Калыкез данъясь

Балезино ёросысь Дядьпи гуртысь Анна Наговицына трос аръёс ӵоже газетмылэн мыло-кыдо лыдӟисез луэ. Берло 2 ар ӵоже «Гурт адями» конкурсмы пыр ас пал адямиоссэ быдэс Удмурт шаер тыр данъя, вормонозь ӝутэ.

А. Наговицына газетъёсты люка

Туспуктӥз: А. Снигирёва

Алигес но жингыртӥз:

— Тани Глазов ёросысь Куреггуртысь Маргарита Чибышева сярысь гожтыса келяй, туж адӟем карымон кышномурт. Газетады потӥз ке, гуртъёстӥ ветлыны кутско, Маргарита Григорьевна сярысь вераса, газетэныды тодматыса, кинюртэмъёс бичаса. Ваньмыз уго Интернетын уг пуко, газет-журналъёс уг бичало, кин кытчы пыриське, кин кыӵе ӟеч уж лэсьтэ, тодытэк но кылё.

Паймоно Анна Ивановналэн таӵе мыло-кыдо луэмезлы. Кылем аръёсы но со кӧня гуртъёстӥ ортчиз, кинюртэмъёс бичаса. Кузпалзэ ӧте но, машинаен Балезиное мыно, кышномурт библиотекае пыре, ёрос администрацие коже, кыӵе ке пыдлось гуртэ вуэ — котькытын калыкен пумиське, газет сярысь вера, конкурсэ ӵектэм адямизы понна гуртоосты куара сётыны ӝутка. Озьы 2 ар ӵоже соин ӵектэм адямиос — Люкысь клубен кивалтӥсь Лариса Шиляева но Юндыысь дышетӥсь, бесерман калыклэсь культуразэ утись но азинтӥсь Ангелина Урасинова — «Гурт адями» конкурсын вормисьёс луизы.

— «Гурт адями» конкурсын тросгес лымшор палась адямиос сярысь гожъяло шуыса, кӧты ӝож луылӥз, — вера Анна Ивановна. — Ми палан но сыӵе муртъёс вань ук, малы соос сярысь гожтонтэм кадь. Озьы итӥськоно кариськи та конкурс борды.

Гожтэм гуртоосыз кадь ик, ачиз но Анна Ивановна адӟем карымон кышномурт. Вордӥськиз Балезино ёросысь Поторочино гуртын (быремын ни). Ярысь педучилищеез йылпумъяса, распределениен вуиз Дядьпие. Нялтас тодон-валан люказ Глазовысь дышетӥсьёсты дасянъя институтын. Анна Ивановна 35 ар покчи классъёсты визьнодаз.

— Милям туж йӧно, рос-прос директормы вал — Вениамин Васильев, — азинтэ А. На­­говицына. — Шуылоз вал: удмурт кылэз дышетэмды уг поты ке, мукет гуртысь школае мынэ. Соин милям ужан вакытамы анай кылэз дышетонэн нокыӵе шугъяськонъёс ӧй вал, вань нылпиос дышетылӥзы. Пиналъёс ӟеч кусып возьылӥзы «Дась лу!» газетэн. Кыдёкын ке но улӥськом, бадӟым куноосты ӧтьылыны тыршылӥм. Дорамы вуылӥзы Алла Кузнецова но Аркадий Клабуков кылбурчиос. Соин али мынам йырсие ик пежырске, удмурт гуртъёсысь пиналъёс анай кылзэс тодытэк будо шуыса.

Анна Ивановна «Удмурт дуннелэн» но кемалась эшез ни — трос аръёс газетмес лыдӟе. Газет номеръёсты люкаса возе, нош тужгес ярам материалъёсты, нимаз папкае тырыса, уте.

— Пятницалэсь вуэмзэ гурысь потэм пӧсь нянез кадь возьмасько, яратоно газетме ваёзы ук соку, — шуэ кышномурт. — Нырысь-валысь мон быдэс газетэз ӝогак гинэ учкыса потӥсько, мар меда гожтӥллям шуыса. Берло ини котькуд материалэз рос-прос лыдӟисько, нош «Тӧр шорез» 2 пол но, 3 пол но лыдӟыса потӥсько, сыӵе яраське. Пичи гуртъёсын калыклэн улэм-вылэмез но кыӵе тунсыко гожтэмын луэ. Адямиос сярысь лыдӟисько но, соос тодмоосы кадь потыны кутско. Куд-ог дыръя газетын гожтэм адямиосын кыӵе ке ужрадъёсын пумиськисько ке, соосын эшъёсыным сямен вераськыны но кутскисько.

Ангелина Снигирёва