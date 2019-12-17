Нацпроектъёслы 10,4 миллиард манетлэсь ятыр висъяськоз
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Туннэ, 17-тӥ декабре, Кун Кенешлэн азьвыл ялымтэ сессиез ортчиз. Республикаямы туннэ нуналлы кылдэм югдур сярысь вераськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.
Азьло аръёсын ӵошатыса, туэ доклад трослы аспӧртэмлыко вал — Тӧро котькуд ёрослы саклык висъяз, пыр-поч вераз, мар лэсьтэмын луоз вуоно арын Ярын, Юкаменскын, Алнашын… Одӥгзэ но муниципалитетэз ӧз вунэтыны. Чаклам ужпумъёс бадӟымесь — усьтӥськозы фельдшер-акушер пунктъёс, культурая юртъёс, нылпи садъёс тупатъяськозы сюресъёс, пыдлось гуртъёсын но вуоз бадӟым ӝоглыкен Интернет… Кылсярысь, Эгра ёросысь тросаз гуртъёсын ӧвӧл на чагыр эстӥськон — газ гумыос кыскыны 37 миллион манет висъяськоз. Дэри ёросысь Шор Постол школаысь нылпиос вуоно арын 1-тӥ сентябре выль школае вамыштозы ни, Ижын нырысетӥез 50 метръем бассейн усьтӥськоз.
Кызьы пусйиз Тӧро, вуоно арын воштӥськонъёсты шаерысьтымы котькуд адями ас вылаз шӧдоз. Тросэз ужпумъёс быдэсмо Россилэн Президентэныз Владимир Путинэн кичӧлтэм нацпроектъёс чотын. Удмуртия 2019-тӥ арын 11-аз сыӵе проектъёсы пыриськиз. 2020-тӥ арын соосты элькунамы пыӵатыны федерал бюджетысь гинэ 10 миллиард 441 миллион манет висъяны чакламын.
Элина Кумачёва
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