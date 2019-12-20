Удмуртиысь дышетӥсьлэсь адӟем каро москваос

Дышетӥсьёс ужазы пӧртэм технологиосты куто, онлайн-проектъёсы но вожвылъяськонъёсы пырисько. Вакытлэн куронъёсызъя тырше Ижкарысь 41-тӥ лицейысь покчи классъёсты дышетӥсь Алёна Вахрушева. Туэ со, уроклы сценарий дасяса, Москваысь Правительстволэсь грантсэ басьтӥз.

А. Вахрушева

Туспуктӥз М. Емельянова

Электрон школа

2016-тӥ арын ужзэ мытӥз «Московской электронной школа» проект: та бадӟым порталын шоркарысь дышетӥсьёс журнал нуо, уроклы сценарийёссэс кылдыто, со сяна, нылпи кыӵе ке муген уроке лыктыны уг быгаты ке, татын ас понназ выль темаосты дышетэ.

Тулыс та платформаез улосвылъёсысь дышетӥсьёслы но усьтӥзы.

— Ижкарысь дышетонъя управление люказ электронной школаен ужаны мылкыд карисьёсты, 3 нунал ӵоже 15 дышетӥсьёсты Москваысь модераторъёс визьнодазы, мон но дышетскисьёс пӧлын вал, — вера Алёна Викторовна. — Нырысьсэ тодӥ, таӵе платформа вань шуыса, валамон ини, милям луонлыкъёсмы ичигес.

Дышетскон капчиен ӧз сётӥськы, угось 45 минутъем урокын пӧртэм ужан амалъёсты огазеяно. Сценарие одно ик пыртоно видеосюжетъёс, слайдъёс, нылпиослы тунсыко заданиос, тестъёс, группаослы нимаз ужъёс.

— Дышетӥсь азьын туж трос куронъёс пуктэмын, соин ик ваньзэ пыр-поч лэсьтоно вал, — быдэстэм урокез сярысь вера дышетӥсь. — Курсъёс йылпумъяськем бере пӧрмытэм ужъёсмес ог-огмылы, методистъёсмылы возьматӥмы. Собере соос милемлы урокъёсмес сайтэ интыяны юрттӥзы. Дась уроке пумысен Москваысь модераторъёс пӧртэм дэмланъёссэс сётъязы на, янгышъёсме тупатӥ.

Маиз эшшо тунсыко? Дышетӥсьёс, сценарий гожтыкузы, 3 экранэн ужало: 1-тӥез — интерактивной доска, отын быдэс класслы материалъёс адӟытӥсько, 2-тӥез — дышетӥсьлэн планшетэз, татын визьнодасьёслы дэмланъёс, юанъёс гожтэмын, 3-тӥез — нылпилэн планшетэз, солэн юрттэменыз, нылпи ас понназ материалэз дышетэ.

Калашников вормыны юрттӥз

Россиысь дышетӥсьёс азе эшшо одӥг курон пуктӥллям: уроке улосэн герӟаськем учыръёсты, иворъёсты пыртыны кулэ.

— «Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы» темая йырам «мощь» кыл шуккиз. Мар асьмелэн Удмуртиын вань сыӵе мощноез? Тодам лыктӥз Михаил Калашников. Солэн нимыз ваньмызлы тодмо, соин ик со борды ӝабырски. Тодам но ӧй вал, туэ солы 100 ар тырмиз шуыса, туж актуальной тема пӧрмиз.

Уроказ Алёна Викторовна М. Калашников нимо музей сярысь текст ватсаз. Нылпи сое лыдӟе, собере текстъя пӧртэм заданиосты быдэстэ. Таӵе амалэн соос ӟуч кылъя правилоосты гинэ уг дышето, котыр ласянь тодон-валанъёссэс будэто.

Сайтысь урокез 500-лэсь трос дышетӥсьёс дунъяло ке, солэсь кылдытӥсьсэ 50 сюрс манетъем грантэн пусъё. Озьы Алёна Викторовналэсь уроксэ Москваысь дышетӥсьёс яратӥллям, 689 пол ужазы кутӥллям.

— Кыӵе ке грант утон сярысь малпанэ ик ӧй вал, — вера Алёна Вахрушева, — азьланяз тунсыко урокъёс ортчытъяме потэ вал, со понна дышетски. Соин ик, куке Москваысь жингыръяны, уксё кузьым сярысь вераны ӧдъязы, мон ӧй оскы. Дышетонъя но наукая министерствое ӧтемзы бере гинэ оски, зэм шуыса. Нуналысь нуналэ ужаськод но ужаськод кадь, но куке таӵе вормонъёс вуо, мылкыд эшшо но бурдъяське, валаськод, ӟеч ужаськод шуыса.

Удмурт семьяысь

Алёна Викторовналэн дышетӥсь луон вираз пыӵамын, шуыны луоз. Со Шаркан ёросын Зар-Вишур гуртын вордӥськиз. Песятаез Тит Семёнович Перевозчиков кема аръёс ӵоже школаен кивалтӥз, песянаез ӟуч кылъя но литературая дышетӥз.

— Бабушелэн мумиз но гуртын дышетӥсьын ужаз, со вакытэ дышетскем адямиос ичи вал, но со соку ик выль тодон-валанъёс борды кыстӥське вылэм. Соос шоры учкыса, мукет интые мынон сярысь малпанэ ик ӧз кылдылы. Тодӥсько вал, покчи классъёсты дышето шуыса.

Алёна Викторовна 15 ар ини нылпиосты визьнода, 3-тӥ арзэ Ижысь 41-тӥ лицейын ужа.

— Аслад йырад ваньмыз рос-прос радъямын ке, ваньзэ дыраз лэсьтӥськод ке, ваньмон дыр но кылдэ, уждэ но быдэстыса вуттӥськод, конкурсъёсы но пыриськылӥськод.

«Московской электронной школалэсь» грантсэ улосвылъёсысь 2 дышетӥсь гинэ басьтӥз. Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов пусйиз: со Удмуртиысь дышетӥсьёслэн вылӥ быгатонлыкъёссы сярысь вера.

— Шумпотымон, асьмелэн сыӵе тыршись дышетӥсьёсмы вань шуыса, туала технологиос нылпиослы но, дышетӥсьёслы но трос луонлыкъёс усьто, — вераз Тӧро.

Мария Емельнова