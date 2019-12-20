Москваысь удмуртъёслэн землячествозы Выль арлы сӥзем ӝытсэ ортчытӥз
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Ужрадэ трос калык люкаськиз. Но Тол бабай но Лымы ныл вуэмлэсь азьло землячестволэн вице-президентэз Любовь Амбарцумян йылпумъянъёс лэсьтӥз огазеяськонлэн туэ ужамезлы, озьы ик ивортӥз вуоно арын быдэстоно ужъёс сярысь. Люкаськемъёслы малпанъёссэс-мылкыдъёссэс усьтӥзы землячестволэн правленияз пырисьёс но: педагогика наукаосъя доктор Глафира Никольская, Удмуртилэн Москваысь постпредствояз ужам Владимир Лебедев но мукетъёсыз.
Бӧрысь кутскиз Выль ар шулдыръяськон. Ужрадэз нуизы мыло-кыдо удмурт нылкышноос: Арина Дмитриева но Светлана Кибардина. Зэмос концерт возьматӥзы Можга городысь удмурт кырӟасьёс Зинаида Виноградова но Сергей Созонов — Москвае соос юромо та ӝытэ пыриськон понна вуиллям. Соос кырӟазы но, эктӥзы но, пӧртэм тунсыко шудонъёс но радъязы. Вылезлы 2020-тӥ арлы ӟеч кутскон сётӥмы, со пайдаё мед ортчоз, вормонъёс мед ваёз, огымысь шуизы землячествое пырисьёс.
Елена Тугашова
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