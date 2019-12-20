Сиськомы пластиктэк

Удмуртиысь вылӥ кивалтӥсьёс жуг-жаген выль сямен нюръяськон арлы йылпумъян лэсьтӥзы. Вераськизы, мар пӧрмиз, кытын тырмымтэосыз вал, мае быдэстоно вуоно аръёсы.

Шаерамы таӵе жаген нимаз люкылонъя контейнеръёс кылдо

Туспуктэм: басьтэмын «Спецавтохозяйстволэн» «ВКонтакте» группаысьтыз

Кырсь гурезьёслы пум

Ужрадэ пыриськизы Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов, «Спецавтохозяйство» улос операторлэн адямиосыз, инкуазез утёнъя но инкуазь узырлыкъёсъя министр Денис Удалов, Инкуазез утёнъя прокуратура, общественникъёс но журналистъёс. Пумиськон кема кыстӥськиз, угось жаген нюръяськон система быдэс Россиын али кылдэ ай. Табере котькуд ёросын кылем-мылемъёсты нуон-ваён, быдтон но согон понна кыл кутӥсь предприятиос ужаны кутскизы «Экология» нацпроект улсын. Туэ ар ӵоже учкемын вал, кӧня свалка усьтэмын шаерамы. Озьы пусъемын 480-лэсь ятырез, нош кӧняез тодытэк кылемын на. Удмуртиысь Роспотребнадзорысь специалист Михаил Трофимов пусъемъя, ӵапак свалкаосын йырин асьме палан шырвисён, энцефалит вӧлмемын.

Ар ӵоже федерал бюджет чотын ог 80 свалкаос утялтэмын. Ужпум пуктэмын арлы быдэ ог 50 кырсь интыосты чылкытатыны, озьы 10 ар ӵоже нюкъёс, нюлэс кушъёс утялтэмын луозы.

Та вакытэ 16 сюрс интыосысь жаг поттӥське, ог 8 сюрсаз контейнеръёс пуктылэмын, кылемъёсаз жагез мешокъёсын бичало на. Но ужпум пуктэмын контейнерной площадкаослэсь лыдзэс будэтыны — адямилы, машиналэсь вуэмзэ возьматозь, жагзэ отчы куштыны капчигес. Контейнерной площадкаосты чырмыт лэсьто Дэри, Сюмси ёросъёсын, Камбарка городын. Дэриос туэ 100 площадкаос лэсьтӥзы, сомында ик — сюмсиос.

Ваньмыз жуг-жаг вуэ шаерысьтымы 5 полигонъёсы. Туэ отчы вуттэмын 300 сюрс тонна, 2018-тӥ арен ӵошатыса, со 2 поллы уногес. Озьыен, выль система ужа.

Вуоно арын эшшо 2 жаг люкан интыос усьтэмын луозы на — Камбаркаын но Сарапулын. Озьы жаг нуллон машинаослэн сюрессы вакчиёмоз. Кылсярысь, али та палъёсысь кылем-мылемъёсты Ува ёрос кеме нулло. Со жаг понна дун вылын шӧдӥське.

7 процент бордысен 31 процентозь

Зэм, полигонъёс пыдэстэм вышкыос ӧвӧл, куке но соку жаген пачылалозы, переработкаез ӧм азинтэ ке. Выль вуз лэсьтыны ярамон кылем-мылемъёсты пайдаёгес кутон сярысь ужпум пуктэмын. Али 10 процентэз но уг кутӥськы. Но 2020-тӥ арлы лыдпусэз 40 процентлы йылэтыны кулэ. Та малпанэз быдэстон понна адямиосты жагзэс нимаз люкыны дышетоно, кылем-мылемъёсты нимаз бичанъя контейнеръёслэсь лыдзэс будэтоно.

— Али Ижын 300 пала сыӵе контейнеръёс пуктылэмын, — шуиз Я. Семёнов. — Вуоно арын соослэсь лыдзэс 1 сюрсозь будэтыны чакламын.

Табере пластик посудаез кутыны лэземын ӧвӧл бадӟым ужрадъёс дыръя — сое воштоз бумагалэсь но пулэсь лэсьтэм тусьты-пуньы.

Жаген нюръяськонъя нимысьтыз документ дасямын ни, со бордын нимысьтыз группа ужаз. Отчы пыриськиз Удмуртиысь Отходъёсты переработкае кутонъя ассоциацилэн кивалтӥсез Сергей Пермяков.

— Вуоно аръёслы бадӟым ужпум пуктӥськом люкаськись жаглэсь 31 процентсэ переработкае кутыны, али 7 процентэз сяна уг кутӥськы, — вераз С. Пермяков. — Та понна полигонъёс бордын жагез нимаз люкылонъя станциос усьтылоно, 2023-тӥ арозь соос 7 луыны кулэ ини, та вакытэ таӵе луонлык Уваысь полигонын гинэ кылдытэмын, вуоно арын усьтӥськоз на Якшур-Бӧдья ёросын. Та сяна, жагез гуртъёсысь полигонэ ваёнлэсь дунзэ кулэстон луонлыкъёс утчамы. Со понна ёросъёсын жагез огдырлы люкан 34 станциос кылдытэмын луозы. Отчы гуртъёсысь кылем-мылемъёсты пичи машинаосын вайылозы, отысен бадӟым машинаен полигонэ вуттозы. Озьы ик чакламын сисьмись кылем-мылемъёслэсь удобрение поттонэз азинтыны. Вуоно арын та борды басьтӥськыны чаклало Уваысь полигонын, отӥяз та уж радъямын луоз Якшур-Бӧдьяын но.

Чылкытлык сярысь урокъёс

Чылкытгес, ӧжытгес жагдӥськыса улыны ум быгатэ, калык пӧлын та

пумысен валэктон уж ке ӧм нуэ.

Кызьы жагез нимаз люкылоно, ӧжытгес жагдӥськоно, валэктыны кутскизы Ижысь куд-ог школаосын. Москваысь нимысьтыз дышетӥсь вуылӥз, кӧня ке педагогъёсын пумиськылӥз, чылкытлыкъя уроклэн сценариеныз тодматӥз. Удмурт кун университетысь Гражданской защитая институтысь инкуазез утёнъя кафедраысь доцент Ольга Дружакина та удысъя грант утӥз. Нылпи сад бордысен кутскыса, та ужез азьланьтоно школаосын но вузъёсын, пусъе со.

Ангелина Снигирёва