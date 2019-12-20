Элькунамы нош ик ортчоз Пельняньлэн калыккуспо нуналэз. Сиён-юонлы сӥзем этнофестиваль «Ческыт выжыкыл» нимын ортчоз вуоно арын 1-тӥ-8-тӥ феврале.

Пельняньлы сӥзем фестивалез калык яратӥз ни

Туспуктэм басьтэмын vk.com/pelmenfest

Ужрадъёс удмурт выжыкылъёслы но мадёсъёслы сӥземын луозы. Котьку сямен, фестиваль улсын ортчозы ӵошатсконъёс, пӧраськонъя но киужъёс лэсьтонъя мастер-классъёс, азбар шудонъёс, спектакльёс, лыдӟонъёс, фолк-фестиваль, радъяськоз пельнянен, мукет сиён-юонэн но киужъёсын ярмарка.

«Оло зэм, оло даур…» конкурсэ пыриськон понна удмурт выжыкылъёслы но мадёсъёслы сӥзем суред яке туспуктэм лэсьтоно. Ужъёсты куто 19-тӥ декабрьысен 15-тӥ январезь.

«Лымы муртъёс» вожвылъяськонэ пыриськисьёслы удмурт мифологиысь героез лымылэсь лэсьтоно (ӝуждалаез 2 метрозь мед луоз). Школа яке нылпи сад вӧзын, улон яке ужан инты азяды лэсьтэм лымыпогъёсын туспуктэмъёсты возьмало 20-тӥ декабрьысен 3-тӥ февралёзь.

Нош ик радъяськоз азбар шудонъёслы сӥзем «Юмшан» проект. Шудонъёс котькуд азбарын яке стадионын ортчыны багато. Асьтэлэн корка вӧзады шулдыръяськемды потэ ке, фестивальлэн вотэс бамез пыр pelmenfest.ru 24-тӥ январёзь куриськон ыстэ. 27-тӥ январе радъясьёс ялозы ог 10 инты, кытын 1-тӥ-2-тӥ феврале шудонъёс ортчозы.

PelmenRun бызьылонэ пыриськыны быгатозы спортэз гажасьёс. Семьяенызы бызьылӥсьёслы ортчоно луоз 1 миля, нимаз муртъёслы — 2 миля, командаослы — 3 миля. Ӵошатскон ортчоз 8-тӥ тулыспалэ. Вормисьёслы быдэс тусь пельнянь сётозы. Ӵошатскон сярысь пыр-почгес гожтэмын kalashnikov.sport/event/pelmennyy-zabeg вотэс бамын.

Йылпумъяськоз фестиваль 8-тӥ феврале Ижысь Шор площадьын. Тунсыко мастер-классъёсы пыриськыса, квестэз ортчыса, удмурт выжыкылъёсысь геройёсын пумиськыса, фестивальлэн куноосыз удмуртъёслэсь вашкала книгазэс шедьтыны тыршозы. Фестивальлэн пумаз «Зарни пельнянь» премиез сётозы, ӵошатсконъёсын вормисьёсты ӟечкылалозы.

Сергей Захаров