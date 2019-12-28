Данъя гуртодэ!

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 28 декабря, 2019 14:15

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Гажало лыдӟисьёс! Тодэ вайытӥськом: «Гурт адями» конкурсэ ӵектонъёстэс кутӥськом ар пумозь. Дыр трос ӧз ни кыльы, дыртэ адӟем карымон гуртоосты сярысь быдэс шаер тыр вераны.

Та вакытлы (28-тӥ декабре) редакциямы таӵе ӵектонъёс вуизы ни:

«Устоез кивалтӥсь» номинация:

Вавож ёросысь Выль Бия школалэн директорез Елена Морозова;

Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши поселенилэн кивалтӥсез Анатолий Брюхачев;

Сюмси ёросысь Муки-Какся поселенилэн кивалтӥсез Антонида Сидорова;

Красногорск ёросысь Мухино гуртысь «Заря» хозяйстволэн кивалтӥсез Николай Ключеров;

Сьӧлта ёросысь «Звезда» хозяйстволэн кивалтӥсез Владимир Блинов;

Эгра ёрос администрациысь гурт хозяйствоя управленилэн кивалтӥсез Ольга Соловьёва;

Сьӧлта ёросысь Югдон школалэн директорез Алефтина Григорьева;

Глазов ёросысь «Октябрьское» предприятилэн кивалтӥсез Николай Плетнёв;

«Ӟеч сюлэм» номинация:

Пичи Пургаысь пудо эмъясь, мыло-кыдо пенсионер Любовь Герасимова;

Пичи Пурга ёросысь Пичи Бӧдья гуртысь арлыдоослэн азьветлӥсьсы Александра Бочкарёва;

Алнаш ёросысь Котнырпочинкаысь арлыдоослэн азьветлӥсьсы Тамара Голубева;

Сьӧлта ёросысь «Гигант» хозяйстволэн кивалтӥсез Сергей Батуев;

Ува ёросысь Булай поселенилэн азьвыл кивалтӥсез Ирина Никифорова;

Можга ёросысь Пазял гуртысь «Родина» хозяйстволэн валтӥсь бухгалтерез Дмитрий Темиров;

Можга ёросысь Александрово гуртысь ужбергатӥсь Александра Маева;

«Выжыоссэ утись» номинация:

Глазов ёросысь Куреггурт школаысь удмурт кылъя но литературая дышетӥсь Маргарита Чибышева;

Эгра ёросысь Мазьги гуртысь клубын ужась Ирина Емельянова;

Пичи Пурга ёросысь Вуж Постол гуртысь дышетӥсь Ирина Коротаева

Кияса ёросысь Вуж Салья гуртысь арлыдоослэн азьветлӥсьсы Марина Морякова;

Сьӧлта ёросысь Югдон гуртысь удмурт кылъя но литературая дышетӥсь Маргарита Трофимова;

Можга ёросысь Александрово гуртысь азьвыл дышетӥсь Римма Рылова;

Глазов ёросысь Удмурт Ключи гуртысь удмуртлыкез утись Алевтина Анфирьевна Кутявина;

Глазов ёросысь Кожиль гуртысь бесерман нылкышно Галина Марьина;

Глазов ёросысь шаерчи Альбина Баженова;

Глазов ёросысь шаерчи Нина Кашина;

Тодады вайытӥськом, зарисовкаостэс газетэ поттэммы бере конкурслэн куара сётон люкетэз кутскоз. Со сярысь ивортон газетэ но вотэс бамъёсы гожтомы.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 28 декабря, 2019 14:15
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