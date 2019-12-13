Удмуртиысь дышетӥсь урок сценариез понна 50 сюрс манет тыр грант утӥз

Ижысь 41 номеро лицейысь покчи классъёсты дышетӥсь Алёна Вахрушева Москваысь Правительстволэсь грантсэ утӥз.

А. Вахрушева

Туспуктӥз: udmuert.ru

Таӵе данъетъёсты басьтыны быгатӥзы Россиысь 2 дышетӥсьёс гинэ: Липецк улосысь но Удмуртиысь.

А. Вахрушева Москваысь электронной школалэн Библиотекаезлы «Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы» интерактивной уроклэсь сценарийзэ гожтэмез понна солы 50 сюрс манет висъязы. Урокез дышетӥсьёс ужазы кутӥзы 689 пол.

Та нуналъёсы визьнодасез данъязы Удмуртиысь дышетонъя но наукая министерствоын но, А. Вахрушеваез ӟечкылаз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов но.

Нялтас вераса, Москваысь электронной школа — со бадӟым проект проект. Отчы люкамын дышетонъя устоосыз программаос, соосты уже кутыны быгато вань мылкыд карисьёс.

Сергей Захаров