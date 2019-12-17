Вуоно арын шаерысьтымы трос нылпи будэтӥсь семьяосты ӟеч воштӥськонъёс витё

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Туспуктӥз: А. Снигирёва

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов Коньдон ужпумъёсъя министерстволы вазиськиз, 2020-тӥ элькун бюджетэ воштонъёс дасяны курыса. Мар вылез луоз — Тӧро пыр-поч вераз Кун Кенешлэн сессияз.

Нырысетӥез: 2020-тӥ арын 1-тӥ мартысен трос нылпиё семьяосысь вань пиналъёс школаын 1 пол дунтэк сиськозы. Туннэ лыдэ басьтӥське семьялэн доходэз.

Кыкетӥез: 2021-тӥ арын 1-тӥ январьысен 3 но солэсь тросгес пинал будэтӥсь семьяослы ипотекаен улон инты басьтыны 240 миллион манет висъяськоз.

— Ӧжыт ӧвӧл сыӵе семьяос, кудъёсын 3-тӥ яке 4-тӥ пинал уг ваё улон интызы ӟоскытэн, — пусйиз Тӧро. — Соос ипотека но басьтыны дасесь, но нырысетӥ взнослы уксёзы ӧвӧл. Ӵапак таӵе семьяослы 240 миллион манет туж иназ луоз. Та коньдонэз кутыны быгатозы, нимаз корка пуктыны кредит басьтыкузы но. Вуоно арын элькун бюджетысь талы 75 миллион манет висъялом ни, 300 семья сое кутыны быгатоз.

Куинетӥез: вуоно арысен трос нылпиё семьяослэн доходазы уз пыры ни ипотека тыронлы кошкись уксёзы. Таин валче 1 сюрс 100 пала семьяос ёрмыса улӥсьёс пӧлы шедьыны но кун ласянь юрттэт басьтыны быгатозы.

Тӧро озьы ик тодэ вайытӥз: 2020-тӥ арысен вань трос пинал будэтӥсь семьяос транспортлы налоглэсь ӝынызэ гинэ тырыны быгатозы — татчыозь семьялэн доходэз лыдэ басьтӥське вал.

Элина Кумачёва