Т. Чуракова: сирота нылпиослы улон инты висъян ужпум 6 ар ӵоже сэрттӥськоз

Элькунамы улон интылы черодын сыло 3 сюрс 981 сирота нылпиос. Соос пӧлысь 18 арессэс тырмытэмъёс — 2 сюрс 733 адями. Таослы сётэмын ни улон инты висъян сярысь документъёс. Но соослы сэрег висъян секытэн мынэ.

Али улон интылы черодын 3 сюрс 981 сирота нылпиос сыло

Та ужпумез син шораз возе Удмурт Республикалэн Тӧроез Александр Бречалов. Туэ федерал но улос бюджетын чакламын вал 300 миллион манет сирота нылпиослы улон инты висъяны. Но та тырмыт ӧвӧл, соин ик мукет амалъёс утчано лэчыт ужпумез сэрттыны-пертчыны.

— 1-тӥ январьысен 2020-тӥ арысен сирота нылпиослы улон инты висъянъя полномочиос выжтэмын луозы Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя, озьы ик Лэсьтӥськонъя, улон инты хозяйствоя но энергетикая министерствоослы. Та дырозь кыл кутӥз Дышетонъя но наукая министерство, — шуиз «Огъя Россия» партилэсь «Юн семья» проектсэ элькунамы быдэстон понна кыл кутӥсь, калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова.

Со ивортэмъя, та ужпум борды басьтӥськиз «Огъя Россия» партия но: кылдытэмын сирота нылпиослы улон интыен юрттонъя нимаз программа. Со чакламын 6 арлы. Та дыр куспын сиротаос котыр кылдэм ужпум быдэсак сэрттэмын-пертчемын луоз.

— Со понна кулэ луоз куд-ог законъёсы воштонъёс пыртыны. Кылсярысь, капчиятоно улон сэрег басьтон радлыкез. Со сяна, кенешонъёс мыно сироталы улон инты басьтыны социальной выплата сётон сярысь но трос мукет. Малпасько, та ужез интыысьтыз вырӟытом, улон инты возьмась сиротаослы юрттом, — шуиз Татьяна Чуракова.

Елена Тугашова