Удмурт пор

Ижын улӥсь поръёслэн «Ижевск мари» огазеяськонэнызы быгатыса кивалтэ Николай ЯМАКОВ. Выжыезъя пор луэ ке но, туж чебер но лякыт вераське удмурт кылын, удмуртъёслэн вань ужрадъёсазы мыло-кыдо пыриське. Котькытчы ветлэ люконтэм эшъёсыныз — баянэн но фотовидеокамераен.

Н. Ямаков

— Ижын улӥсь поръёс трос проектъёссэс мыло-кыдо пыӵато, пӧртэм калыкъёсты огазеяны тыршо, тунсыко конкурсъёс радъялляло. Кытысь меда сыӵе малпанъёс йырады лыкто?

— Кӧня ке ар талэсь азьло пӧртэм калык огазеяськонъёслэсь кивалтӥсьёссэс люказы но вань калыкъёслы тупамон проект гожтыны ӵектӥзы. Отын, пе, 7 номинациез луоз. Усто ужъёсты улонэ пыӵатон вылысь коньдонэн юрттозы шуизы но, мылкыдмы эшшо но лӧптӥз. Шаерамы но Ижевскын улӥсь пӧртэм выжы калыкъёсты огазеяме кемалась потэ ни вал, йырын пӧртэм малпанъёс бергазы. Вань данэз мон вылам гинэ уг басьтӥськы — Ижысь мыло-кыдо поръёслэн пичи кенешсы вань. Ужаськомы дэмен но котьку кенешыса, валче тыршеммылэн емышез уж вылын адӟиське.

Кӧня ке ар талэсь азьло кырӟась-верась фин-угор коллективъёсты люкано кариськимы, проект гожтӥмы. Вормомы шуыса осконмы сокем бадӟым ӧй вал ке но, ужмес вылӥ дунъямысь, туж шумпотӥмы. Проект гожтон — со одӥг ужпум вылэм, сое улонын быдэстон — мукет. Туж сюлмаськимы, пӧртэм коллективъёсты ужрадамы люканы пӧрмытомы-а шуыса. Ваньмыз умой радъяськиз.

Бурдъяськем мылкыдынымы мукет араз но вожвылъяськонэ пыриськоно кариськимы, но вормисьёс пӧлы ӧм шеде. Озьыен, эшшо но ӟечгес ужано. Отӥяз ми пӧртэм выжы семьяосты люканы малпамы. Вожвылъяськонамы, Ижысь сяна, шаерысьтымы 5 ёросысь семьяос вуыны кулэ вал, нош лыктӥзы куиньысьтыз гинэ. Озьы ке но ваньмыз умой ортчиз, пӧртэм выжыосысь 12 семьяос пыриськизы.

Выжы калыкъёс куспын вожвылъяськон — астэ сцена вылын возьматон гинэ ӧвӧл. Бен, семьяос асэнызы, йылол-сямъёсынызы тодмато, но одно ик лыдэ басьтӥськомы эшъёссылэсь, ӵыжы-выжыоссылэсь юрттӥськемзэс. Ужрадэ люкаськем калыкез соос ас сямъёссыя пумитало но куноято. Нош вожвылъяськонлэн йылпумъян люкетэз герӟаськемын Интернет пыр куара сётонэн.

Собере егит нылъёс но песянайёс пӧлын вожвылъяськонъёс ортчытӥмы. Татын пусъеме потэ, вань выжы калыкъёс пӧлысь удмуртъёс малы ке туж кепыраса та ужрадэ пырисько. Соосты кема витёно яке мылкыдзэс ӝуткано луэ. Кылсярысь, чебер нылъёс пӧлын конкурс ортчытонэ Ижысь нылашез ӧз шедьтэ, югдурысь потыны юрттӥз Пичи Пурга ёрос. Ужрадэ пургаос «Зарни шеп» ансамблен вуылӥзы.

