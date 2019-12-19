Кичӧлтонъёс медаз могӟе

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, Воткинске вуылыкуз, пумиськылӥз «Огъя Россия» партилэн активеныз.

Партилэн ветлӥсьёсыз нацроектъёсты пычатон сярысь верасько

Туспуктӥз: А. Поздеев

Партилэн ёзчиосыз ки­вал­тӥсьлы асьсэлэсь ӵек­тонъёссэс веразы. Можга город Думаысь депутат Михаил Балобанов юаз городазы тротуаръёс лэсьтон пумысен, угось али калык сюрес шортӥ ветлоно луэ. Александр Бречалов шуиз, сюресъёсын югдур шаерамы зэм но туж секыт, куронъёслы тупало 47 процентэз гинэ. Нош тротуаръёсын нимысьтыз ноку но ӧз вырылэ, соин табере туж трос юанъёс кылдэмын. Ижын югдур ӧжыт ке но тупатскиз ни, нош 2020-тӥ арын черод вуоз Воткинск, Можга, Сарапул городъёс дорозь — пыдын ветлон сюресъёс лэсьтыны коньдон висъяськоз. Депутатъёс та ужъёсты чакласа возьыны кулэ — коньдон валаса кутэмын мед луоз.

Ува ёросысь Алексей Рассамахин кивалтэ «Деповской» нимаськись первичной огазеяськонэн. Калыкмы мыло-кыдо, шуэ егит воргорон. Кылем арын Атыкай музъеммес яратон мылкыд пыӵатонлы сӥзем проектэнымы партиен ялэм конкурсын вормисе потӥм, туэ сое улонэ пыӵатӥськом, азьланезлы выль малпанъёсмы вань ини. Но сюлэм вӧсь луэ, Быдӟым ожлы сӥзем синпелетъёс аналтэмын шуыса адӟиськод ке… Тӧро Алексеез но, мукет ёзчиосты но шумпоттӥз:

— Кайта асьмеос пусйиськом Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмонэз, утялтэмын луыны кулэ котькуд памятник, талы бюджетысь коньдон чакламын ни. Котькуд гурт та уже пыриськыны кулэ.

Трос сюлмаськонъёс дышетон удысын. Ижысь «Майской» отделенилэн секретарез, 63 номеро школалэн директорез Светлана Борисова ӝожтӥськиз школаослэн туала тӥрлыклы ёрмемзылы, кылсярысь, соослэн школаязы одӥг гинэ интерактивной доска — вань пиналъёс соин ужаса ик уг вутто! Уг тырмо спортэн вырон залъёс но трос мукетыз. Александр Бречалов югдурез тодэ, но нырысетӥ интыын — дышетон юртъёсты, нылпи садъёсты тупатон, шуиз со, куд-огаз али ке но липетъёс вияло, вуж укноостӥ тӧл шула. Но бадӟым оскон вань «Дышетон» нацпроектлы — соя ӵапак чакламын материально-технической базаез выльдыны. Кылсярысь, кайта 66 школаосы но 36 колледжъёсы-техникумъёсы вуозы интерактивной доскаос, ноутбукъёс, нош Ижын усьтӥськоз Усточи пиналъёслэн региональной центрзы, отын луоз вылӥ технологиосын ужась ӟеч тӥрлык. 26 ёросысь 42 школаын ужаны кутскозы «Точка роста» дышетон центръёс. Ижысь пиналъёс вожмаськыса ветло «Кванториуме», кайта сыӵе луонлыксы кылдоз гуртысь пиналъёслэн но — шаеретӥ пиналъёсты визьнодаса ветлоз мобильной «Кванториум». Пумен тросгес усьтӥсько мед­классъёс, агроклассъёс — пиналъёс пичиысен асьсэлы ужан удыс быръё ни.

Кенешонэ пыриськисьёс ваньзы сямен дурбасьтӥзы «Инициативной бюджетирование» проектлы — солы луыса шаерысьтымы гуртъёсын-городъёсын лачак объектъёс быдэсмизы ни. Калык валаз солэсь пайдазэ, табере со ачиз вожмаськыса кичӧлтонъёсын потэ но… могӟет шоры сюре. Кылсярысь, куронъёсъя али муниципалитетысь одӥг гинэ проект вормыны быгатэ.

— Нош кылдытэтын 9 гурт ке? — пайме Вотка ёросысь Светлое муниципал кылдытэтлэн йырыз Зинаида Вострикова. — Милям али ик кӧня ке проектмы дась!

— Со туж шумпотымон. — шуиз Александр Владимирович. — Туж дунъясько ас котырзэс умоятыны тыршись, ӟеч ужъёс лэсьтӥсь адямиосты. Озьыен, та проектмес выльдоно, зэмзэ но луонлыкъёс чаклано, тросгес калык пыриськыны мед быгатоз шуыса. Но ваньмыз пыкиське экономика борды. Сое азинтон — асьмелэн валтӥсь ужпуммы. Кулэ тросгес ужбергатӥсьёсты будэтыны, соослы азинскыны луонлык сётыны, угось гуртын ужбергатӥсь вань ке — вань ужан интыос. Озьыен, гурт но улоз.

Зинаида Рябинина