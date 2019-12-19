Уксё быриз, шуо

Туэ Удмуртиын Тазалыклэн арез ялэмын вал. Со возьматӥз — тазалыкез утён удысын пӧськыос тырмыт. Тужгес висьытӥсез — льготаен сётӥськись эмъюмъёс.

Эмъясь:

— Тӥ льготникъёс пӧлы уд пыриське!

Суредэз лэсьтӥз В. Ижболдин

Шаерысьтымы трос нылпиё ёрмись семьяос быгато дунтэк эмъюм курыны, пиналзылы 6,6 арес луытозь. Нош нылпи поликлиникаын врачъёс туж мылкыдтэк рецепт гожто. Яке рецепт вань вылысь аптекаын кулэ луись эмъюм уг шедьы. Тросэзлэн мумы-бубыослэн таӵе бюрократиен нюръяськыны кужымзы уг тырмы — висись пинал шоры учкыса уд пукы ук. Соин эмъюмез возьматэк, ас коньдонэнызы басьто.

Туж шер дыръя гинэ анай-атайёс вазисько Прокуратурае. Кылсярысь, Ижысь Бочкарёв атай 3 толэзь ӵоже зэмлыкез утчаз. 2018-тӥ ар пумын 5 номеро нылпи поликлиникаысь педиатр воргоронлэн 9 толэзьем пиезлы дунтэк эмъюм басьтыны рецептъёс гожтӥз. Вераны кулэ: котькуд эмъян учреждение огкыл юнматэ кыӵе ке аптекаен. Озьы 5 номеро нылпи поликлиника ужаз «Фармация» огазеяськонысь 173 номеро аптекаен.

Но Бочкарёвъёслы аптекаын шуизы: дунтэк эмъюмъёслы висъям уксё кемалась быриз ни. Воргорон, 2 арня улыса, выль рецептэн нош ик вазиськиз фармацевтъёс дӥне — таяз радэ но солы юрттыны ӧз быгатэ.

Соку Бочкарёв вамыштӥз Прокуратурае. Погонэн адямиос аптекаез эскерем бере шараяськиз — татын 300 рецептъёсъя эмъюм сётонэз огдырлы дугдытӥллям. Малы ке шуоно поликлиникаен юнматэм огкылъя коньдонзы быремын. Прокуратураын ужасьёс пусъё: котькуд больница висисьёслэн лыдзыя коньдон курыны быгатэ Тазалыкез утёнъя министерствоысь. Тани 5 номеро поликлиника 2018-тӥ арын льготая эмъюм висъяны чаклаз 538 сюрс 222 манет тыр. Со пӧлысь 108 сюрс манетэз — трос нылпиё семьяосысь пиналъёслы. Нош со дыре ик нылпи поликлиника борды юнматэмын 3 аресозь 2 сюрс 714 пинал (таослы но дунтэк эмъюм луыны кулэ), соос пӧлын 221-ез трос нылпиё семьяосысь. Лыдъяса-чотаса шараяськиз: нылпилы быдэ эмъюм басьтыны чакламын 29 манет но 10 копейка.

Прокуратура пусъе: льготая эмъюмъёслы коньдонэз бырыку, поликлиникалэн администрациез сюлмаськыны кулэ Минздравысь выльысь уксё курыны. Нош валтӥсь врач сыӵе гожтэт дасянэн ӧз выры. Соин валче поликлиникалэн кивалтӥсезлы дисциплинарной кыл кутон сётэмын. Нош Бочкарёвъёслы эмъюм висъязы, 3 толэзь ортчыса гинэ.

Пусйыны кулэ: 2019-тӥ арын льготая эмъюмъёслы Удмуртилэн бюджетаз чакламын вал ни тросгес коньдон — 680 миллион манет. Тазалыкез утёнъя министерстволэн ивортэмезъя, со пӧлысь 9 миллионэз — ёрмыса улӥсь трос нылпиё семьяослы. Оглом соос будэто 6,6 аресозь 22 сюрс 625 тэшкылиосты. Озьыен, котькуд нылпилы 397 манет усе.

Вуоно арын льготая эмъюмъёсты висъяны республикалэн бюджетаз 1 миллиард манет чакламын. Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов пусйиз: чаклам препаратъёс луыны кулэ, коньдон чотамын. Нош аптекаосын ӝеганъёс яке поликлиникаосын пыд пуктонъёс луизы ке, та ужпумъя меӵак вазиськыны луэ аслыз Тӧролы.

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