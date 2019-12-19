Мультфильм вордске урокын

Анай кылъя устоез дышетӥсь луон понна 17-тӥ декабре вожвылъяськизы шаерысьтымы 6 визьнодасьёс. 7-тӥ арзэ ни сое Дышетонъя но наукая министерствоен дэмен радъя Дышетонэз азинтонъя институт.

Дэри ёросысь Юськи школаысь дышетӥсь Е. Иванова

Туспуктӥз М. Егоров

Кизнер ёросысь Вуж Бӧдья гуртысь Наталья Ветрова ёросысь удмурт кылъя дышетӥсьёслэн огазеяськонэнызы кивалтэ. Школаяз, удмурт кылэз сяна, технология предметэз нуэ, музеен кивалтэ. Куректэ, нылпиослэн лыдзы кулэсме шуыса — дышетскисьсы 37 гинэ. Якшур-Бӧдья ёросысь Чернушка школаысь Инна Манакова 30 арлэсь кема

ужа ни. Со лыктытозь, татын удмурт кылэз ӧз ик дышетылэ, али факультатив нуо. Урокъёссэ тунсыко карон вылысь нылпиосын соиз я таиз темалы сценкаос пуктэ. Эшшо И. Манакова ӟуч кыллы дышетэ на. Та ёросысь ик Ӵошкыт школаысь Людмила Обухова литературая драмкружок нуэ. Яр ёросысь Бадӟымгурт школа ресурсной центр луэ, соин кивалтэ удмурт кылъя дышетӥсь Ольга Сунцова. Ижысь 17 номеро школаын удмурт кылъя кружок усьтыны быгатӥз Светлана Винокурова.

Тужгес егитэз конкурсант — Дэри ёросысь Юсь гуртысь покчи классъёсты дышетӥсь Елена Иванова — паймытӥз урокъёсаз нылпиосын ӵош удмурт мультфильмъёс лэсьтэменыз. 4-тӥ классаз 18 пинал дышетске. Кинэ ке суреданы, кинэ ке пластилинлэсь герой лэсьтыны, кинэ ке сюжет но текст малпаны куре.

— Пиналъёслы асьсэлы но мультфильм бордын вырыны кельше, — шуэ Елена Васильевна. — Группаосын ужакузы, кылэз волятэм сяна, ог-огенызы эшшо золгес эшъясько. 1 мультфильм кылдытыны куддыр кӧня ке урок кулэ луэ. Ужзэс «Ютуб» каналам но сайтам пуктӥсько. Аслам но кыкез ик пиналъёсы мультфильм лэсьтонэ кыстӥсько.

Данъян ужрад дыръя

Туспуктӥз М. Егоров

Мультфильм лэсьтонъя мастер-класс дыръя жюриос синмаськизы Елена Ивановалэн проектэзлы. Солы «Анай кылъя устоез дышетӥсь» ним сётыны дунъясьёс но, учкисьёс но ваньзы огкылэ вуизы. Табере Удмуртилэсь данзэ со утёз Москваын.

— Гажано дышетӥсьёс, тӥ кылэз утисьёс но азинтӥсьёс луиськоды. Умой луысал, тӥ асьтэлы воштӥсьёс будэтысалды ке. Конкурсэн гинэ ужды медаз йылпумъяськы. Быгатонлыкъёстэс мед адӟозы мукет улосъёс но. Ӝоген ужаны кутскоз дышетонъя портал. Отчы устооссэ урокъёсты, проектъёсты интыялозы. Тӥ но пыриське, — ужрадысен вазиськиз дышетонъя но наукая министрлэн воштӥсез Ирина Крохина.

Елена Сараматова