Песянайёслэн вожвылъяськонзы но кемалы вунонтэм кылёз. Таяз учыре 9 муртъёс — ӟуч, удмурт, пор, бигер, бесерман, казак, еврей, немец, мордва нылкышноос — пыриськизы. Ваньзы соос кыӵе ке номинациын вормисьёс луизы.

— Николай Иванович, кылем арнянуналэ «Арлэн песятаез» вожвылъяськон ортчиз. Кӧня мурт отчы пыриськиз, сюлэм шӧдэ, таин гинэ уд буйгатске на шуыса?

— Одӥгез ужрад умой радъяське ке, мукетыз борды эшшо но мыло-кыдогес кутскиськод. «Арлэн песятаез» проектмы Ижын нош ик вормиз, таяз учыре «Согласие но взаимодействие» номинациын. Вань вожвылъяськонъёсты одӥг выллем уд ортчыты ук, калык но солэсь ӝог акыльтоз, соин ик ялан маке выльзэ малпаськомы. Ужрадэ пыриськемзылэсь азьло вань песятайёс сярысь пичильтык видеоролик дасямы но Интернетэ пуктӥмы. Ӵапак соосты учкыса ик, калык пӧлын толэзь ӵоже куара сётон кыстӥськиз. Со сяна, песятайёс дасяны кулэ вал туспуктэмъёсын «Мой мир» адӟытон, «Мне года — не беда» асэнызы тодматон.Сцена вылын «Песятай — артист» вожвылъяськонэ пыриськизы, асьсэ йылол-сямъёсынызы тодматӥзы, пӧртэм юанъёслы валэктон сётӥзы. Одно ик лыдэ басьтӥськиз юрттӥсьёссылэн куаразы.

Пинал дыр

Таяз учыре 8 песятайёс — ӟуч, удмурт, пор, казак, украинец, белорус, еврей, чуваш — пыриськизы. Интернет пыр куара сётон йылпумъяськиз 14-тӥ декабре, отын вормизы белорус Валентин Дубинко, удмурт Владимир Ушаков но еврей Андрей Сентяков. Нош 15-тӥ декабре Ижысь «Русский дом» центрын вань песятайёс концерт возьматӥзы. Тужгес арлыдоезлы, Валентин Дубинко белоруслы, 74 арес ни, нош егитэзлы, Евгений Петунин казаклы, 53 арес. Вань песятайёс дуно кузьымъёсын но данъян грамотаосын пусъемын, котькудзы соос пӧртэм номинациосын вормисьёс луизы.

Та ужрадмы йылпумъяськыса ӧз вутты на, нош мынам йырам выль малпанъёс каръяськизы ни. Мед гинэ удалтоз, вуоно арын егит батыръёсты люканы малпаськиськомы. Пиос пӧртэм выжыосысь луыны кулэ.

— Удмуртъёс пӧлы шедиды ке, шорады учкыса, нокин уз малпа, тӥ пор выжыысь шуыса. Синмаськымон вераськиськоды удмурт кылын.

— Мон Удмурт музъем вылын улӥсько ук, тодыны кулэ солэсь кылзэ, культуразэ, историзэ но туннэ улонзэ. Ог-огдэ яратытэк но гажатэк, кызьы улод та дунне вылын. Уката ик асьмеос одӥг фин-угор выжыысь луиськомы. Соин ик котькытчы вутскыны тыршисько. Нылпиосме но калыкез яратыны дышетӥсько. Соос мыным паймо: тон удмурт-а, пор-а, ӟуч-а, шуо.

Вордски мон Грак ёросысь Пор Вожой гуртын. Мыным 3 арес тырмыса, семьямы улыны выжем Алнаш ёросысь Пор Гондыргуртэ. Ӵапак татын ик вордскемын мынам атае Иван Ямакович. Ас вакытаз Елабугаысь пединститутэз йылпумъяз, распределениея Грак палъёсы ужаны ыстэмын вал. Отын кема улыны чидамтэ. Вордскем палъёсаз берытскиз, Удмурт Гондыр школаен кивалтӥз, история, география но крезьгур предметъёсты нуиз.

Пор кырӟан чузъяське

Семьяямы 7 пиналъёс вал, мон бадӟымез. Со вакытэ поръёс улӥзы Пор Гондыргурт, Варали но Охотничий гуртъёсын. Покчи классъем школамы гуртамы ик вал, нош 4-тӥ классысен тодон-валан люкамы Удмурт Гондырысь школаын. Парта сьӧрын удмурт эшеным ӵош пукимы, соку ик огкылэ вуимы: со монэ удмурт кыллы дышетоз, нош мон сое — порлы. Вакчи дыр куспын куспамы 2 кылын ик шалтыр вераськиськомы ни вал. Школаын дышетскисьёс ог-огзэс ноку ӧз люкылэ,тон удмурт, пор яке ӟуч шуыса. Пусйыны кулэ созэ но, пор гуртын улӥсьёс со вакытэ ваньзы сямен удмурт кылын вераськизы. Удмуртэныз удмурт сямен вераськон манер пыраклы пыӵаз. Та вакытэ но удмуртъёсыз кытысь ке пумитасько ке, соосын одно ик удмурт сямен вераськисько.

— Директорлэн пиез котыр ласянь адӟем карымон вал, дыр.

— Школаын мон котькыӵе ужрадэ мыло-кыдо пыриськи, пионер дружиналэн советэзлэн председателез вал, нош кыӵе яратӥ спортъя ёрос ӵошатсконъёсы ветлыны. Тужгес но кельшиз выллане тэтчан. Варзи-Ятчи школаысь пияшен котьку но 1-тӥ инты понна вожмаськылӥмы: я со ворме, я мон. Спортэн эшъяськонэ тазалыкме юнматыны юрттӥз. 6-тӥ классын дышетскыкум, атае мыным баян кузьмаз, почта пыр выписать карыса. Нош солэсь азьвыл монэ нотной грамоталы дышетӥз. Одӥгезлы туннэ ке но ӧпкелисько: со баянэз нырысь ик куарая кысканы дышетсконо вылэм. Нотаосъя шудыны дышетски, соостэк бус пӧлы йыромисько кадь. Отӥяз атае эшшо одӥг кузьым лэсьтӥз на — фотоаппарат басьтӥз. Атае школаын фотокружок нуиз, мыным но фотоужез яратон мылкыд пыӵатӥз.

— Иське, атайдылэн визьнодамез юнме ӧз луы, 8-тӥ классэз йылпумъяса, солэсь сюрессэ бырйиды?

— Школаез йылпумъян аръёсам ми доры Туймыйыл гуртысь егит дышетӥсь Пётр Филиппович Верещагин вуиз. Со ик мынэсьтым мылкыдме бурдъяз, тынэсьтыд, пе, ӟеч дышетӥсь пӧрмоз. Солэсь верамзэ лыдэ басьтыса но атай шоры учкыса, Можгаысь педучилищее дышетскыны пыри. Одӥг комнатаын ӵош улыны кылдӥз ас пал эшеным Николай Спиридонович Кузнецовен — туала писателен. Педучилищеез умой йылпумъясьёслы луонлык сётӥзы Ижысь пединститутын заочно дышетскыны. Мон бырйи физико-математической факультетэз. Педучилищеез йылпумъяй но вордскем школаям ужаны кутски. Со вакытэ педучилищеез йылпумъясьёслы покчи классъёсты дышетыны яке математикаез но пениез нуыны луонлык сётылӥзы, мон математикаез но крезьгурез бырйи.

