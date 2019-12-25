Ижкаре вуозы «Пицца» но The Hatters группаос

Тодӥ, кызьы Ижкарын Выль арез пумитаны дасясько. Туэ туж трос ужрадъёс ортчытыны малпало, но мон, егит мурт, тужгес но абдрай, Шор площадьын «Пицца» но The Hatters («Шляпники») группаос кырӟалозы шуыса. 16+

«Пицца» группа

Телевизорысь ымныръёс

Соос интые «Фабрика» группа, Стас Пьеха, Зара луысалзы ке, мынам нокытчыям но ӧй йӧтысал. Та артистъёслэн кылзӥсьёссы вожзэс медаз поттэ… Но 3-тӥ но 5-тӥ толшоре Ижкарын улӥсьёсты туала егит группаос шулдыртозы.

«Пиццаез» 2010-тӥ арын кылдытӥз Уфаын вордӥськем Сергей Приказчиков, солэсь крезьгурзэ романтичной поп, хип-хоп шуыны луэ. Кырӟанъёсыз тодмо луизы «Молодёжка» сериалын чузъяськемзы бере. Каньыл крезьгуро тулкымъёсын лэйканы, льӧль малпанъёсын поръяны яратӥсьёслэсь Выль ар мылкыдзэс группа эшшо но зол лӧптытоз. Сергей ачиз но калыкез бордаз кыске, шораз котьку но мыняса учкем потэ, солы оскиськод.

«Пицца» группа отысь ик, чагыр экранысь, дорамы лыктӥз, крезьгуро каналъёсын нуналысь нуналэ клипъёсыз бергало, покчиослы но, арлыдоослы но кырӟанъёсыз тодмо.

Шумпотӥсько но, кышкасько но

Мон золгес шумпотӥсько, «Шляпникъёс» кырӟалозы шуыса, со вакытэ ик кышкасько но: дунъялоз-а калык соослэсь аспӧртэм крезьгурзэс? Жанрзы огшоры ӧвӧл, отын пӧртэм стильёс сураськемын: рок, панк, романс. Асьсэос тазьы шуо: «Мы играем русско-цыганский уличный алкохардкор на душевных инструментах». Текстъёсазы ӧвӧл пыӵамын кыӵе ке мур пуштросъем малпанъёс, ваньмыз огшоры калыклэн улон-вылонэз сярысь. Татын ик пумисько сленг, мат кылъёс, — эрик пыӵамын соослэн кылъёсазы но, крезьгуразы но, мылкыдазы но.

Группа Интернет пыр тодмо луиз. Ӧвӧл кылемын одӥг но тодмо «Ютуб» канал, кудаз группалэн лидерез Юрий Музыченко ӧз ветлы. Интернетын сое туж ярато!

«Шляпники» группа

Группаез Юрий Музыченко но Павел Личедеев кылдытӥзы. Соос Санкт-Петербургысь «Лицедеи» театрын шудо, клоунъёс луо. Огез скрипач, мукетыз аккордеонист. Спектакльёс бере ваче пуксьыса шудылӥзы, шузияськыса кыӵе ке гуръёс пӧрмытылӥзы. Нош собере соослы мӧзмыт луиз, мукет инструментъёс но кулэ, пе! Озьы пумен-пумен группа паськытаз. Али вань на тромбонэн, трубаен шудӥсьёссы, группаосын вӧлмем инструментъёс пӧлысь татын барабанъёс но бас-гитара гинэ. Бен, берпуметӥ альбомазы фортепиано ватсаськиз на.

Forte&Piano альбоме­нызы тодматыса, туэ сӥ­зьыл соос быдэс Россиез котыртӥзы. Толэзь талэсь азьло Ижкарын но концерт сётӥзы. Мон отчы гужем ик билет басьтӥ. Малы ке шуоно «Шляпникъёс» — со крезьгур гинэ ӧвӧл, со быдэс шоу!

Шоу кылдытыны 2 бэк-вокалисткаос юртто на. Юрийлэн но Павеллэн кышнооссы — Аннаос. Кыкназы озьы ик «Лицедеиын» ужало. Йӧспӧртэм дӥськутъёссэс асьсэос ик вуро, концертъёсазы дэрем вылэ купальник золтыса но пото. Соослэн но аспӧртэм инструментъёссы вань: та­ба, мисьтаськон доска, кастаньетыос но мукет.

Артистъёслэн мылкыдзы соку ик учкисьлы палаське. Юрийлы кырӟанъёсызлэсь припевъёссэ тодаз ваёно но ӧвӧл, залын соосты артистлэсь но ӟеч тодо.

Кемалась ик ӧвӧл «Шляпникъёсты» тодмо режиссёр Эмир Кустурица синйылтӥз, «Всё сразу» кырӟанзылы клип лэсьтӥз.

Но «Шляпникъёсты» телевизорысь туж шер адӟод. Ма, соослы со кулэ но ӧвӧл, лэся. Аудиторизы — егитъёс, соос ваньзы вотэсын уло, соин ик мерлыко бамъёс тодмо луыны юртто.

Мон малпаськисько ни, кызьы Выль ар шутэтскон нуналъёсы Иже ог ӝытлы вуыло но нош кырӟанъёссыя экто. Ку таӵеез луоз на?

Мария Емельянова