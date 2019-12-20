Ческыт выжыкыл

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева Декабрь 20, 2019 09:50

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Элькунамы нош ик ортчоз Пельняньлэн калыккуспо нуналэз. Сиён-юонлы сӥзем этнофестиваль «Ческыт выжыкыл» нимын ортчоз вуоно арын 1-тӥ-8-тӥ феврале.

Пельняньлы сӥзем фестивалез калык яратӥз ни
Туспуктэм басьтэмын vk.com/pelmenfest

Ужрадъёс удмурт выжыкылъёслы но мадёсъёслы сӥземын луозы. Котьку сямен, фестиваль улсын ортчозы ӵошатсконъёс, пӧраськонъя но киужъёс лэсьтонъя мастер-классъёс, азбар шудонъёс, спектакльёс, лыдӟонъёс, фолк-фестиваль, радъяськоз пельнянен, мукет сиён-юонэн но киужъёсын ярмарка.

«Оло зэм, оло даур…» конкурсэ пыриськон понна удмурт выжыкылъёслы но мадёсъёслы сӥзем суред яке туспуктэм лэсьтоно. Ужъёсты куто 19-тӥ декабрьысен 15-тӥ январезь.

«Лымы муртъёс» вожвылъяськонэ пыриськисьёслы удмурт мифологиысь героез лымылэсь лэсьтоно (ӝуждалаез 2 метрозь мед луоз). Школа яке нылпи сад вӧзын, улон яке ужан инты азяды лэсьтэм лымыпогъёсын туспуктэмъёсты возьмало 20-тӥ декабрьысен 3-тӥ февралёзь.

Нош ик радъяськоз азбар шудонъёслы сӥзем «Юмшан» проект. Шудонъёс котькуд азбарын яке стадионын ортчыны багато. Асьтэлэн корка вӧзады шулдыръяськемды потэ ке, фестивальлэн вотэс бамез пыр pelmenfest.ru 24-тӥ январёзь куриськон ыстэ. 27-тӥ январе радъясьёс ялозы ог 10 инты, кытын 1-тӥ-2-тӥ феврале шудонъёс ортчозы.

PelmenRun бызьылонэ пыриськыны быгатозы спортэз гажасьёс. Семьяенызы бызьылӥсьёслы ортчоно луоз 1 миля, нимаз муртъёслы — 2 миля, командаослы — 3 миля. Ӵошатскон ортчоз 8-тӥ тулыспалэ. Вормисьёслы быдэс тусь пельнянь сётозы. Ӵошатскон сярысь пыр-почгес гожтэмын kalashnikov.sport/event/pelmennyy-zabeg вотэс бамын.

Йылпумъяськоз фестиваль 8-тӥ феврале Ижысь Шор площадьын. Тунсыко мастер-классъёсы пыриськыса, квестэз ортчыса, удмурт выжыкылъёсысь геройёсын пумиськыса, фестивальлэн куноосыз удмуртъёслэсь вашкала книгазэс шедьтыны тыршозы. Фестивальлэн пумаз «Зарни пельнянь» премиез сётозы, ӵошатсконъёсын вормисьёсты ӟечкылалозы.

Сергей Захаров

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева Декабрь 20, 2019 09:50
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