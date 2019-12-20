Лэсьтэмзэ вераса уд быдты

Вераме потэ Ува ёросысь Булай черкогуртамы улӥсь туж чупрес, визьмо кышномурт Ирина Михайловна Никифорова сярысь. Сыӵеос сярысь шуо, тыл пыр но, му пыр но потоз. Сое ӵектӥськом «Гурт адями» конкурслэн «Ӟеч сюлэм» номинацияз.

Булай поселенилэн азьвыл кивалтӥсез И. Никифорова

Ирина Михайловна вордӥськиз Ува ёросысь Каменной гуртын (быремын ни). Дышетскиз Ижевскысь гурт удысъя институтын. Парсьгуртысь трактористэн Вячеслав Никифоровен семья кылдытӥзы. Ирина Михайловна ужан сюрессэ кутскиз «Дружба» колхозын валтӥсь агроном луыса. Бӧрысь экономист, колхозэн кивалтӥсьлэн воштӥсез вал.

2006-тӥ арын сое бырйизы сельсоветэн кивалтӥсе. Та ужез оскымон нуиз 12 ар ӵоже.

Солэн кичӧлтэмезья Булай черкогуртын усьтӥськиз удмурт культуралы сӥзем центр — Дауръёсты улӟытӥсь корка. 2016-тӥ арын И. Никифоровалэн сюлмаськемезъя гуртоос проект гожтӥзы но элькунысь устоез поселение луизы, уксё утӥзы. Та коньдонэн центр котырын пукон инты, колодча лэсьтӥзы, корка пушсэс паськытатӥзы, выльдӥзы. Табере центре экскурсие но табань сиыны ветлӥсьёс уг бырыло, туэысен бадӟым элькун ужрадъёс ортчыны кутскизы.

Булайлэн данъяськонэз — валъёс. «Валъёс — визьмо эшъёс» («Именины коня») праздникез радъянлы кутскон сётӥз Ирина Михайловна ик.

Ирина Михайловна сюлмаськемъя азинтэмын егитъ­ёсын ужан но. Озьы Род­ники гуртын ортчиз «Ӟечбур!» газетэ гожъяськись пиналъёслэн элькун слётсы. Нылпиослы шудон но шутэтскон площадкаос лэсьтэмын Булай черкогуртын но Вамьялан. Усто радъямын вал мӧйы калыкен ужан — кылдытэмын арлыдоослэн огазеяськонзы.

Ирина Никифорова ӵе­мысь радъялляз ёросысь кивалтӥсьёсын пумиськонъёс. Налоговой, пенсионной организациосысь, администрациысь, больницаосысь ужасьёс гуртэ потаны кутскизы, калыклэн юанъёсызлы валэктонъёс сётъязы. Ирина Михайловна ялан чакласа возиз но юрттэт сётыны тыршиз ёрмыса улӥсь, трос нылпиё семьяослы, пересьёслы.

Ирина Михайловна дунъялляз быгатӥсь адямиосты. Дорамы вордӥськем Удмуртиысь дано тренерлы Владимир Афанасьевлы но кылбурчилы Людмила Кутяновалы стелаос усьтэмын, соослы сӥзьыса, ужрадъёс ортчыло.

И. Никифоровалэн кичӧл­тэмезъя гожтэмын «Чылкыт ошмес синъёс» программа. Чебер шутэтскон интыос усьтӥськизы Парсьгуртын но Булайпочинкаын. Кылсярысь, Булайпочинкаысь ошмес сузямын, отчы тубатъёс лэсьтэмын. Булай черкогуртысь площадь котыре палэзьпуос мерттэмын, куашкам юртъёс бервылэ беризьёсын аллея усьтэмын. Тупатъямын Родники гуртэ нуись, Вамья но Булай гуртъёсысь сюресъёс. Тупатъямын но буямын Быдӟым оже быремъёслэн синпелетсы, котыраз палэзьпуос мерттэмын. Утчамын войнаысь берытскымтэ ожгарчиослэн нимъёссы. Соослы сӥзьыса, выль буре ваён плита усьтэмын. Ирина Михайловналэсь вань быдэстэм ужзэ вераса но уд быдты.

Мыло-кыдо ужамез понна Ирина Михайловна пусъемын Удмурт Правительстволэн, Кун Кенешлэн, Нациосын ужан политикая министерстволэн Данъян грамотаосынызы.

Анна ДЕДЮХИНА. Ува ёросысь Булай черкогурт

