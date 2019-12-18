Кандинскийлэн суредъёсыз улӟизы

11-тӥ декабрьысен Ижысь Суредаськон искусствоосъя музейын тодматскыны луэ Василий Кандинский художниклэн ужъёсыныз. «Цветозвуки» адӟытон (0+) 1-тӥ мартозь ужалоз.

Адӟытонэз усьтон дыръя

Басьтэмын Суредаськон искусствоосъя музейлэн «ВКонтакте» бамысьтыз



Быдэс дуннелы тодмо абстракционистлэсь ужъёссэ Иже вайиз Санкт-Петербургысь PS Gallery. Солэн кузёез коллекционер Павел Башмаков выставкаез усьтыны Иже вуиз, куноослы экскурсия ортчытӥз. П. Башмаков вераз: В. Кандинский ас дыраз искусствоез юн воштӥз. Суредасьлэн потэ вал вань искусствоосты огазеямез. Али но творчествоен тросэз вырисьёс та борды кыстӥсько, озьыен, В. Кандинскийлэн малпанэз туж туала луэ.

Адӟытонын люкамын В. Кандинскийлэн графика амалэн суредам 66 ужъёсыз. «Куараос», «Ксилография» сериосысь суредъёс, пӧртэм аръёсы лэсьтэм литографиос тодмато суредасьлэн творчествоысьтыз 3 вакытэн. Со сяна, музейын мультимедиа зал радъямын. Отын художниклэн суредъёсысьтыз пужыос, гожъёс, кругъёс «улӟо», чебер крезьгур улсын экто-выро. Таӵе эскпозиция Россиын нырысетӥзэ радъяське.

Выставкаез усьтон дыръя культурая министр Владимир Соловьёв шумпотэмзэ вераз: берло дыре Ижын тодмо художникъёслэн адӟытонъёссы ӵемгес радъяллясько. В. Кандинскийлэсь суредъёссэ адӟыны Санкт-Петербурге азьло мыноно вал, нош али тодмо художник ачиз Удмуртие вуиз.

Виктория Крамова