижысь Шор площадьын но, паркъёсын но. Куас-коньки вылэ но султылыса вуттоно! Ваньмызлы ӵектӥсько таза улонэн эшъяськыны.

Элина Кумачёва