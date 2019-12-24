Спортсменъёсты пумитаны дась

26-тӥ-29-тӥ декабре биатлонъя «Ижысь винтовка» ӵошатскон 50-тӥзэ ортчоз. Ижевске вуозы Россиысь нимо-дано спортсменъёс но ветеранъёс.

«Ижысь винтовка» ӵошатскон 50-тӥзэ ортчоз

Туспуктӥз: В. Емельянова

Та сярысь журналистъёслы веразы мугорез кыдатон культурая, спортъя но егитъёсын ужан политикая министр Александр Варшавский, Биатлонъя федерациен кивалтӥсь Иван Черезов но «Калашников спорт» огазеяськонлэн директорез Алексей Выстребов. «Ижысь винтовка» ӵошатскон огазея Россилэсь чемпионатсэ но Россиысь биатлонистъёслэсь кубок понна нюръяськонзылэсь 4-тӥ но 5-тӥ люкетъёссэ.

Шаерамы вуыны кулэ 180-лэсь ятыр спортсменъёс. Нимысьтыз ӧтем куноос пӧлын Валерий Медведцев, Алексей Кобелев, Николай Круглов (бадӟымез), Александр Ушаков, Анатолий Алябьев. Со сяна, лыктыны кулэ та вакытэ Россилэн сборной командаяз бызьылӥсь спортсменъёс: Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгения Павлова, Виктория Сливко но шаерамы вордскем Ульяна Кайшева но Александр Поварницын. Ужрадэз сӥё-дано усьтон луоз 27-тӥ декабре Ижысь Эшъяськон юртын.

— «Ижысь винтовка» ортчытонлы ваньмыз сямен дась, куас сюресъёс 90-95 процентлы лэсьтэмын ни, — шуиз Иван Черезов. — Кылем арня пумын Россиысь Биатлонъя союзысь нимысьтыз делегация вуылӥз, А. Демидовспорткомплекслы оглом умой дунъет сётӥз. Ижевскын ортчытыны луоз Европалэсь чемпионатсэ но IBU кубок понна нюръяськонлэсь люкетъёссэ.

Биатлонъя ӵошатскон дыръя ас кужымзэс эскерыны быгатозы спортэз яратӥсьёс но. Кызьы вераз Алексей Выстребов, вожвылъяськонэ пыриськыны мылкыд карисьёслэн лыдзы туннэ нуналлы 160-лэсь ортчемын. Пусйиськон азьланьтӥське kalashnikov.sport сайтын. Спортэз яратӥсьёслы сьӧразы кутоно эмъясьёслэсь справка но шуккиськон учыре шедёнъёслэсь страховка. Страховкады ӧвӧл ке, сое лэсьтыны луоз ӵошатскон ортчон нуналэ спорткомплексын ик, коньдон тырыса.

Шутэтскон нуналъёсы биатлонэз учкыны мылкыд карисьёс понна Ижысь «Северный микрорайон» остановкаысен нимысьтыз автобус ветлоз, 10 час 30 минутысен кутскыса. Отӥяз со часлы быдэ та остановкаысь кошкоз. Спортэз яратӥсьёслы капчи мылкыд кузьмалозы Тол бабай но Лымы ныл, «Эктоника» группа. Учкисьёс пӧлын дуно кузьымъёс шудытӥськозы.

Валентинка Емельянова