Елена Тугашова

Туэ ар куспын шаерамы чиптэм-чаптэм ышиз 152 мурт, нош ваньзэ-ӧвӧлзэ розыске ялэм адямиослэн лыдзы элькунамы — 447 адями.

Удмурт Республикаысь Прокуратура ивортэмъя, туэ 11 толэзь ӵоже 447 мурт пӧлысь шедьтэмын 162-ез, кылиз на утчаны 285-сэ. Нялтас вераса, та лыдпус, кылем арен ӵошатыса, утчано муртъёслэн лыдзы туэ 7,7 процентлы ичигес.

Югдурез утисьёс калыклы вазисько: тодмоосты, матысь адямиосты чиптэм-чаптэм ышизы ке, чик ӝегатскытэк, полицие куриськонэн вазиськоно. Макем вазь вазиськод, сокем ӝоггес шедьтозы ышем муртэ. Озьы ик вазиськыны кулэ Следствиея комитетлэн следствиея ёзъёсаз, ышем муртты пумит кыӵе ке йыруж лэсьтэмын вал шуыса тодӥськоды-малпаськоды ке.Поделиться Сохранить в закладках5 просмотров1 упоминание«УДМУРТ ДУННЕ» газет /Газета «УДМУРТСКИЙ МИР»вчера в 15:50Редактировать

