Малпаськы нылпиед сярысь

Вуоно арын нырысетӥ классэ вамыштозы элькунысьтымы 23 сюрс 500 пиналъёс. Соосты школаосы гожтон мытэмын луоз Выль ар праздник бере — 15-тӥ январьысен.

Вуоно арын школае мынозы 23 сюрс 500 нылпиос

Туспуктэм: «Удмурт дуннелэн» архивез

Азьвыл аръёсы сямен ик, таяз радэ но анай-атайёс пиналзылы тупась школаез бырйыны но отчы куриськон сётыны быгатозы электрон амалэн. Городын но гуртъёсын улӥсьёс понна куронъёс огкадесь: кун услугаосъя огъя порталэ пырыса, мумы-бубыослы документъёссэс пусъёно луоз.

Но кылем арын Интернет пыр гожтӥськон ласянь шуг-секытъёс кылдӥзы. Сомында мылкыд карисьёс вал, портал ӧз чида, дыго-мого ужаны кутскиз. Куриськонъёс школаосы ӝегаса вуизы яке воксё но ышизы. Угось одӥг пинал понна куриськон гожъязы анай но, атай но, песянай-песятайёссы но — ваньзы пӧртэм компьютеръёсысь, эшшо ке нунал куспын кӧня ке пол.

— Таӵе югдуре медам вуэ ни шуыса, порталэз умоятӥмы, табере со ваньзэ чидалоз, — шуиз информатизацияя но связья министр Тимур

Меджитов. — Со сяна, табере отысь адӟыны луоз, кӧня инты кылемын школае, черодын кӧняетӥ сылэ нылпиды но трос мукет. Озьы ик куронъёсты чурытатоно луиз: пиналэз гожтыны быгатозы анай яке атай гинэ, нунал куспын одӥг пол но одӥг школае гинэ.

Дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова пусъемъя, анай-атайёс куриськон гожтыны быгатозы, школае ветлыса но. Таӵе право сётэмын соослы законэн. Но кылем арын куд-ог школаосын огыр-бугыр вал, куриськонзэс сётон понна анай-атайёслы уен-нуналэн школаын сылоно луиз.

— Таӵе югдур кылдӥз вал Ижысь лицейёсын, гимназиосын, — валэктӥз Светлана Болотникова. — Ваньзылэн пиналъёссэс отчы сётэмзы потэ. Но мон чакламъя, элькунысьтымы вань школаосын дышетон ӟеч радъямын. Школаез бырйыкузы, мумы-бубыос нырысь ик сюлмаськыны кулэ нылпизы сярысь. Кылсярысь, школа улон юртсылы матын луыны кулэ. Кыкетӥез, лицейёсын, гимназиосын куронъёс чурытэсьгес — отын дышетскыны нылпилы капчи ӧвӧл… Школаез бырйыку, нырысь ик саклык висъяно дышетӥсьлы, быгатэ-а со нылпиосын огкыл шедьтыны. Макем яратоз нылпи нырысетӥ дышетӥсьсэ, сокем ӝутскем мылкыдын ветлоз школае.

Нырысьсэ школае вамыштӥсьёс понна вуоно арын ӧсъёссэс вӧлъялозы 940 классъёс — соос чакламын 23 сюрс 500 пиналлы.

Министр С. Болотникова ватсаз: нырысетӥ классэ мынӥсь пиналъёсты лицейёсы но гимназиосы кутонлэсь азьланяз куштӥськыны чакласькомы. Отчы куриськыны луоз 5-тӥ классысен гинэ. Но та 2021-тӥ арлэсь вазьгес уз луы на.

Вуоно арысен пыӵаны кутске мукетыз выльдӥсь-кон: нырысетӥ классэ мынӥсь пиналлэн агаез-апаез кыӵе школаын дышетске, покчизэ но отчы ик кутозы. Но валтӥсь курон: нылпиослэн прописказы одӥг интыын луыны кулэ. Нош мар кароно, пиналъёс одӥг интыын пусйиськемын, нош нимтулъёссы пӧртэмесь ке?

С. Болотникова шуиз: та пумысен законын номыр но верамын ӧвӧл. Соин ик та пумысен кенешиськом элькунысьтымы Прокуратураен, туэ ар пумозь та ужпум сэрттэмын-пертчемын луоз.

Елена Никитина