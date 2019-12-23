Удалтӥз ужаны, удалтӥз вормыны

Шаерысьтымы адӟем карымон адямиосты пусйизы Удмуртилэн Тӧроезлэн «Признание» премиеныз. Нырысьсэ сое сётӥзы валля арын. Миым пусйизы 11 муртэ. Туэ сӥлы каремын 14 адями.

Б. Анфиногенов пусъё «Данъян» премиен

Туспуктэм: udmurt.ru

Удмуртиысь 40-лэсь ятыр мурт та премилы ӵектэмын вал. Пӧлазы вылӥ кивалтӥсьёс но огшоры ужасьёс: гурт удысын тыршисьёс, эмъясьёс, культураез, спортэз азинтӥсьёс.

«Признание» премиез сётон радъяськиз филармонилэн вошъяськись залаз. Чурен сылӥсь креслоосты та нуналэ воштӥзы котырес ӝӧкъёс но пуконъёс. Телевизорысь «Голубой огонёк» передачаын сямен, премилы ӵектэм адямиос ӵош вераськыса, сиыса-юыса пукизы. Таӵе ужрадэ пыриськемзы вунонтэм кылёз.

Ужрадэз ортчытӥсьёс вань чыры-пырыез чакланы вуттӥллям. Котькуд вормись сярысь дасямын нимысьтыз сюжет, солы тупась крезьгур яке концерт номер. Тани Тӧро Александр Бречалов премиен нырысь ик пусйиз Грак ёросысь Большая Ерыкса гуртысь Илья Минеевез. Илья Ильич — пор гуртлэн старостаез. Соин воргорон сцена вылэ потыку, пор гур чузъяськиз. Гурт старосталы погрузчикен «Батыр» трактор басьтыны сертификат кузьмазы. Таӵе юрттӥсьлы луыса гуртоос тросгес ужъёс быдэстыны, гурт котырзэс чебер возьыны быгатозы.

Ужрадэ люкаськемъёс уката зол кичабонъёсын пумитазы мукетсэ вормисез — Эгра ёросысь Мувыр гуртысь фермерез Александр Корепановез.

— Вань сыӵе ваментулъёс, кин лек тӧлъёслы нялтас уг кариськы, пумит мыныса, вормыны быгатэ. Александр Корепанов сыӵе адямиос пӧлысь. Со 1992-тӥ арын бырем гуртэзлэн бервылаз буш бусые корка ӝутӥз, производство радъяз, Мувырзэ улӟытӥз, калыклы уж сётӥз, — вераз Александр Бречалов.

Александр Корепановлы кузьмазы Мувырын куно пумитан беседка лэсьтыны сертификат. Уго фермер сюлмаське агротуризмез азинтыны, переработка усьтыны. Эшшо вуоно арын Мувырын ортчоз улӟытэм гуртъёслэн этнофестивальзы. Соин Александр Геннадьевич вуоно ужрадэ али ик ӧтчаськиз ни.

«Признаниен» дунъязы Можга ёросысь Удмурт Сюгаил гуртын вордскем Константин Трофимовез. Татын ас кужыменызы кылдытӥзы спортэн вырон площадка. Табере гуртоослы Тӧролэсь выль кузьым — воркаутэн вырон площадка. Константин Трофимов лӧптэмын — матысь дыре Удмурт Сюгаилын воркаутъя ӵошатсконъёс радъяны луоз, пе.

Нош Эгра ёросын азинске баскетбол. Арлы быдэ котькуд гужем уйин ортче стритболъя ӵошатскон. Эгра ёросын та шудонэн висё школаын дышетскисьёс но, егитъёс но, арлыдоос но. Нош огазеязы ваньзэсты Александр Чирков но Андрей Васильев.

Премия басьтӥз егит удмурт кылбурчи но кырӟась Богдан Анфиногенов. Солы «Даур ТВ» канал кылдытыны сертификат кузьмазы.

— Мыным туж тунсыко Богданлэн творчествоез. Со вала, кыӵе амалъёсын луэ туннэ утьыны удмурт кылэз, кызьы сое азинтоно. Соин мон дась котькыӵе юрттэт сётыны удмурт кылэз утён вылысь, — вераз Александр Бречалов.

Озьы ик «Признание» премилэн лауреатъёсыз луизы Воткинскысь «Техновек» заводлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Юрий Кузнецов, Камбаркаысь КЦСОН-ысь нылпи врач Людмила Кадочникова, Ижысь «Бродвей-инклюзив» студилэн кивалтӥсез Жанна Дмитриева, «Россиысь устоез библиотекарь» нимез утэм Анна Кастильо-Мехиа, «Ветеранъёслы транспорт» проектэз малпасьёс Михаил Болтарев но Елена Мельникова, студентъёслэн-спасательёслэн «Доброволец» службазы, «Красногеройская, 105» ТСЖ-лэн кивалтӥсез Станислав Широбоков, Россиысь дано артист Александр Мустаев но «Калашников» предприятилэн коллективез.

— Мон уг жадиськы вераны, мыным туж удалтӥз шуыса. Удалтӥз ужаны паймымон интыын, кытын калык яратэ вордскем интызэ, аслэсьтыз музъемзэ, — пусйиз Александр Бречалов.

Елена Скворцова