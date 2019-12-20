Ма сярысь вера «Чернильница»?

21-тӥ декабре Ижысь Туала драматургияя но режиссурая центрын (ЦСДР) ортчоз «Чернильница» спектакльлэн премьераез (16+). Пьесаез гожтӥз удмурт кылбурчи Анастасия Шумилова.

«Чернильница» спектакльысь суред

Туспуктӥз: А. Шкляев

Та пьеса вербатим амалэн гожтэмын: отын зэмос адямилэн вераськемез чузъяське. Документальной пьесаез гожтон понна автор вераськиз Сириысь пияшлы бызем удмурт нылашен. Соос Ижын уло. Пьесаын героиня улонысьтыз шуг-секытъёсыз сярысь вера. Кызьы учко эшъёсыз, семьяез но тодмотэм муртъёс таӵе кузпалъёс шоры? Малы мигрантъёслы бызем нылкышноосты калык курла? Секыт-а ог-огзэс валаны, тупаса улыны пӧртэм выжыосысь потэм кузпалъёслы? Пьеса Россиын вӧлмем ксенофобиез (мукет, пӧртэм луись адямиослэсь кышкан, соосты адӟемпотостэм карон) возьматэ. Спектакльлэн нимыз но «Чернильница»: таӵе кылын куд-огез мыскылляса нима Кавказысь, ШорАзиысь яке Шундыӝужан палась вуэм пиослы бызем асьме нылъёсты.

Пьеса А. Шумиловалэн драматургия удысын нырысетӥ ужез луэ. Со

гожтэмын, «Новый герой» театральной лаборатория ортчыку. Туэ тулыс ЦСДР-ын та пьесая спектакльлэсь эскиззэ пуктӥзы.

— «Чернильницаез» Les Partisans театрен пуктыны малпамы, малы ке шуоно тыршиськомы Удмуртиысь драматургъёслэсь ужъёссэс сцена вылын возьматыны. Кылсярысь, элькунысьтымы Валерий Шергин, Миша Соловьёв драматургъёслэн пьесаоссыя спектакльёсмы вань. Настя Шумилова ар ӵоже Удмурт драматургияя школаын тодон-валан люказ. Со сяна, «Чернильница» возьматэ улонысьтымы висьытӥсь югдурез. Таӵе ужпумъёс сярысь одно ик шара вераськоно, — шуэ спектакльлэн режиссёрез Павел Зорин.

«Чернильницаез» егит драматургилы сӥзем «Любимовка» фестивальын но синйылтӥзы. Со пыртэмын вал та конкурсэ нырысьсэ пыриськись авторъёслэн пьесаосынызы списоке. Кутскись авторъёслы «Любимовкаез» радъясьёс ӵекто: гожъяськемдэс эн аналтэ. Нош ноябре «Эхо Любимовки» фестиваль улсын «Чернильницаез» лыдӟизы Казахстанысь Алматы городын.

Виктория Крамова