Йыг-йыг удмурт воргоронъёсын И. Семёновен но В. Тубыловен

Нылпиосты визьнодам сяна, колхозысь егитъёслэн комсомол огазеяськонэнызы кивалтӥ на. Егитъёс трос но туж мыло-кыдоесь вал, субботникъёс ортчытъямы, шутэтскон нуналъёсты тодытэк, пӧртэм гуртъёстӥ концертъёс пуктыса ветлӥмы. Эшъёсын но удалтӥз. Со вакытэ ик школаямы ужаз егит писатель Иосиф Петрович Бобров. Гондыргуртысь егитъёсты быдэс ёросын ӟеч тодылӥзы. Одӥг полаз шуд усиз путёвкаен Польшае вуылыны.

2 ар ортчиз но, заочно амалэн дышетсконысь очнояз потӥ. Ижын но тэк пуконэз ӧй тодылы. Студентъёслэн отрядазы пыриськи, спортэн эшъяськи. Вылӥ образование басьтыса, мон нош ик Удмурт Гондыр школаям берытски вал. Таяз учыре школаын ужаны ӧз кылды.

— Армие шат басьтӥзы?

— Егитъёсын капчиен огкыл шедьтыны быгатэмме тодыса, лэся, монэ ужаны ӧтизы ёросысь комсомоллэн комитетаз. Татын но кема ужаны ӧз кылды: 2 ар ортчиз но, армие басьтӥзы. Озьы мон солдат дӥсь 25 аресам дӥсяй. Службаме ортчытӥ Хабаровск улосысь Комсомольск-на-Амуре город котырын, ракетной войскоосын. Политотделын комсомол ужез нуи. Туж юрттӥз баянэн шудыны быгатэме. Художественной самодеятельностья конкурсъёсы пыриськыса, быдэс частьмес азьпал радэ поттыны быгатӥ. Кырӟаны-вераны мыло-кыдо луэмысьтым, доре бертыны но уг лэзё вал. Старшой лейтенант звание, пе, сётом, квартира но возьматӥзы, нош мынам сюлэм Удмурт шаерам кыскиз. Табере, оло, генералозь но будысал ни (серекъя — авт.).

Вордскем Алнаш ёросам бертӥ но — монэ сокем витисьёс вылымтэ ни. Ужан инты шедьытэк, Ижевске кошконо луи. Ленин ёросысь комсомоллэн комитетаз интыяськи. Арлыд комсомол вакытысь ортче ни кожаса, отӥяз дипломея школае ужаны вамыштӥ. Озьы мон нырысь ик 56-тӥ, собере 69-тӥ школаосын физикая но математикая предметъёсты нуи. Котькуд уроклы 2 план гожтылӥ: огдышем сямъя аслым но, урокез эскерыны лыктӥсьёс понна но. Ужам пыӵатыны тыршисько вал выль методикаез. Пиналъёслы урокъёсы туж кельшылӥзы, олимпиадаосын но вормонъёс басьтылӥмы. Нош шумпотыса ужаны кема ӧз кылды: тазалыке лябӟыны кутскемен, школаысь кошконо луи. 10 арлэсь ятыргес дышетэме бере Устинов ёросысь Пионеръёслэн юртазы ужаны выжи, пиналъёсты фото но кино лэсьтыны дышетӥ. Али ке но ватсаса тодон-валан сётон бордын ужасько. Вань улонэ нылпиос пӧлын ортче. Ваньмон дыры шеде ке, видеофильмъёс лэсьтылӥсько. Поръёслэсь одӥг ужрадзэс но уг кельтӥськы. Ма, удмуртъёс но ӵемысь ӧтчало. Видеофильмъёсы 50-лэсь уно лыдъясько ини.

О. Туктареваен но Р. Корепановаен

— Тӥ бадӟым семьяын будэмын, кузпал но трос нылпиё семьяысь ик шедьтӥллямды.

