Выль ар уе транспорт ворттылытоз дунтэк
Related Articles
Елена Тугашова
31-тӥ декабрьысен 1-тӥ январе выжон уе — уйшорысен 3 часозь — дунтэк ворттылыны луоз Ижысь электротранспортэн: трамваен но троллейбусэн. Та сярысь ивортэ Иж городлэн администрациез.
Но куд-ог транспорт мынон-ворттылон маршрутъёссэ воштоз. Угось куд-ог урамъёсын движение пытсамын луоз, отӥ пыдын гинэ ортчыны луоз. Кылсярысь, 31-тӥ декабре 20 часысен 1-тӥ январёзь 3 часозь уйшор берозь транспорт ортчыны уз быгаты Пушкинской ураметӥ — пытсаськоз Широкий пролка дорысен Красногеройский урамозь сюрес. Та инты ик пытсаськылоз 1-тӥ январьысен 8-тӥ январёзь ӝытлы быдэ 19 часысен 21 часозь: машинаос ортчыны уз быгатэ, но общественной транспорт ворттылоз. Таиз герӟаськемын Шор карлудын ортчись концертъёсын.
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment