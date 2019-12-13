Мӧйыос сярысь сюлмаськыса
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«Демография» нацпроект чотын туэ ар пумозь шаерысьтымы мӧйыослэсь тазалыксэс эскерись эшшо 15 кабинетъёс усьтӥськозы — Ижысь, Сарапулысь но Воткаысь больницаосын. Отын ужан вылысь 25 врачъёс-гериатръёс тодон-валанъёссэс будэтӥзы ни.
Та вакытэ гериатрической кабинетъёс ужало ни Эгра, Вавож, Алнаш, Можга, Камбарка, Шаркан ёросъёсын но. Со сяна, ожысь ветеранъёслэн элькун госпиталязы койкаос вань. Гериатрияя кабинетъёслэсь ужзэс радъян понна нимысьтыз центр ужа.
УД
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