— Бадӟым семья адямиез ужаны дышетэ. Сыӵе семьяын будэм нылпи сюлмо луэ. Кузпалы Зоя Валентиновна Каракулино ёросысь Ныргында пор гуртын вордскемын. Соос семьяязы 10 нылпи. Ог-огенызы тупаса, валче уло. Ма, ми но озьы ик, ог-огмы доры куное ветлылӥськом. Зоя Валентиновна дышетскемын Глазовысь пединститутын. Пор ужрад дыръя ик тодматскимы, кӧня ке арзэ визьнодан удысын ӵошен ужамы. Отӥяз со но школаысь кошкиз, шутэтскыны потытозяз, Ижысь механикая заводысь архивын тыршиз. Ми соин 2 пи но ныл будэтӥм. Пиосы, ачим кадь ик, Удмурт кун университетысь физико-математической факультетын дышетскизы, туспуктонэн выро. Али кыкназы но видеооператор луыса ужало. Нош нылмы ветеринарлы дышетскиз.

— Ужась-тыршись луэменыды но калыкез яратэмысьтыды, Ижын улӥсь поръёсты огинэ люкамды потӥз, дыр?

— Удмуртиын 10 сюрслэсь уно поръёс уло. Кызьы ке, малпасько, соосты огазеяно вал. Нырысь ик вань ӵыжы-выжыосме люкай, отӥяз юрттӥсьёс шедизы: Ижын улӥсь пор пиос Юрий Яковлев но Пётр Николаев. Соослы луыса 1991-тӥ арын усьтӥмы мари культурая центр. 1997-тӥ арын Ижысь «Октябрь» культурая юртын пор калыклы сӥзем ӝыт ортчытӥмы. Зал тыр калык люкаськиз, соку ик «Ижевск мари» огазеяськонмы кылдӥз. Со дырысен уно пор калыкез котырамы люканы быгатӥмы. Тужгес но мыло-кыдо адямиосты нимысьтыз группае огазеямы. Соосын ӵош арняяз 2 пол, вторник но четверг нуналъёсы, Эшъяськон юртэ люкаськылӥськомы, сюлмаськытӥсь ужпумъёсты эскериськомы, радъяно ужрадъёс сярысь кенешиськомы. Кызьы тодмо, 1918-тӥ арын поръёслэн 1-тӥ съездазы постановление кутӥллям: калыкмес данъяно. Ми та куронэз быдэсъяськомы. Арлы быдэ «Национальной геройлэн нуналыз» но «Пор письменностьлэн нуналыз» ужрадъёс ортчытъяськомы. Отчы шумпотыса пырисько фин-угор выжыысь пӧртэм калыкъёс. Озьы ик матысь кусып возиськомы Марий Эл Республикаысь поръёсын.

Шумпотӥсько но данъяськисько вордскем палъёсыным. Алнаш ёросысь Варали гуртын арлы быдэ кыӵе ке бадӟым ужрад ортче. Гуртысьтызы нимо-дано адямиосты сяна, огшоры ужась калыкез но данъяло. Кылсярысь, туэ пудо вордон удысын ужасьёсты сӥлы каризы. Шедьтӥллям сыӵе семьяез, кудаз 3 выжыысь нылкышноос фермаын тыршемын.

Бадӟым семья

— Калык пӧлын бадӟым уж нуэм сяна, атайдылэсь мытэм ужзэ но азинтӥллямды.

— Бен, атаймы туж огшоры но ӟеч адями вал. Нокин со сярысь алама кыл ӧз вералля. Дышетон удысын ужам сяна, трос гожъяськиз, «Алнаш колхозник» газетын печатласькылӥз. Улонысь кошкемез бере ини атайлэсь ужъёссэ люкан борды басьтӥськи но «Мариец я» книгазэ поттыны быгатӥ. Отын со Граждан ож вакытэ но со бере но Алнаш, Грак но Менделеевск палан улӥсь поръёс сярысь гожтэм. Атай но удмурт кылын ӟеч вераськылӥз. Котькыӵе выжыысь калыкез гажалляз. Кема аръёс ӵоже поръёслэн «Мари ушем» огазеяськонзылэн кенешаз ужаз.

Валентина Емельянова