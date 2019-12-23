Ма со ас мылкыд каремъя юрттӥськон?

Вуоно арын Удмуртиын дышетон удыслы 26 миллиард манетлэсь тросгес уксё висъяськоз. Озьы ке но тырмыт-а со тодон-валан системалы? Малы нылпи садэ шкафъёс, шудонъёс, тэркы-пуньы но трос мукетсэ басьтыны косо мумы-бубыосты?



Туспуктэм «Удмурт дуннелэн» архивысьтыз

Ижысь кузпалъёслэн пиналзылы огаз нылпи садэ путёвка сётӥзы. Семьяын 2 нылпизы, анайзы инвалид, нош атайзы мебель лэсьтон удысын ужа. Таӵе атайлы уката лӧптӥз группаысь воспитатель: пиналъёслы, пе, выль шкафъёс лэсьтоно, ато инты уг тырмы, 2 кузя одӥг азе кылиськоно луо. Но воспитательлэсь веранзэ уретӥз нылпи садлэн кивалтӥсез: шкафъёсты берлолы кельтом, али кухняысь мебелез выльдоно. Нылпи садэ нырысетӥ пиналзэ сётэм воргорон ак но бак но вазьыны ӧз быгаты. Нош мукет нуналаз выль ивор вуиз: анай-атайёслы огазеяськыса басьтоно кӧня ке кастрюля, тазъёс, вӧшъёс но мукетсэ.

Та учырез Удмуртилэн Тӧроезлы вераз Ижысь анай Ирина Дёмина.

— Александр Владимирович, ми ваньзэ валаськом, быгатэммыя нылпи садэ шудонъёс, бумага-ручка басьяськом. Но мар муген анай-атайёс вылэ «ошо» шкафъёсты но кастрюляосты? — вазиськиз со кивалтӥсьлы.

Кышномуртлэсь верамзэ Александр Бречалов шараяз кивалтӥсьёслэн аппаратной кенешоназы:

— Гажано эшъёс, пумаз вуим. Одӥг ужпум, анай-атайёс праздникез радъяны ас мылкыдзыя уксё бичало ке. Нош соосты кастрюля басьтыны косо ке — со мукет ини.

Анай-атайёслы таӵе СМС-ъёс вуо

Кивалтӥсьёс валало: таӵе югдур кылдэмын дышетон удысын арысь аре шыръямен валче. Зэм, туэ тросаз объектъёсын выльдӥськизы липетъёс но укноос. Та уж вуоно арын но азинтӥськоз. Озьы ке но дышетон учрежденилы уксё утчанэз ӧвӧл куштоно мумы-бубыос, заведующийёс яке школа директоръёс вылэ. Александр Бречалов пусйиз: коньдон шедьтыны кулэ чиновникъёс, депутатъёсын, бизнесэн валче ужаса.

Нылпи садэ пиналзэ келясь анай-атай тодэ ни: ар ӵоже кӧня ке сюрс манет огъя копилкае сётоно луоз. Со чотын группаын кылдозы туалетной бумага но салфеткаос, майтал но суредаськон арбериос. Шудонъёсты выльдон но озьы ик анай-атайёс вылын. Со сяна, Выль арлы Тол бабаез ӧтёно, воспитательёслы но кузьым сётоно. Коньдонзэс сётыны пумит луись анай-атайёс шоры мукет мумы-бубыос ик кырыж учко: иське, асьтэ пиналдылы жаляськоды?

Анай-атайёслы таӵе СМС-ъёс вуо

Со дыре ик куд-ог воспитательёс анай-атайёслэсь басьтэм шудонъёссэс жаляса но пыдло ватыса возё, соосты нылпиослы потто эскерисьёс вуон азьын гинэ. Уго кыӵе ке комиссия лыктэ ке, группаын луыны кулэ пиналъёслэн арлыдзыя чаклам трос арбериос. Нош мумы-бубыослэн уксё бичамзы нимаське «ас мылкыдъя юрттэт» шуыса.

— Котькуд коньдон бичан учырез нимаз эскериськом. 10 учыр пӧлысь 2-3-ез зэмос луэ. Юрттыны луэ ас мылкыдъя, кужмысь нокин но уг кары. Асьсэос мумы-бубыос ведомость но лэсьто, коньдон но бичало, — шуэ та пумысен дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова.

Александр Бречалов куриз Правительстволэсь Тӧрозэ та ужпумез чакласа возьыны. Со сяна, нылпи садъёсын но школаосын радъяно инвентаризация, нош дышетонъя но наукая министрлы вераськоно директоръёсын.

Елена Скворцова