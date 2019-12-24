Кема возьмам Shoner Paul

«Сыӵе кема витимы», — Павел Александровлэн концертэз азьын пусйизы солэсь кырӟанъёссэ яратӥсьёс. Сӥзьыл со нырысетӥ крезьгуро альбомзэ поттӥз, нош 14-тӥ декабре Ижкарын нырысетӥ концертсэ возьматӥз.

П. Александров

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Паша кемалась ини Shoner Paul кушем нимын кырӟа, солэсь творчествозэ асьме дорын но, кунгож сьӧрын но вылӥ дунъяло, 2017-тӥ арын Liet International вожвылъяськонын (ичи лыдъем калыкъёслэн «Евровиденизы») 3-тӥ инты басьтӥз. Со дырысен Пашалэсь выль кырӟанъёссэ ваньзы чидатэк возьмаллязы. Соин ик быдэс альбом поттэмез бере Ижкарын сое быдэс концертэн туж витизы.

Паша — бавлы удмурт, пичи дырысеныз калыкезлэн фольклореныз тунсыкъяське, соин ик вашкала гуръёсты туала электрон амалэн быдэсъя. Бавлы диалект эшшо но синмаськымон каре кырӟанъёссэ.

— Таяз альбомам коми кылын но кырӟан пыриз, — вераз Паша, — сое дасякумы, ӵош ужась эшъёсы верало вал, со хит луоз шуыса, нош мон соослы ӧй оскылы. Но али котькуд крезьгур платформаосысь статистикаез учкыса, валасько, калык сое туж зол яратӥз.

Ӵапак та коми кырӟанлы Выль ар азьын клип но потыны кулэ. Со Shoner Paul-лэн нырысетӥ клипез луоз.

Пашалэн концертэз 2 люкетлэсь вал: азьло калык кырӟанъёсты кырӟаз, домбраен шудӥз. Мугор юзыр-кезьыр ик луэ, синъёстэ ворсаса, вашкала дауръёсысь удмурт гуртэ берытскиськод кадь. Артистлэн пичи вакытэз сярысь веранъёсыз ӝытэз туж шуныт каризы. Та люкетын ик Катерина Кенjали кырӟаз. Паша ӝужась кизилилы — Алнашысь Елизавета Корневалы — но кыл сётӥз. Нылаш «Инстаграмаз» Пашалэн кырӟанъёсызлы уно каверъёс поттылӥз.

— Зэмзэ ке, мон паймисько, макем зол кырӟанъёсме ярато шуыса, — вера Паша. — 2018-тӥ арын мыным нырысьсэ возьматӥзы, кызьы «Шундыкарын» вань пиналъёс «Мӧзмылон» кыр­ӟанме быдэсто, соку мар карыны ик ӧй вала. Соос туж сюлэмме шунтӥзы.

Концертлэн 2-тӥ люкетаз калык, «Мӧзмылон» кыр­ӟанъя шулдыръяськиз, выль альбомысь кыр­ӟанъёсты дунъяз.

Но тросэзлы таин тырмыт ӧй вал. Соин ик, оскиськом, азьланяз Паша эшшо но узыр программа дасялоз шуыса, кылзӥсьёссэ Удмуртиысь бадӟым залъёсы ӧтчалоз.

Мария Емельнова