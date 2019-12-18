«Кебитэ» кулэ гожъяськисьёс

Литературалы сӥзем «Кебит» лаборатория удмурт кылын гожъяськисьёсты вожвылъяськонэ пыриськыны ӧте.

Конкурсэ 14-ысен 34 аресозь гожъяськисьёслэн пыриськемзы луэ. Кылбурчиослы 3 яке тросгес кылбур ыстоно, прозаикъёслы — 2 яке тросгес верос, драматургъёслэсь 2 пьеса витё, критикъёслы 2 статья лэзёно, переводчикъёслы — 3 кылбурез, 3 веросэз яке одӥг пьесаез удмурт кылэ берыктоно (произведениез котькыӵе кылысь берыктыны луэ).

Устоосыз кылбурчиос, критикъёс, драматургъёс, прозаикъёс но кылысь кылэ берыктӥсьёс понна вуоно арын 6-тӥ-9-тӥ феврале «Дзержинец» лагерьын дышетскон радъяськоз. Отчы кутозы 40 гожъяськисьёсты. Кутскись писательёсын ужалозы Екатеринбургысь драматург но сценарист Ярослава Пулинович, Екатеринбургысь прозаик но критик Роман Сенчин, Лымшор Кореяысь Чунг-Анг университетысь профессор, переводчик Лариса Писарева. Со сяна, егитъёсты дышетозы тодмо удмурт писательёс, критикъёс но переводчикъёс. «Кебитэ» пыриськем гожъяськисьёслэн ӟеч ужъёсынызы бичет поттыны чаклало вуоно арын май толэзе.

Конкурсэ пыриськон понна «Кебитлэн» «ВКонтакте» бамаз — vk.com/litkebit — пыроно, отын интыям анкетаын асьтэ сярысь верано, произведениостэс ыстоно. Куриськонъёсты кутозы 15-тӥ январёзь.

Виктория Крамова