Пуксисьтэм мылкыдыз улонэз азинтэ

Вылӥ Четкерын улӥсьёслэн нимынызы «Гурт адями» конкурслэн «Ӟеч сюлэм» номинацияз дэмламмы потэ гуртысьтымы депутатмес Любовь Васильевна Хохряковаез. Со быгатэ гурт калыкез котькыӵе уже ӝутыны, со сюлмаськемен гурт улон ӟеч пала воштӥське.

Л. Хохрякова Дэбес ёросысь

Любовь Васильевна вордӥськиз Дэбес ёросысьтымы ик Кедӟо гуртын. Школазэ йылпумъяса, тодон-валан люказы Ижысь одӥгаз училищеын, ужан сюрессэ кутскиз вуриськись бордысен. Тыршиз со Вылӥ Четкерысь КБО-ын, калыкез дӥсяз. Но вуриськон юрт ворсаськиз. Кибашлы кышномуртэз ӧтизы школае ужаны — татын «Быгатӥсь киос» кружок усьтӥз. Кыӵе соку модалы сӥзем шоголь ужрадъёс ортчылӥзы, кыӵе буй-буй пушйылӥзы школа азбарын сяськаос, та понна но сюлмаськиз Любовь Васильевна. Мыло-кыдо дышетӥсь пичиосты чеберез валаны, киосын ужаны дышетылӥз, соослэсь ужъёссэс шаерамы гинэ ӧз, вылӥ дунъяллязы Москваын но. Школаын Л. Хохрякова ог 20 ар тыршиз.

Но школа ворсаськиз. Мыло-кыдо кышномурт медпунктэ вуиз — татын санитаркалэсь ужзэ, пенсие потытозяз, быдэсъяз. Котькыӵе ужез мыло-кыдо, сюлмысь, рос-прос лэсьтыны быгатэмез понна гурт калык сое депутатэ бырйиз. Калыкен ӵош Любовь Васильевна трос ужъёс берыктыны быгатӥз. Миым Вылӥ Четкерын нылпиослы шудон площадка кылдӥз. Али сыӵе ужез «Милям кичӧлтонмы» проект чотын лэсьто. Нош четкеръёс асьсэ кужыменызы, коньдонэнызы быгатӥзы-вормизы. Гуртысь шур вамен выж но куашкан калэ вуэмын вал ини, Любовь Васильевна воргоронъёсты люказ но — уж пӧзьыны кутскиз. Шайвылмы но кенерамы табере, та уж но ӧй радъяськысал, дыр, мыло-кыдо депутатмытэк. Нош гурт ульчаос кыӵе чебересь — вань калык жуг-жаген нюръяськыны, ӝужыт будэм турынэз утялтыны арлы быдэ дэмен потэ.

Любовь Васильевналы пуксисьтэм мылкыдыз воксё тэк пукыны уг сёты. Арлы быдэ со гурт нылпиос понна, Выль ар шулдыръяськонъёс ортчытъя. Ульчаысьтызы адямиосын ӵош люкасько, сценарий дасяло, кузьымъёслы коньдон окто но праздник радъяло. Зэм, гуртын пиналъёс трос ик ӧвӧл, но шутэтскон нуналъёсы песянай-песятайёссы доры внукъёссы берто ук. Ульчаын Любовь Васильевна чебер лымыпогъёс, пӧртэм пӧйшуръёс кылдытэ, соослы нылпиос гинэ уг, вань гурт калык шумпотэ.

Али Любовь Васильевна сюлмаське гуртысь ошмесэз утялтон, кенеран понна.

Любовь Чиркова. Дэбес ёрос, Шудӟялуд гурт