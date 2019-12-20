Дунъёс 2 поллы йылӥзы

Туэ 11 толэзь ӵоже сиён-юонлы дунъёс 2 процентлы ӝутскизы — миым та вакытэ ик 3 процентлы йылэмын вал. Та сярысь ивортэ Удмуртстат.

Огъя Россиын сиён-юонлы дунъёс шорлыдын ӝутскемын 2,7 процентлы. Приволжск федерал округысь улосъёсты чаклано ке, дунъёс тужгес но зол ӝутскемын Нижегородской улосын — 2,9 процентлы, тужгес ичизэ — Мордовиын — 1,6 процентлы.

Удмуртстат ивортэмъя, туэ калыклэн кисыезлы дунтэмгес усизы емышъёс (миымлэсь 9 процентлы ичигес), сакыр (29 процентлы дунтэмгес), озьы ик курег пуз (кылем арынлэсь 23 процентлы ӧжытгес). Со сяна, миымлэсь 6-8 процентлы дунтэмгес усиз оливкиослэсь лэсьтэм, озьы ик кӧс вӧй.

Непродовольственной вузъёс но услугаос ласянь туэ инфляцилэн быдӟалаез шаерамы усиз 2,2 процент мында. Огъя Россиын та лыдпус — 2,8 процент. 3,1 процентлы дунояз эстӥськон (бензин), 2,9 процентлы — автомобильёс, дуно кортлэсь чеберъяськон (ювелирной) арбериос — 15 процентлы. Нош ЖКХ удысын тарифъёс ӝутскемын 7,7 процентлы, 17 процентлы йылӥзы вещание понна дунъёс, 6,3 процентлы дунояз санаторийёсын шутэтскон-эмъяськон.

Елена Тугашова