Данъя гуртодэ!
Related Articles
Гажало лыдӟисьёс! Тодэ вайытӥськом: «Гурт адями» конкурсэ ӵектонъёстэс кутӥськом ар пумозь. Дыр трос ӧз ни кыльы, дыртэ адӟем карымон гуртоосты сярысь быдэс шаер тыр вераны.
Та вакытлы (28-тӥ декабре) редакциямы таӵе ӵектонъёс вуизы ни:
«Устоез кивалтӥсь» номинация:
Вавож ёросысь Выль Бия школалэн директорез Елена Морозова;
Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши поселенилэн кивалтӥсез Анатолий Брюхачев;
Сюмси ёросысь Муки-Какся поселенилэн кивалтӥсез Антонида Сидорова;
Красногорск ёросысь Мухино гуртысь «Заря» хозяйстволэн кивалтӥсез Николай Ключеров;
Сьӧлта ёросысь «Звезда» хозяйстволэн кивалтӥсез Владимир Блинов;
Эгра ёрос администрациысь гурт хозяйствоя управленилэн кивалтӥсез Ольга Соловьёва;
Сьӧлта ёросысь Югдон школалэн директорез Алефтина Григорьева;
Глазов ёросысь «Октябрьское» предприятилэн кивалтӥсез Николай Плетнёв;
«Ӟеч сюлэм» номинация:
Пичи Пургаысь пудо эмъясь, мыло-кыдо пенсионер Любовь Герасимова;
Пичи Пурга ёросысь Пичи Бӧдья гуртысь арлыдоослэн азьветлӥсьсы Александра Бочкарёва;
Алнаш ёросысь Котнырпочинкаысь арлыдоослэн азьветлӥсьсы Тамара Голубева;
Сьӧлта ёросысь «Гигант» хозяйстволэн кивалтӥсез Сергей Батуев;
Ува ёросысь Булай поселенилэн азьвыл кивалтӥсез Ирина Никифорова;
Можга ёросысь Пазял гуртысь «Родина» хозяйстволэн валтӥсь бухгалтерез Дмитрий Темиров;
Можга ёросысь Александрово гуртысь ужбергатӥсь Александра Маева;
«Выжыоссэ утись» номинация:
Глазов ёросысь Куреггурт школаысь удмурт кылъя но литературая дышетӥсь Маргарита Чибышева;
Эгра ёросысь Мазьги гуртысь клубын ужась Ирина Емельянова;
Пичи Пурга ёросысь Вуж Постол гуртысь дышетӥсь Ирина Коротаева
Кияса ёросысь Вуж Салья гуртысь арлыдоослэн азьветлӥсьсы Марина Морякова;
Сьӧлта ёросысь Югдон гуртысь удмурт кылъя но литературая дышетӥсь Маргарита Трофимова;
Можга ёросысь Александрово гуртысь азьвыл дышетӥсь Римма Рылова;
Глазов ёросысь Удмурт Ключи гуртысь удмуртлыкез утись Алевтина Анфирьевна Кутявина;
Глазов ёросысь Кожиль гуртысь бесерман нылкышно Галина Марьина;
Глазов ёросысь шаерчи Альбина Баженова;
Глазов ёросысь шаерчи Нина Кашина;
Тодады вайытӥськом, зарисовкаостэс газетэ поттэммы бере конкурслэн куара сётон люкетэз кутскоз. Со сярысь ивортон газетэ но вотэс бамъёсы гожтомы.
УД
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment